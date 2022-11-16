Норвежские лыжники без России заняли весь пьедестал. На это придётся смотреть целый сезон

В финском Муонио состоялись традиционные лыжные соревнования, всегда предваряющие старт Кубка мира. В этих стартах в заполярном городке всегда принимала участие сборная России, но не в этот раз. Репетиция мужского Кубка мира даже без травмированного Йоханнеса Клебо прошла под знамёнами Норвегии. И на это придётся смотреть весь сезон.
Хотя, надо признать, что никого не смущало, когда в прежние годы в Муонио выступали россияне и также оккупировали верхние строчки протокола.
Соревнования в Финляндии прошли практически в формате этапа Кубка мира – классический спринт, классическая и коньковая разделки. Среди участников – представители Норвегии, Финляндии, Германии и менее заметных в лыжном мире стран. Из традиционных лидеров не было россиян, шведов и французов.
В мужском спринте золото разыграли норвежцы Эвен Нортуг и Синдре Скар, а вообще в финале бежали четыре представителя Норвегии. В мужской классической разделке норвежцы заняли пять верхних строчек протокола, а победил Симен Крюгер. Сильнейший классик мира Ийво Нисканен на домашней трассе стал только шестым, а итальянец Франческо де Фабиани из группы бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера – восьмым. В топ-10 – семь норвежцев.
На коньковую разделку сильнейшие норвежцы не вышли, и в их отсутствие победил немец Феликс Мох, вторым с отставанием в 37 секунд стал Нисканен, а третьим – эстонец Мартин Химма, который уступил победителю почти минуту.
С одной стороны, скучно, когда представители одной страны настолько доминируют. Ведь примерно то же самое будет происходить и по ходу всего сезона. При участии сильнейших норвежцев и без россиян изредка на отдельных гонках в тройку призёров может вклиниться кто-то другой. Особенно в спринтах.
С другой — если бы сейчас вместо сборной Норвегии стартовала сборная России, что бы говорили российские болельщики? «Это их проблемы!». Ровно то же самое было в прошлом сезоне, когда норвежцы не участвовали в Муонио, когда они снимались с гонок Кубка мира из-за коронавируса или сильных морозов.
Вряд ли кто-то из спортсменов на Кубке мира по своей инициативе будет говорить – как плохо, что нет лыжников из России, ведь наши победы без них неполноценны. Максимум – жаль, что не участвуют, с ними было бы интереснее в ответ на вопросы журналистов. Стоит признать, что скучать по россиянам даже в условиях тотального доминирования Норвегии на Кубке мира никто не будет, кроме персональных спонсоров, которые продолжают выполнять все взятые на себя обязательства.
У женщин после ухода Терезе Йохауг даже в отсутствие лидеров сборной России всё будет намного интереснее. В Муонио сильно выглядели финки и немки. Практически равная конкуренция сразу среди нескольких стран и шанс для всех занять место, которое у легендарной норвежки практически невозможно было забрать. И тут тем более никто не будет жалеть об отсутствии россиянок.
В общем, лыжному Кубку мира отсутствие сборной России не грозит ничем критичным. Это не отсутствие снега, без которого на старт не выйдешь.
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