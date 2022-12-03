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Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: Савелий Коростелёв снова обыграл Александра Большунова в спринте

Молодой лыжник победил и разозлил Большунова! Коростелёв устраивает фурор на Кубке России
Михаил Чесалин
Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023
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Савелий Коростелёв великолепен на старте сезона.

Этой зимой мы будем очень часто жалеть о том, что российских лыжников не пустили на Кубок мира. Международная федерация оставила весь мир без выдающегося зрелища. Совершенно точно поклонники лыжных гонок могли бы смотреть на яркие сражения, а не на десять норвежцев на первых местах.

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Особенно интересно, как на Кубке мира в битве со сборной Норвегии смотрелся бы вчерашний юниор Савелий Коростелёв. В России ему сейчас нет равных.

Дальше Большунов проигрывает юноше без шансов. И очень злится.

Коростелёв устраивает фурор

3 декабря на Кубке России в Вершине Тёи состоялись классические спринты. В первую очередь они были примечательны тем, что ФЛГР с телевизионщиками из Абакана организовала их трансляцию. Эти спринты стали первыми в сезоне гонками, доступными к просмотру для достаточно широкой аудитории.

И посмотреть было на что. Квалификацию в спринте предсказуемо выиграл Александр Большунов, который вроде бы постепенно набирает форму. Вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Александр Терентьев, который год назад разрывал на Кубке мира Йоханнеса Клебо. Лидер спринтерского зачёта Савелий Коростелёв стал 15-м, но, как выяснилось после забега, он недалеко от финиша зацепил ограждение и потерял несколько секунд. Но всё же прошёл дальше.

Эта четвёрка без проблем добралась и до финала. Большунов с Коростелёвым были лучшими в первом полуфинале, Терентьев с Ардашевым – во втором. В статусе лучших по времени к ним присоединились Семиков и Горбунов.

В финале всё решилось на финишной прямой. Дуэль за золото устроили Коростелёв и Большунов – вчерашний юниор и мировая звезда. Удивительно, но молодой спортсмен не оставил олимпийскому чемпиону ни единого шанса в разборке на финишном створе. Больше того – Большунову даже не хватило сил, чтобы удержать серебро – он пропустил вперёд ещё и Сергея Ардашева.

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Большунов, очевидно, был очень недоволен гонкой. И даже демонстративно вышел из кадра во время короткого общения с журналистами в микст-зоне. Да, в Вершине Тёи очень холодно, и формально можно оправдать спортсмена тем, что он как можно скорее пошёл греться. Но поступок показателен.

С точки зрения болельщиков это даже хорошо. Ничто не заводит Александра так, как желание стать лучше и превзойти сильного соперника. Очевидно, Большунов не позволит себе этой зимой кататься «на расслабоне».

«Бежалось тяжело. Александр так сильно натянул, что было очень тяжело поддержать такой темп. Хорошо, что всё получилось», – заметил Коростелёв.

«Я отстал от лидеров на втором подъёме – силы покинули меня. Но когда спустился, на финишной прямой почувствовал, что силы есть, что надо взорваться и дотерпеть до финиша», – подвёл итоги гонки Ардашев.

Коростелёв в этом сезоне выиграл три спринта из трёх и останавливаться пока явно не планирует. Вопрос в одном – чем ответит лидеру Большунов?

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«А где Наташа?»

Женский спринт получился не менее эффектным, хотя там пока и не прослеживается столь острого противостояния двух лидеров.

Пролог выиграла Анастасия Фалеева, а лидеры держались чуть в тени: Наталья Непряева была третьей, Мария Истомина – четвёртой, Вероника Степанова – восьмой. Впрочем, в контактной борьбе девушки показали свой класс.

Непряева и Степанова шли параллельными курсами. Сначала девушки выиграли свой четвертьфинал (Наталья – первая, Вероника – вторая). В полуфинале они тоже бежали вместе, и Наталья снова победила. Вероника стала третьей, уступив Алёне Барановой, но прошла в решающий забег по времени. А из второго полуфинала отобрались Фалеева, Соболева и Истомина.

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Развязка финала получилась очень зрелищной. Перед заходом на финишную прямую три лучшие лыжни занимали Фалеева, Степанова и Баранова. Непряева оказалась заперта за Барановой, и даже когда Алёна сместилась на соседнюю лыжню перед Степановой, догнать тройку лучших не смогла. А Фалеева как работала первой, так первой и финишировала – шикарное ускорение!

После финиша Степанова пошутила над Непряевой. Приложила руку козырьком к лицу, всмотрелась вдаль и вопросила: «А где Наташа?»

Наташа в спринте стала четвёртой. Посмотрим, чем она ответит на шутку Степановой во время классической разделки в воскресенье, 4 декабря.

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