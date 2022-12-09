Большунов уже опередил Клебо в заочном сражении! Пока норвежец болел, россиянин побеждал

Зимний сезон в лыжных гонках продолжает разгоняться. В России – несмотря на морозы и отсутствие трансляций. В мире – несмотря на засилье норвежцев и постоянные проблемы Клебо со здоровьем, не мешающие ему побеждать.
А это значит, что мы продолжаем сравнивать лучших лыжников и у нас, и у них, не обращая внимания на то, что они не могут выступать в одном турнире.
Если кто-то не заметил или уже успел забыть, то напоминаем: после первого этапа Кубка мира на «Чемпионате» был запущен особый мировой рейтинг, который учитывает достижения иностранцев в гонках Кубка мира и чемпионата мира и россиян – во всероссийских стартах. Мы сделали его, чтобы постараться объективно оценить силу всех спортсменов. Ну а главное – ответить на вопрос, кто же в сезоне-2022/2023 будет круче – Клебо или Большунов?
Подробное описание методики подсчёта рейтинга, а также результаты по итогам первых гонок сезона вы можете найти по ссылке ниже.
Ну а мы переходим к итогам второго тура.
На прошлой неделе российские лыжники провели в Вершине Тёи два спринта и две дистанционные гонки, а на Кубке мира – один спринт и две «дистанции».
Сначала обратим внимание на спринтерский зачёт.
Спринтерский рейтинг
Йоханнес Клебо не оставляет конкурентам буквально никаких шансов. Перед началом сезона у него было первое место на основе рейтинга FIS-пойнтов, и норвежец делает всё, чтобы упрочить своё преимущество. Две победы в двух коротких гонках позволяют ему лидировать с приличным отрывом.
Российским лыжникам до Клебо пока далеко. Савелий Коростелёв хоть и расположился на четвёртом месте, но в его активе лишь 58 баллов. А это значит, что нужно выиграть ещё три-четыре гонки, чтобы поравняться с Клебо, даже если тот выступать не будет. С другой стороны, есть ощущение, что Савелий в действительности и на Кубке мира мог бы подбираться к тройке, как и в рейтинге. Молодой россиянин на старте сезона пребывает в отличной форме.
А вот у Большунова пока дела не ладятся. Возможно, на Кубке мира у него было бы больше мотивации и желания растолкать норвежцев. Но на Кубке России он турнирные баллы копит неспешно. Поэтому и находится на девятом месте.
Зато у Александра всё шикарно в дистанционных гонках! Пока Клебо пропускал старты из-за недомогания, Большунов их выигрывал, а потому и вырвался на первое место в мировом рейтинге. Ни у кого ведь нет сомнений, что и на Кубке мира лидер сборной России без Клебо был бы явным фаворитом?
Дистанционный рейтинг
В мировом рейтинге Большунова, естественно, окружили норвежцы: Голберг, Нюэнгет, Тёнсет, тот же Клебо. Здесь ожидается нешуточная борьба за лидерство. И не стоит забывать, что тут российскому лыжнику будет проще удержаться на вершине, потому что в нашей стране сильных по мировым меркам дистанционщиков больше, чем спринтеров. Уровень нашего турнира в дистанционных гонках сопоставим с мировым, и за счёт этого победители состязаний на Кубке России получают не меньше баллов, чем на Кубке мира.
Итоги третьего тура будут подведены после гонок третьего этапа Кубка России в Чусовом и гонок третьего этапа Кубка мира в Бейтостëлене.
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