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Большунов проиграл вторую гонку подряд на Кубке России — что случилось, кто выиграл, результаты

Исключённый из сборной России лыжник легко обогнал Большунова. Что происходит?
Андрей Шитихин
Большунов проиграл вторую гонку подряд
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Непряева тоже не смогла победить. Но она уступила олимпийской чемпионке.

Какие же великолепные гонки прошли на первом этапе лыжного Кубка России — 2022-2023 в Вершине Тёи! В мужской коньковой разделке победил Артём Мальцев, а Александр Большунов вновь не попал в тройку призёров, а в женской Вероника Степанова, проигрывая после первой половины дистанции Наталье Непряевой, стала первой.

Мальцев — ракета, Большунов мимо тройки

Мужская гонка по хронологии была второй, но получилась очень напряжённой.

Артём Мальцев, в межсезонье перешедший в группу Юрия Бородавко, сразу задал высочайшую скорость. Он просто летел по хакасской трассе, наращивая преимущество. С ним пытался потягаться триумфатор спринта 18-летний Савелий Коростелёв, стартовый номер которого позволил ему бежать по дистанции вместе с Мальцевым.

Савелий Коростелёв и Артём Мальцев

Савелий Коростелёв и Артём Мальцев

Фото: t.me/flgrussia

Но Артём, замечательный мастер конькового хода, был неудержим. Он пронёсся как ракета. Савелий опередил его только на одной отсечке, потом пытался держать отставание, но всё-таки не выдержал взятого темпа. Коростелёв в итоге остался третьим, всего лишь 0,2 секунды уступив Евгению Белову. Но для лыжника-юниора Савелий показывает просто превосходные результаты.

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Про Белова стоит сказать отдельно. По итогам прошлого сезона Евгений был исключён из основного состава сборной России и теперь готовится в региональной сборной Тюменской области под руководством Валентина Дмитриевича Литвинцева.

В интервью «Чемпионату» Белов рассказывал, что не считает своё исключение из команды справедливым, тем более что списочный состав сборной был расширен. Но слова – одно, теперь Евгений будет доказывать правоту своих слов на деле.

Евгений Белов

Евгений Белов

Фото: РИА Новости

А где же Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин? Большунов, пропустивший контрольные гонки в Ханты-Мансийске из-за травмы, приехал в Вершину Тёи по сути, с листа. Во вчерашнем спринте ему помешала лопнувшая на дистанции палка, которую не смогли оперативно заменить, но в разделке поломок не было.

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Александр сражался за место в топ-3, но тройка призёров была значительно быстрее. Мальцеву он проиграл 34 секунды, а Белову с Коростелёвым – по 14. Это прилично. Денис Спицов уступил Большунову четыре секунды и стал пятым, а у Алексея Червоткина гонка совсем не задалась. Он проиграл 3,5 минуты!

Степанова победила в битве чемпионок

В женской гонке изначально борьба шла между олимпийскими чемпионками Натальей Непряевой и Вероникой Степановой.

Вероника Степанова, Наталья Непряева и Юрий Бородавко

Вероника Степанова, Наталья Непряева и Юрий Бородавко

Фото: t.me/NikaStepp01

После первой половины дистанции Непряева лидировала, но Степанова фантастически прошла вторую половину. В итоге она «привезла» обладательнице Кубка мира на финише 9,1 секунды. Конечно, стоит отметить, что дистанция 5 км коньком – профильная дистанция Вероники, она всегда раскладывается на ней замечательно и бежит, пожалуй, сильнее всех в мире. Помните же её олимпийский финиш, да?

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Это поражение должно подстегнуть Непряеву, которая вряд ли готова уступать лидерство в России. Но после двух гонок Кубка России у неё и Степановой абсолютно одинаковое количество очков.

Третьей на коньковой пятёрке стала Екатерина Смирнова, проигравшая победительнице 16 секунд.

Следующий этап Кубка России также состоится в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря.

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