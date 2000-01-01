«Теперь у нас есть главное золото». Как Большунов заботится о новорождённой дочери

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Как Большунов впервые стал отцом
Как Большунов впервые стал отцом
На последней Олимпиаде в Пекине Сан Саныч выиграл аж три золотые медали, но главная награда ждала его впереди!..
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В конце августа поклонников Александра Большунова ждал приятный сюрприз. Трёхкратный олимпийский чемпион впервые стал отцом. У него родилась прекрасная дочка, которую назвали Евой.
В конце августа поклонников Александра Большунова ждал приятный сюрприз. Трёхкратный олимпийский чемпион впервые стал отцом. У него родилась прекрасная дочка, которую назвали Евой.
«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», — так подписал спортсмен фотографию из роддома, добавив эмодзи «звезда».
«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», — так подписал спортсмен фотографию из роддома, добавив эмодзи «звезда».
Радость лыжника разделила и супруга Анна. Они поженились весной 2021 года, а теперь, по заявлению девушки, «их стало трое».
Радость лыжника разделила и супруга Анна. Они поженились весной 2021 года, а теперь, по заявлению девушки, «их стало трое».
Александр оказался на редкость нежным и заботливым отцом. Встретил он жену и ребёнка из роддома, устроив праздник с воздушными шариками и большими букетами цветов.
Александр оказался на редкость нежным и заботливым отцом. Встретил он жену и ребёнка из роддома, устроив праздник с воздушными шариками и большими букетами цветов.
Несмотря на плотный график тренировок, Большунов много времени уделяет семье. Работает в спортзале, одновременно играя с дочкой, а также устраивает пешие прогулки вместе с коляской.
Несмотря на плотный график тренировок, Большунов много времени уделяет семье. Работает в спортзале, одновременно играя с дочкой, а также устраивает пешие прогулки вместе с коляской.
Даже на контрольную тренировку сборной России перед стартом сезона-2022/2023 в Ханты-Мансийске чета Большуновых приехала в полном составе. Как же мило!
Даже на контрольную тренировку сборной России перед стартом сезона-2022/2023 в Ханты-Мансийске чета Большуновых приехала в полном составе. Как же мило!
Сан Саныч прекрасно справляется с ролью отца. Спортсмен укладывает малышку спать, даже когда сам сильно устаёт. Не забывает он и о маме Евы — недавно он поздравил Анну с Днём матери.
Сан Саныч прекрасно справляется с ролью отца. Спортсмен укладывает малышку спать, даже когда сам сильно устаёт. Не забывает он и о маме Евы — недавно он поздравил Анну с Днём матери.
«Теперь у нас есть главное золото». Как Большунов заботится о новорождённой дочери
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