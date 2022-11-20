Исключённый из сборной России лыжник легко обогнал Большунова. Что происходит?

Непряева тоже не смогла победить. Но она уступила олимпийской чемпионке.

Какие же великолепные гонки прошли на первом этапе лыжного Кубка России — 2022-2023 в Вершине Тёи! В мужской коньковой разделке победил Артём Мальцев, а Александр Большунов вновь не попал в тройку призёров, а в женской Вероника Степанова, проигрывая после первой половины дистанции Наталье Непряевой, стала первой.

Мальцев — ракета, Большунов мимо тройки

Мужская гонка по хронологии была второй, но получилась очень напряжённой.

Артём Мальцев, в межсезонье перешедший в группу Юрия Бородавко, сразу задал высочайшую скорость. Он просто летел по хакасской трассе, наращивая преимущество. С ним пытался потягаться триумфатор спринта 18-летний Савелий Коростелёв, стартовый номер которого позволил ему бежать по дистанции вместе с Мальцевым.

Савелий Коростелёв и Артём Мальцев Фото: t.me/flgrussia

Но Артём, замечательный мастер конькового хода, был неудержим. Он пронёсся как ракета. Савелий опередил его только на одной отсечке, потом пытался держать отставание, но всё-таки не выдержал взятого темпа. Коростелёв в итоге остался третьим, всего лишь 0,2 секунды уступив Евгению Белову. Но для лыжника-юниора Савелий показывает просто превосходные результаты.

Про Белова стоит сказать отдельно. По итогам прошлого сезона Евгений был исключён из основного состава сборной России и теперь готовится в региональной сборной Тюменской области под руководством Валентина Дмитриевича Литвинцева.

В интервью «Чемпионату» Белов рассказывал, что не считает своё исключение из команды справедливым, тем более что списочный состав сборной был расширен. Но слова – одно, теперь Евгений будет доказывать правоту своих слов на деле.

Евгений Белов Фото: РИА Новости

А где же Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин? Большунов, пропустивший контрольные гонки в Ханты-Мансийске из-за травмы, приехал в Вершину Тёи по сути, с листа. Во вчерашнем спринте ему помешала лопнувшая на дистанции палка, которую не смогли оперативно заменить, но в разделке поломок не было.

Александр сражался за место в топ-3, но тройка призёров была значительно быстрее. Мальцеву он проиграл 34 секунды, а Белову с Коростелёвым – по 14. Это прилично. Денис Спицов уступил Большунову четыре секунды и стал пятым, а у Алексея Червоткина гонка совсем не задалась. Он проиграл 3,5 минуты!

Степанова победила в битве чемпионок

В женской гонке изначально борьба шла между олимпийскими чемпионками Натальей Непряевой и Вероникой Степановой.

Вероника Степанова, Наталья Непряева и Юрий Бородавко Фото: t.me/NikaStepp01

После первой половины дистанции Непряева лидировала, но Степанова фантастически прошла вторую половину. В итоге она «привезла» обладательнице Кубка мира на финише 9,1 секунды. Конечно, стоит отметить, что дистанция 5 км коньком – профильная дистанция Вероники, она всегда раскладывается на ней замечательно и бежит, пожалуй, сильнее всех в мире. Помните же её олимпийский финиш, да?

Это поражение должно подстегнуть Непряеву, которая вряд ли готова уступать лидерство в России. Но после двух гонок Кубка России у неё и Степановой абсолютно одинаковое количество очков.

Третьей на коньковой пятёрке стала Екатерина Смирнова, проигравшая победительнице 16 секунд.

Следующий этап Кубка России также состоится в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря.