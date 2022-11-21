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Йоханнес Клебо выиграл две гонки на открытии сезона в Норвегии – партнёры по сборной после этого обвинили его в обмане

«Не всё, что он говорил, было правдой». Лучшего норвежского лыжника заподозрили в обмане
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо выиграл две гонки
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Йоханнес Клебо говорил о травме и боли, но легко выиграл две гонки на старте сезона. Это тактическая хитрость или потрясающее преодоление?

В России стартовал Кубок страны по лыжным гонкам, а в Норвегии в те же дни состоялось открытие лыжного сезона с участием лидеров национальной команды. Уже несколько месяцев жалующийся на травму Йоханнес Клебо решил пробежать две дистанционные гонки, отказавшись от спринта, и с лёгкостью одержал две победы. Клебо выглядел на трассе настолько впечатляюще, что даже партнёры по команде усомнились в тяжести его травмы.

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Победы Клебо и заочные словесные перепалки с партнёрами по сборной и стали главными событиями открытия сезона в Бейтостолене.

Йоханнес с лета не перестаёт говорить о том, в какой квест превратилась его подготовка из-за травмы задней поверхности бедра. Сам спортсмен и тренеры сборной говорили, что пришлось поменять всю подготовку, что он резко ограничил количество тренировочных часов как на классике, так и на коньке, и вообще всё очень и очень плохо.

За неделю до стартов в Бейтостолене Клебо вообще заявил, что не рассчитывает на победы в гонках Кубка мира до Нового года, и выразил опасение, что воспаление сухожилия, которое крепит мышцы бедра к тазу, может стать хроническим. Даже врачу сборной Норвегии Уле Ферагену пришлось выступить в прессе и заявить, что подобные повреждения крайне редко становятся хроническими.

Публично посомневавшись в своём участии в открытии сезона, Клебо всё же вышел на старт. И не заметил соперников в двух разделках на 10 км. Сначала он выиграл классикой – следом за Клебо финишировали Эмиль Иверсен и Мартин Нюэнгет, а на следующий день Йоханнес победил и коньком, оставив позади Хенрика Деннестада и Эндрю Масгрейва.

Такая прыть со стороны травмированного коллеги не осталась незамеченной другими норвежскими лыжниками.

«Не уверен, что всё, что он говорил в последнее время, было полностью правдой. Он вроде бы вообще не собирался участвовать в гонках в этом году, но выиграл при первой же возможности. Йоханнес преувеличивал, говоря о травме? Да, так и есть. Вы же видите. Он стал лучшим в первой же гонке. Надеюсь, он не считает эту гонку плохой и не думает, что мог пройти сильнее ещё на несколько минут. Тогда мы все в беде», – заявил NRK Эмиль Иверсен.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Клебо эти слова сильно задели.

«Если бы он знал, через что я прошёл в последние четыре недели, он был бы в шоке. Он должен прожить мою жизнь, чтобы понять, на что это было похоже. Не уверен, что он сказал бы то же самое», – отреагировал пятикратный олимпийский чемпион.

Примечательно, что Иверсен высказался о травме Клебо ещё после классической гонки. Но после победного дубля Клебо у многократного чемпиона мира просто не осталось слов.

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Не смог промолчать и легендарный Петтер Нортуг. Правда, он высказался уже не в адрес Клебо, а в адрес своего младшего брата Эвена. Нортуг-младший очень красиво победил в спринте и бурно радовался после финиша. Петеру это не понравилось. Он заявил, что радоваться так нужно на Кубке мира, а не на местечковых стартах.

Странное заявление от лыжника, который радовался любой победе в любой гонке и старался превращать лыжи в шоу. Видимо, это просто зависть со стороны того, кто завершил карьеру, к тому, кто сейчас находится в самом расцвете.

А вот у женщин в Бейтостолене ничего особо интересного не произошло. Можно только отметить победный дистанционный дубль 30-летней Анне Кальво. Интересно, как она проявит себя на Кубке мира, который стартует уже через несколько дней?

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