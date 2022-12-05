«Они пытаются вызвать гнев». Протестующие чуть не сорвали лыжную гонку на Кубке мира

Во время второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который прошёл в норвежском Лиллехаммере, произошёл нестандартный инцидент. Во время гонки на трассу выбежали люди с плакатами и дымовыми факелами. Они перегородили путь лыжникам на подъёме, и спортсменам пришлось выходить за пределы трассы, чтобы обойти препятствие. Хорошо, что в итоге никто не упал и не пострадал. Дальше в дело вмешалась полиция.
Странные люди оказались протестующими экоактивистами.
«Они делают это, чтобы вызвать гнев»
Во время мужского классического масс-старта на 20 км активисты устроили акцию протеста. Они зажгли дымовой факел рядом с трассой, а спустя несколько минут после начала гонки вышли на трассу с плакатами «Stopp oljeletinga!» – в переводе «Остановите поиски нефти!» Полиции удалось быстро увести демонстрантов с трассы, пять человек были задержаны.
Организация «Stopp oljeletinga», ответственная за проведение акции, ранее анонсировала, что собирается мешать проведению гонки на Кубка мира.
О случившемся во время воскресного мужского масс-старта высказались несколько спортсменов сборной Норвегии.
«Я попробовал задержать дыхание, когда проезжал мимо факела, а потом увидел их сидящими на трассе. Организаторам не удалось увести всех, когда мы пробегали мимо, потому что это случилось очень быстро, но они смогли сгруппировать их в центре, так что мы смогли обойти их по сторонам.
Когда мы проезжали там в следующий раз, на трассе всё было нормально, но потом нам сказали, что там была разлита нефть», – рассказал норвежcкий лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет в интервью NRK.
Экоактивисты перегородили трассу
Фото: Фото из «твиттера» организации
«Я всё хорошо видел, потому что мне пришлось покинуть лыжню. К счастью, они сделали это на подъёме, а не на спуске. Иначе это грозило бы отменой гонки из-за массовых падений. У меня нет никаких мыслей. Можно было засветить этот кадр по телевидению и другим способом. Всё это могло быть опасно. Если бы они сидели на спуске, это плохо бы закончилось», – добавил Пол Голберг.
«Это было неприятно. Большое количество спортсменов едут на высокой скорости, и вдруг там на трассе кто-то сидит. Думаю, им нужно найти другие способы деятельности. Они делают это, чтобы вызвать гнев. Им это удаётся», – приводит слова норвежца Эмиля Иверсена Nettavisen.
«Это выходит за рамки безопасности»
Также сообщается, что похожий инцидент произошёл ранее на открытии лыжного сезона в Бейтостёлене, поэтому организаторы заранее были готовы к тому, что нечто подобное может повториться и в Лиллехаммере. По информации норвежских СМИ, организаторы соревнований ещё до начала стартов общались с полицией по поводу возможных акций.
«У нас демократия, у нас есть свобода слова, и людям должно быть позволено проводить демонстрации, но я очень расстраиваюсь, когда это выходит за рамки безопасности спортсменов», – рассказал о случившемся менеджер Федерации лыжных видов спорта Норвегии Терье Лунд.
Представители организации активистов сообщили в своих соцсетях, что «насилие нефтяной промышленности», по их мнению, совершается в том числе и «против зимних видов спорта, которые мы все любим».
«Зимние виды спорта живут в пузыре, оторванном от реальности, от того, что нефтяная промышленность рушит саму основу, наши зимы и устойчивое развитие общество. Мы не можем сидеть сложа руки и позволять этому происходить, в то же время нам действительно небезразличен этот вид спорта. Надеемся, что гнев и разочарование, которые испытывают сегодня люди, направлены на нефтяную промышленность, а не на нас, отчаянно пытающихся пролить свет на этот парадокс», – говорится в сообщении организации.
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