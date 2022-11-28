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Скандал на Кубке мира по лыжным гонкам – 2022/2023: шведа Калле Хальфварссона дисквалифицировали из-за еловых веток

«Это идиотское решение». Шведского лыжника скандально лишили медали из-за еловых веток
Татьяна Постникова
Шведского лыжника лишили медали из-за еловых веток
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Калле Хальфварссона дисквалифицировали за «выезд на встречку». Но он уверен, что над ним просто насмехаются.

«Что я хочу сказать FIS? Они все клоуны», – вот такими словами завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.

Автором хлёсткой фразы стал швед Калле Хальфварссон, устроивший настоящий скандал после гонки преследования на 20 км. Сразу после финиша лыжник был дисквалифицирован, а его бронза была передана итальянцу Федерико Пеллегрино. Шведы утверждают, что FIS дала неверную информацию, из-за которой Хальфварссон нарушил правила на последнем километре, а сам Калле прямо обвиняет судей в предвзятости. Что же стряслось?

«Судьи стояли и усмехались»

Калле Хальфварссон на протяжении всего этапа в Финляндии постепенно шёл к медали. В спринте он стал пятым, на 10 км «классикой» – четвёртым. Бронза в гонке преследования стала для него настоящим триумфом, правда, продлился этот момент недолго. Практически сразу после окончания забега шведа вызвали в комнату для совещаний жюри. Там ему сообщили, что за нарушение разметки он дисквалифицирован и лишён медали. Шведы подали протест, однако жюри не поменяло своего решения.

Разметку Калле нарушил во время последнего подъёма. Лыжник одной ногой оказался за пределами разметки трассы, выехав на «встречную полосу», и по большому радиусу обошёл нескольких соперников.

Скандальный эпизод с Калле Хальфварссоном на Кубке мира по лыжным гонкам – 2022/2023

Скандальный эпизод с Калле Хальфварссоном на Кубке мира по лыжным гонкам – 2022/2023

Фото: Кадр из трансляции

«Я не понимаю, за что меня дисквалифицировали, – признался Хальфварссон. – Я не получил никакого преимущества, наоборот, удлинил себе дистанцию. Они стояли и усмехались в комнате для совещаний. Они, наверное, хотели, чтобы на подиуме был итальянец. Швеция и Норвегия же разрушают спорт! Эта ситуация была лишь поводом, чтобы протолкнуть на подиум итальянца. Совершенно идиотское решение. Что сказало жюри?

Слишком много ерунды. Как я уже сказал, они ухмылялись там. Вероятно, были довольны своим решением. Мне было важно оказаться на подиуме, это важные очки Кубка мира. Теперь я не получаю ни одного очка, зато жюри весело».

«Что я хочу сказать FIS? Они все клоуны», – пламенно закончил Калле.

Директор Кубка мира Михал Ламплот опроверг слова Калле про предвзятость. Он напомнил, что судьи нейтральны и принимали решения исходя из правил, а спортсмен и его тренер могли высказать свою позицию на заседании.

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«Информация была неясной»

Казалось бы, нарушение Хальфварссона очевидно, что не так?

А дело в том, что на Кубке мира в Руке была сделана нестандартная разметка. Обычно для ограничений используются треугольные пластиковые панели, так называемые v-board. Но в этот раз границу обозначали еловые веточки, которые, как правило, разграничивают коридоры на финишной прямой.

«Почему нет v-board? Причина в безопасности, – пояснил Михал Ламплот. – Если мы поставим их туда, это может быть опасно, лыжники могут разбиться. Здесь такой способ используется уже много лет. Так что в этом нет ничего нового. В правилах нет пункта, что за пересечение коридора из еловых веток следует дисквалификация. Но есть пункт о так называемых v-board, которые нельзя пересекать. В данной ситуации коридор из еловых веток приравнивается к панелям v-board».

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Шведы же утверждают, что не получали от организаторов соревнований информации про еловые ветки на подъёме, речь шла только про спуск. Это они подтверждают сообщением, которое Ламплот разослал всем сборным. В нём чётко написано «downhill» – спуск.

«Проблема с еловыми ветками заключается в том, что они обычно не считаются разметкой полосы движения. Они там только для того, чтобы было понятно, куда идет трасса. Но в некоторых случаях жюри может принять решение засчитать это как разметку трассы. Мы считаем, что информация по этому поводу была неясной», – убеждён менеджер сборной Андерс Быстрём.

Ламплот, как и жюри, не согласился с мнением сборной Швеции. Организаторы уверены, что дали чёткие и ясные требования разметки.

«Я считаю, что информация была ясной, – ответил Ламплот. – В сообщении написано «спуск», но это то же место, это тот же холм. Есть только одна линия веток, которую мы имели в виду, когда информировали тренеров. Я не думаю, что была какая-то двусмысленность в моём сообщении».

«Изучайте правила и уважайте соперников»

Соперники же отреагировали на этот скандал по-разному. Наиболее яркой, конечно, была реакция Федерико Пеллегрино, получившего бронзу.

«Пожалуйста, изучайте правила и уважайте соперников. Спасибо, – недовольно отреагировал Пеллегрино. – Я понимаю, что Калле сейчас расстроен. Но это только сделает его ещё сильнее в следующие выходные. На собраниях руководства команд каждый день говорят, что ветки на первом спуске – это разметка трассы. Они говорили это много раз на каждой встрече. Я не знаю, то ли руководители команды не сказали гонщикам, то ли те забыли об этом».

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А вот победитель гонки норвежец Йоханнес Клебо, убежавший ото всех на том же подъёме, был краток. Он заявил, что оставил бы бронзу Хальфварссону.

«Сегодня я бы дал ему место на подиуме», – высказался норвежец.

Несмотря на дисквалификацию Калле, в сборной Швеции намерены поднять ему настроение: «Мы говорим, что это подиум, хотя на бумаге это не так. Будет ли какой-то бонус от нас для Калле? Думаю, должен быть», – заметил Быстрём.

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