«Клебо всё больше похож на советских лыжников». Интервью с тренером лыжной сборной России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко смотрит Кубок мира и готовит своих подопечных ко второму этапу Кубка России, который пройдёт в Вершине Тёи. Специально для «Чемпионата» он оценил преображение Йоханнеса Клебо, поделился информацией о здоровье Юлии Ступак и рассказал о последствиях неучастия россиян в Кубке мира.

«Никто не может оказать Клебо сопротивление»

– Юрий Викторович, вы недавно говорили, что смотрите Кубок мира. Как вам Клебо? Он был и остаётся лидером, но поменялся ли он в чём-то?

– В лучшую сторону у него поменялась техника классического хода.

– То есть Петтер Нортуг был прав, когда говорил, что Клебо здорово прибавил в классике?

– Да. Его техника стала больше походить на стиль советских лыжников. Он, конечно, добавил. Видно, что его состояние сегодня на порядок лучше, чем у всех остальных. Видно, что он в любой момент может прибавить, и никто не может оказать ему достойного сопротивления.

– Кубок мира в записи смотрите или в прямом эфире?

– Да когда как. Иногда ребята подключают через интернет, находят какие-то источники.

– Вы собираетесь группой, чтобы посмотреть?

– Специально – нет. Но последнюю гонку вместе смотрели, потому что у нас как раз закончилось общее собрание. Подключились к телевизору и смотрели гонку преследования. Конечно, этот формат полностью себя дискредитирует. Весь интерес концентрируется на последних двух минутах гонки. FIS нужно очень серьёзно подумать над изменением регламента соревнований, потому что сейчас мы видим никому не нужные побегушки, которые никоим образом не украшают лыжный спорт и не привлекают к ним зрителей.

– С мужиками всё понятно. А у девушек как?

– У девушек всё было ожидаемо – Андерссон и Карлссон. Они явные фаворитки. Думаю, что ещё финки наберут определённую форму, а также немка Хенниг, которая ещё в прошлом году показывала достойные результаты. Если в целом посмотреть, то эти большие 20-километровые гонки подходят только 8-10 лыжницам, способным их пробежать достойно. В основном же состав участниц Кубка мира – это вчерашние юниорки, и для них эти гонки – уже марафон. Бегать их постоянно, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно.

– В спринтах тоже шведки ожидаемо выиграли?

– Да, каждая страна подтвердила свой класс и дисциплину. Ничего сверхъестественного произошло.

– Вы сказали, что Клебо прибавил очень серьёзно. У девушек прогресс есть?

– Я уже сказал, что Андерссон и Карлссон подтвердили свой класс. Норвежки и немки выступили на своём уровне. А в других командах ярких звёзд пока не появилось.

Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

«У всех есть сожаление, что нас нет на Кубке мира»

– Юрий Викторович, в первую очередь интересует вопрос здоровья спортсменов. Все ли здоровы?

– Все спортсмены здоровы. Юлия Ступак проделала определённую работу, у неё уже были первые интервальные тренировки, и она примет участие во втором этапе Кубка России. Будем смотреть по ходу, но надеемся, что, по крайней мере, в трёх гонках она примет участие.

– И однозначно завтрашний спринт бежит?

– Да.

– Все спортсмены вашей группы будут выступать? Ни у кого нет ограничений?

– На сегодняшний день ограничений нет. Все заявлены. Все стартуют.

– Совсем недавно вы говорили, что опасаетесь за мотивацию подопечных. Сезон стартовал. Какое настроение сейчас у спортсменов?

– Абсолютно у всех есть сожаление, что мы не участвуем в Кубке мира. Я уже говорил и повторю ещё раз: как бы мы ни старались, соревновательная скорость на российских стартах ниже, чем на Кубке мира, это может сыграть с нами злую шутку. После Олимпиады есть небольшая расслабленность у спортсменов, но на гонках всех бьются, стараются, никто не пытается избежать каких-то гонок, все хотят соревноваться.

– До Александра Большунова норвежцы добрались, и он открыто рассказал о своих чувствах по поводу сложившейся ситуации. К вам они не обращались?

– За интервью не обращались. Но мы давно поддерживаем контакт с одним журналистом, его зовут Эрнст, мы с ним переписываемся. Он как раз интересуется жизнью команды, планами, состоянием спортсменов, как проводим гонки. Но даже он не просил об интервью.

«Сибирский климат суров. Но мы тренировались»

– Что скажете про организацию Кубка России? Условия для спортсменов и тренеров, как подготовлены трассы, как вообще проходят соревнования?

– Соревнования проходят на достойном уровне, замечательно оформлен стадион, никаких судейских накладок не было, трассы подготовлены отлично. Для спортсменов предоставлены раздевалки, для сервиса – боксы для подготовки лыж. Организаторы стремятся ко всему лучшему, что есть на этапах Кубка мира. В плане проведения соревнований ни тренерам, ни спортсменам не на что жаловаться.

– Ожидали, что на Кубке России будут очень достойные призовые?

– Об этом говорилось внутри команды, но прежде времени не афишировалось. Говорит это прежде всего об эффективной работе каждой службы федерации. Итог – хорошие денежные призы.

– Как пережили сильные морозы? Они же пришли в Тёю как раз с момента окончания первого этапа, и вот только сейчас температура на повышение пошла.

– Сибирский климат суровый – ночью морозы и за -30°С были. Но когда выходило солнце, днём отпускало немного, было -18-20°С, что позволяло нормально тренироваться. Правда, немного пришлось поменять расписание, по сути, поменять местами тренировки – на лыжи вставали в обед, а с утра была либо беговая работа, либо в зале. Вся запланированная работа была выполнена.

– Давно в Вершине Тёи не были?

– С 2016-го.

– Изменения какие-то с тех пор заметны?

– Почти ничего не поменялось с 1979 года!

Юрий Бородавко Фото: РИА Новости

– Соответствуют здешние трассы тем, что есть на Кубке мира?

– В Тёе, как известно, два круга. Один протяжённостью в 3,75 км рядом со стадионом проходит, а вот второй – в лесу. Но на сегодняшний день лесной круг может использоваться только для тренировок, там нет нормальных выходов, нет гомологации. А круг в 3,75 км маловат для проведения этапа Кубка мира. Если когда-то возникнет такая потребность, трассы нужно усложнять, конечно.

– Если говорить в целом, на Кубке России вы увидели то, что ожидали?

– Именно. А ждать чего-то большего – уже другой уровень. С соревновательной точки зрения никаких вопросов нет. Вот вообще никаких. Здесь есть всё необходимое.