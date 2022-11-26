«Не хватает даже на еду». Шведские лыжники устроили скандал — им слишком мало платят

Со стартом Кубка мира, конечно, именно этот турнир стал заглавной темой мировых лыжных гонок. Однако не меньшее внимание к себе сумели привлечь локальные старты норвежцев и шведов, которые прошли незадолго до начала большого международного сезона. Турниры в Бейтостолене (Норвегия) и в Бруксвалларне (Швеция), помимо гонок, запомнились ещё и небольшим скандалом, который вспыхнул уже после окончания соревнований.

Шумиха поднялась из-за размеров призовых. Денег мало.

«Это смешно. На этом далеко не уедешь»

Шведская лыжница Моа Илар пожаловалась, что за второе место она получила всего 1000 шведских крон (порядка 5800 рублей): «Это неправильно».

Претензии высказал и победитель одной из гонок Эрик Рошё.

«Это смешно. На сумму, которую я получил сегодня, далеко не уедешь. Особенно когда мне приходится платить за аренду», – сказал Рошё.

Спортивный директор турнира Ханс Якобсон сразу ответил на недовольства спортсменов, согласившись, что сумма призовых действительно маленькая.

«Мы работаем со всеми клубами Швеции и лыжной ассоциацией, чтобы увеличить призовые на крупнейших соревнованиях. Неразумно платить победителю 1500 крон. Спортсмены шутят по этому поводу. Говорят, что этих денег не хватит даже на еду», – сказал Якобсон.

Клуб, за который выступает Илар, решил помочь лыжнице. Прямо на чеке ей исправили сумму с 1000 до 10 000 крон, пообещав доплатить разницу.

Чек Моа Илар Фото: Viaplay Vinter

Нельзя не заметить, что проблема с деньгами в лыжной сборной Швеции встречается не только по части призовых, но и в целом по оплате труда спортсменов. Одна из причин, по которой весной и летом лыжницы покидали национальную команду, заключалась именно в финансах. Сейчас, по данным Aftonbladet, лыжники, которые входят в основную сборную, получают по контракту 200 тыс. шведских крон (около 1,2 млн рублей) за сезон, по сравнению с прошлым годом сумма выросла на 20 тыс. Кроме того, атлетам полагаются бонусы: за победу в личной гонке на Кубке мира – 50 тыс. крон (за второе место – 30 тыс., за третье – 20 тыс.), золото чемпионата мира – 150 тыс. крон, а олимпийское золото – 200 тыс. При этом спортсмены также получают выплаты от спонсоров и призовые от международных организаторов.

«Лыжная ассоциация делает всё, что может, но, если подумать, 200 тысяч крон в год – это не так уж и много. Оплата не самая лучшая. В итоге, чтобы откладывать на пенсию, нужны дополнительные источники дохода, но у нас нет времени думать об этом», – объясняла лыжница Йоханна Хагстрём.

«У норвежцев лучше, чем у шведов»

Удивительно, но проблемы с деньгами у лыжников есть и в Норвегии. На предсезонном турнире в Бейтостолене норвежцы бегали вообще без призовых. За попадание на подиум лыжники получали цветы и подарок от спонсора Hadeland Glassverk. Однако спортсмены не переживали по этому поводу.

«Мы здесь, чтобы начать сезон и получить хороший опыт гонок, – пояснила победительница Анне Кальво. – Мы надеемся, что это будет одной из ступенек по набору формы. Призовые – не та тема, о которой я много думаю».

Представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Торбьорн Брокс Петтерсен объяснил, почему спортсмен не должен думать о призовых.

«Я понимаю, что каждый спортсмен хочет, чтобы ему платили за его работу. Но если для спортсмена важны призовые, значит, ему не обеспечено базовое финансирование. Нельзя основывать свою жизнь только на призовых. В мире есть лишь два или три лыжника, которые могут так сделать. Обязательно должно быть базовое финансирование по контракту. И мне кажется, что у нас это реализовано с региональными командами и частными клубами. У норвежских лыжников вообще условия лучше, чем у шведов».

Однако если верить главе комитета спортсменов Норвежской спортивной конфедерации (NIF), бывшей лыжнице Ундерхольдт Якобсен, то в стране всё не так радужно, как говорит Петтерсен. По словам Якобсен, в Норвегии большая пропасть в финансировании разных видов спорта. Например, в каких-то дисциплинах атлетам самим приходится вкладывать деньги в сборную.

Якобсен утверждает, что многие спортсмены, которые получали стипендии от норвежского олимпийского комитета, живут за чертой бедности, то есть получают менее 260 тыс. норвежских крон в год (около 1,6 млн рублей).

Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

«Это топовые спортсмены, которым придётся отказаться от пенсионных выплат и страховки, если что-то пойдёт не так. Если бы эти люди не принадлежали к высшему спорту и не были частью истории успеха, мы бы называли происходящее социальным демпингом», – поясняет Якобсен.

Вероятно, подобная ситуация в меньшей степени относится к лыжным гонкам, однако не стоит отрицать наличие проблемы в норвежском спорте в целом.

«Радует, что наши получили больше, чем норвежцы»

А как обстоят дела с финансированием в России?

В последние месяцы вопрос о призовых на внутренних турнирах поднимался очень часто. И, кажется, шведы с норвежцами тут могут позавидовать. На Всероссийских соревнованиях в Якутии лыжники получали 50 тыс. рублей за победу, а за второе и третье места – по 40 и 30 тыс. На соревнованиях в Кировске было больше – 100, 70 и 50 тыс. рублей. А официальные вознаграждения за места в тройке на Кубке России – 100, 80 и 60 тыс.

«Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут. Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро», – заметила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Помимо этого, у каждого российского лыжника есть зарплата (а иногда и не одна) и спонсорские выплаты. Получается, что на внутреннем уровне наши спортсмены получают больше, чем иностранцы в своих странах.

Но, конечно, нельзя забывать, что иностранцы могут дополнительно зарабатывать за успехи на Кубке мира. А россияне – нет.