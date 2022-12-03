Клебо пропустил гонку из-за коронавируса. Он боится заболеть и живёт отдельно от команды

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пропустил индивидуальную гонку в Лиллехаммере из-за проблем со здоровьем.

Из-за пропуска старта Клебо потерял жёлтую майку. Победителем разделки стал 22-летний Ивер Андерсен, который выступает на Кубке мира всего лишь во второй раз в карьере, а лыжники из Норвегии заняли девять мест в топ-10.

«Число заразившихся ещё будет расти»

Сообщается, что Йоханнес пропустил гонку в связи с недомоганием. По сообщению NRK в пятницу с утра, перед гонкой, у Клебо першило в горле. Он сдал тест на коронавирус, но результат был отрицательным. Планируется, что в выходные норвежец выступит в двух оставшихся гонках этапа.

Ранее Клебо сообщил, что из-за вспышки коронавируса среди лыжников он принял решение изолироваться от команды и во время этапа в Лиллехаммере жить не в отеле, а в отдельном домике в лесу.

«Там много людей, сезон рождественских вечеринок в самом разгаре. В будущем мне предстоит останавливаться в отеле так много дней, что эти дни я принял решение провести здесь, в домике, где я действительно получаю удовольствие. Дедушка теперь тоже навещает меня здесь. Отсюда до Лиллехаммера всего полчаса, что очень удобно.

У нас заражены трое лыжников сборной, Ийво Нисканен заразился перед Рукой, мы не знаем, когда он вернётся. Я думаю, число заразившихся ещё будет расти, и я не собираюсь рисковать так же, как и в прошлом году. Это тяжело, но я должен сделать всё возможное, чтобы снова не заболеть коронавирусом. Здесь, в Скейкампене, я в любом случае чувствую себя в полной безопасности, единственная сложность заключается в том, что отцу далеко приходится ходить в магазин», – рассказал Клебо в интервью TV2.

Йоханнес Клебо ещё ни в одной гонке этого сезона не занимал места ниже первого. На первом этапе Кубка мира в Руке он выиграл все гонки, также он был лучшим в двух гонках на открытии сезона в Бейтостолене.

«Это абсолютное безумие»

Из-за пропуска гонки Йоханнес Клебо потерял лидерство в общем зачёте, и жёлтая майка перешла Полу Голбергу из Норвегии, финишировавшему шестым. Теперь Клебо занимает второе место в общем зачёте, уступая лидеру 52 очка. После гонки Голберг также возглавил и зачёт дистанционных гонок. Клебо опустился на седьмое место, его отставание от текущего лидера 65 очков.

Интересно, что, несмотря на пропуск старта Клебо, лыжники из Норвегии в гонке заняли девять мест в первой десятке. Ещё одну позицию там обеспечил себе Эндрю Масгрэйв – британец, работающий вместе с норвежцами.

Неожиданным победителем гонки, которую пропустил Клебо, стал 22-летний норвежец Ивер Андерсен. Ближайшего преследователя Дидрика Тёнсета из Норвегии Андерсен опередил на 2,8 секунды. Третьим финишировал ещё один норвежец Ханс Кристер Холунд, его отставание от лидера 9,1 секунды. Для молодого норвежца Андерсена эта победа на Кубке мира стала первой в карьере. До этого момента он выступал на Кубке мира лишь однажды – в марте 2022 года Ивер занял 24-е место в марафоне классическим стилем в Осло.