«Вывести лыжи на ТВ — не главная задача». Ответ тренера сборной России на жёсткую критику

Некоторые поклонники лыжных гонок в России были разочарованы стартом национального сезона. Спортсмены, мол, укатили куда-то далеко в Хакасию, бегают на морозе, а по телевизору их не показывают – как же так? Руководитель одной из тренировочных групп сборной России Егор Сорин всю эту критику отверг. Он спокойно порассуждал и о телетрансляциях, и о пользе гонок в Вершине Тёи и, конечно, не забыл рассказать о подопечных.

«Слава богу, обошлось без обморожений»

– Егор, в Вершине Тёи прошли два этапа Кубка России, причём после первого посёлок накрыли сильнейшие морозы. Как с ними справлялись?

– Про местные морозы мы все знаем. Утром на градуснике «минус 30», а уже часам к 11 отпускает до 17-19 градусов. И это позволяет проводить соревнования. Слава богу, что никто не получил обморожений. Единственное, что сложно было делать – проводить две лыжные тренировки. Но особых проблем в этом не было, так как основную тренировочную работу мы сделали до наступления морозов, а сейчас уже активная соревновательная фаза началась. Никаких проблем с этим не возникло. Да и морозы в Вершине Тёи переносятся достаточно легко. Видел в соцсетях, что спортсмены пугали болельщиков фотографиями с местным градусником, который показывал ниже 30, но это лишь утром. Мы проводили тренировки и соревнования в достаточно комфортную температуру, в Тёе не было ветра и высокой влажности.

– В Пекине на Олимпиаде было сложнее в плане условий?

– В некоторые дни – совершенно точно. Там самую главную сложность представлял сильный обжигающий ветер. В Хакасии было намного комфортнее, мы всё бежали.

– В биатлоне гонки отменяли, в отличие от лыж.

– Там несколько другие требования к условиям проведения гонок. Всё правильно сделали и представители СБР, и местные организаторы.

– Ещё один вопрос про биатлон. Вы по-прежнему работаете с Каримом Халили? Внешне он сильно изменился, мускулатура другой стала.

– Да, я остаюсь его тренером. Мне кажется, про его внешнюю «накачанность» – субъективная оценка. А объективно есть данные его веса и антропометрии. Могу сказать, что два года назад, когда он тренировался всё время с нашей группой, у Карима был примерно тот же вес. К главному старту вес на 1-2 кг снижался, но в начале подготовительного периода он весил столько же, сколько сейчас. Карим – габаритный спортсмен, он и был таким. Я не вижу, что его «раскачали». Мне кажется, в группе Артёма Истомина и Виталия Норицына абсолютно всё под контролем.

Что касается самой подготовки, она меняется, конечно. Мы и два года назад говорили о том, что ему нужно корректировать тренировочный процесс, работать над определёнными слабыми местами и улучшать сильные стороны. В этом году работа с Каримом ведётся очень плодотворно, я бы даже сказал – на грани. Совершенно точно никто не прохлаждается, нагрузки, если брать в совокупности объём с интенсивностью, очень высокие. Мне нравится, как у них складывается работа. С Артёмом Истоминым созваниваемся и вообще общаемся чаще, чем с Каримом. Он мне скидывает планы, я их изучаю, даю оценку, на что-то обращаю внимание, но окончательное решение только за Артёмом.

Вообще, я могу сказать, что определённый прогресс у Халили есть, ход для начала сезона очень неплохой. Если брать аналитику прошлых сезонов, то раньше Карим больше минуты проигрывал лучшему из российских биатлонистов, а сейчас – около 30 секунд. Учитывая, что этот сезон пройдёт в России, можно пробовать новые вещи, экспериментировать – тем же самым мы и в своей группе занимаемся.

Карим Халили Фото: РИА Новости

«Вероника Степанова шаг вперёд сделала»

– Раз вы затронули тему экспериментов, а что в своей группе меняете?

– Прежде всего, развивающие работы, в первую очередь интервальные тренировки, расположение этих тренировок и само построение. Что касается объёмов, он у нас для многих спортсменов увеличился. Например, Вероника Степанова выполнила гораздо больший объём, чем в прошлом сезоне. Очень жёстко идём с Настей Прокофьевой в плане объёмов, и сейчас ей тяжело, это заметно. Ей нужно время, чтобы разбежаться. Ничего страшного в этом нет, она и прошлый сезон тяжело начинала.

– Обычно в каждом сезоне есть главный старт. Каким он будет сейчас?

– В первой части сезона акцент будет на кубковую часть, спортсмены должны стартовать достаточно часто. Задача на эту часть сезона – показывать стабильные результаты, разбегаться, набирать очки и быть как можно выше в протоколе. Нет какой-то точечной подводки к конкретному этапу Кубка России. До середины января именно такая задача. Во второй части сезона нужно будет выходить на пик формы к альтернативным играм «Чемпионские высоты», а затем постараться удержаться или попробовать выйти на второй пик к чемпионату России. Сразу скажу, что многим это не удастся, но мы попытаемся. Для нас главный старт – альтернатива чемпионату мира в Планице, который пройдёт в те же сроки.

– Вы сказали, что Вероника Степанова серьёзно увеличила объём работы. Можно уже?

– Не можно, а нужно! Так и построена работа, чтобы постепенно увеличивать нагрузку и идти вперёд. С Вероникой всё чётко, даже несмотря на то, что в августе по медицинским показаниям она один сбор пропустила. А вот со спортсменами, которые приходят в группу не в юниорском возрасте, гораздо сложнее. Например, Лиза Шалабода пришла уже после молодёжного возраста, и ей нужно сразу пытаться выходить на высокие объёмы. И эти объёмы нужно переварить, при этом показать высокие результаты. Возвращаясь к Степановой, уже можно говорить, что шаг вперёд она сделала. У неё вообще конкретная задача на Кубок России – во всех гонках, где она участвует, Вероника должна забегать в тройку.

– Как для неё выбираются гонки – в каких бежать, а какие пропустить?

– Сразу скажу, мы не взвешиваем шансы. Просто, глядя на календарь, мы сразу понимали, что на первом этапе Кубка России в Тёе пробежим обе гонки, на втором этапе пропустим классическую разделку, в Чусовом бежим весь мини-тур, в Кирово-Чепецке – три гонки, в Красногорске – тоже три. Если она всё это выдержит, это будет здорово. Никогда раньше Вероника в таком графике не бегала. Выстраиваем подготовку так, чтобы равномерно распределять конёк и классику. Но если будем понимать, что Вероника где-то не вытягивает, будем пропускать.

Вероника Степанова Фото: РИА Новости

«Результатам Глеба Ретивых сложно найти оправдание»

– Довольны итогами прошедших этапов Кубка России?

– В целом да. Девушки показали, что конкурентоспособны и в спринтах, и на дистанциях, а парни в группу изначально набирались со спринтерскими качествами. Они и проявили себя в спринтах.

– Что происходит с Глебом Ретивых?

– Ему непросто. До этого он начинал свой спринтерский сезон на этапах Кубка мира, где спринты бегут по 2,5 минуты, ну точно из трёх, а в России – 3.40-3.50. На медленном снегу в Тёе он никак не может показать свою скорость. По всему сезону Глебу будет очень непросто. Но тем результатам, которые он сейчас показывает, сложно найти оправдание. Меня это сильно огорчает. Да и Глеба тоже. Надеюсь, мы выправим ситуацию.

– Почему не бегает Татьяна Сорина?

– Есть объективные противопоказания, которые не дают ей возможности сейчас бегать.

– Существует риск пропуска всего сезона?

– Поживём – увидим.

– Сложно тренеру мотивировать спортсменов, прекрасно зная, что сезон только в России?

– Мы ещё летом провели собрание и поговорили на эту тему. Если мы не бежим на Кубке мира, то будем настраиваться на Кубок России и принимать те условия, которые есть на данный момент. Все спортсмены готовы выкладываться на полную и показывать свою готовность на наших стартах. Я не вижу у них проблем с мотивацией. Возможно, немного у Глеба, и то это больше от того, что пока не получается показать то, к чему готовимся. Календарь у нас насыщенный, соперники более чем достойные. У меня как тренера мотивация сильная. И на данный момент нет никакого сожаления, что мы не на Кубке мира.

Да, наблюдая за тем, как спрогрессировала Вероника Степанова, иногда закрадывается мысль – а как бы она выглядела в борьбе с зарубежными соперницами, но и у нас впереди много гонок. И не нужно сравнивать мою группу с группой Юрия Викторовича Бородавко. Им сложнее в плане мотивации – там собраны лучшие спортсмены, которые уже добились почти всего даже в мире, не говоря уж о России. А в моей группе собраны те, кто не имеет россыпи наград даже с российских стартов. Им нужно доказывать свою состоятельность здесь, прежде чем ехать на Кубок мира.

С Татьяной Сориной Фото: Из личного архива Егора Сорина

«Иностранные журналисты уводили разговор в политику»

– Вы следите за тем, что происходит на Кубке мира?

– Безусловно. Смотрю за соперниками, мне интересно, в чём они изменились, кто прибавил, а кто наоборот, появились ли новые имена и на каком уровне сейчас находится турнир. Бегут по одним и тем же трассам, что и раньше, поэтому какие-то моменты плюс-минус точно можно подмечать. Я пока не увидел, чтобы кто-то добился сильного прогресса. Даже Клебо, хоть он и выиграл в классической разделке 20 секунд у ближайшего преследователя. Уверен, что если бы бежали Ийво Нисканен и наши ребята, плотность результатов была бы значительно выше и кто-то мог оказаться выше. То же и в спринте, особенно классическом. Хотя класс у Йоханнеса высочайший, тут не в чем сомневаться. У женщин те же самые имена – шведки, норвежки, немки. Молодых, которые бы ворвались в элиту, пока нет.

– Со стороны можно сказать, без россиян Кубок мира совсем неинтересен стал? Интриги же нет.

– Не мне судить про интерес, нужно смотреть рейтинги по итогам всего сезона. Включают ли все норвежцы трансляцию, прекрасно зная, что Клебо, если участвует, выиграет гонку? Не могу ответить. Может быть, они настолько любят Йоханнеса, что им всё равно, у кого он выигрывает, лишь бы выигрывал.

– Лично с вами связывались скандинавские журналисты?

– Связывались и норвежцы, и шведы, но вопросы были такими, на которые я отвечать отказался. Уводили в политику либо хотели добиться ответа на темы, в которых я не считаю себя экспертом. Это всё равно, что попросить меня профессионально разобрать игру команд на футбольном чемпионате мира.

– Вас задевали высказывания тех же шведок, которые призывали бойкотировать все соревнования, на которые будут допущены россияне?

– Меня это не слишком удивило, но дико было читать, как спортсмены высказывают своё мнение о том, кого допускать, а кого не допускать. Не могу понять и журналистов, которые бесконечно задавали вопросы о том, стоит ли допускать русских. Разве это спортсмены решают? Это решают совсем другие люди. Спортсмены, конечно, не последние люди, но они не могут выбирать, с кем им соревноваться. Далеко не у всех идеальные отношения в лыжном мире. И что теперь? Если кому-то кто-то не нравится, этот кто-то не должен бежать? Ну сам тогда не выходи на старт. Для меня, повторю, это дико и неправильно.

«Лыжники заработают не меньше биатлонистов»

– Хоть в какой-то момент с окончания прошлого сезона была надежда на то, что россиян всё-таки допустят к международным стартам?

– Перед началом подготовительного периода мы обсуждали ситуацию со спортсменами и договорились, что готовимся к чемпионату мира в Планице. Уже тогда многие говорили, что нас 100 процентов никуда не пустят, но я про это своих спортсменов просил даже не думать. Одно дело, когда ты готовишься только к внутренним стартам, а другое, когда у тебя есть конкретная большая цель. Это другая мотивация. При этом спортсмены знали, что, если не поедем, всё равно в те же даты будем бегать. Надежда, пусть и в один процент из 100, если честно, сохранялась до октября, когда состоялось заседание совета FIS. Нам нужно было спортсменов в тонусе держать, ведь были примеры других международных федераций, которые допустили россиян до соревнований в нейтральном статусе. Пусть надежда была эфемерной, но для тренировочной работы она своё дело сделала.

– Когда было принято окончательно решение об отстранении, не почувствовали перемены настроения у подопечных?

– Нет, конечно. Когда ты тренируешься и выполняешь определённые задачи, гораздо легче абстрагироваться от всего происходящего. С той же Вероникой, как только стало известно решение FIS, обсудили конкретный план. Самое интересное, что он у неё уже был – где она должна выступать, какие гонки бежать. Я, конечно, высказал своё мнение, после чего мы чётко расставили приоритеты по сезону.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Насколько призовые в Кубке России помогли в плане мотивации спортсменов?

– Даже для Александра Большунова и Натальи Непряевой получать за выходные по несколько сотен тысяч рублей – тоже очень неплохо, а уж для спортсменов моей группы так и вообще отлично, это более чем мотивирует. Я даже сказал им на собрании: в этом сезоне впервые за несколько лет вы можете почувствовать себя профессионалами, получили возможность заработать очень хорошие деньги. Особенно если учесть, сколько гонок в Кубке России. Не секрет, что за чемпионат мира призовые от Минспорта были чисто символическими, а чтобы зарабатывать на Кубке мира, нужно бегать, как Большунов и Непряева, да и попасть на международные старты в условиях ограниченной квоты могли далеко не все. Ну и чисто коммерческие старты есть в России – те же марафоны. По итогам сезона, я думаю, наши лыжники заработают не меньше биатлонистов.

– На «Чемпионских высотах» и чемпионате России призовые будут больше?

– Мы все на это рассчитываем. Не будем забегать вперёд. Про призовые на Кубке России никто раньше времени не объявлял, но работа велась. Про это просто никто не говорил. Спортсмены действительно простимулированы очень хорошо, это главное.

«Телевидение — это не главная наша задача»

– В плане организации довольны тем, как прошли первые этапы?

– Более чем. У нас в некоторых моментах даже строже, чем на Кубке мира. Судейский корпус работал великолепно. Организаторы свою работу сделали на высшем уровне. Мы попросили откаточную горку – вопрос сразу был решён. Мы попросили сделать сервисёрам возможность быстрого прохода на стартовую поляну, судьи пошли нам навстречу.

В Вершине Тёи работают замечательные люди, которые во всём идут навстречу. Да это вообще единственный старт высокого уровня в Сибири, это самая дальняя точка, где проводятся соревнования! Если уж совсем честно, я и сам много раз задавался вопросом, вот зачем мы едем в Тёю? Но приезжаем и понимаем, что это нужно для всех.

Я даже с чисто спортивной точки зрения скажу. Мы живём, тренируемся и бежим соревнования на непростой высоте в 900–1000 м. Эффект от этого получается примерно такой же, как на среднегорье. И это по сути единственная база на высоте, где мы можем нормально готовиться. «Лауру» в Сочи я не считаю, поскольку это больше туристический, а не спортивный объект.

Далее, нас пугали тем, что тут будут повальные болезни, эпидемии. Ничего подобного (стучит по дереву)! Сложности с бытом? Ну разве только всё достаточно однообразно. Организаторы сделали всё, чтобы спортсменам было удобно. Питание просто шикарное. В Вершине Тёи очень много солнца, в отличие от других мест в этот же период времени. Когда мы уезжали в Финляндию, где солнца совсем не бывает, очень ждали переезда в Давос. Солнце для здоровья спортсменов очень важно.

Я очень доволен тем, что мы туда приехали. Хотя изначально скептически относился к этой идее. Больше того, я уверен, что ни в одном другом регионе под нас, лыжников, не отдали бы всю базу целиком. А здесь – без вопросов.

– Больше вопросов было, наверное, по трансляциям. Зачем отдавать Кубок России в место, откуда показа не будет?

– А в нашей истории когда-то показывали гонки Кубка России? Я уверен, что ФЛГР тщательно изучала вопрос с трансляциями, рассматривала все варианты, просчитывала коммерческую выгоду от продажи прав и приняла то решение, которое было оптимальным. Не думаю, что представители «Матч ТВ» бились в дверь к Елене Валерьевне и упрашивали её о том, чтобы сделать трансляции Кубка России, предлагая выгодные условия.

Идти на поводу у телевидения и проводить соревнования только в крупных центрах? Это вообще неправильно. На подобные мероприятия завязано слишком много людей, чтобы просто сказать им – мы к вам не поедем, потому что к вам телевидение не едет и показывать не будет. Как такое возможно с человеческой точки зрения? Нам организовали вообще всё, выполнили все наши хотелки, а мы просто откажемся? Да это удар по региону!

Если опираться только на телевидение, мы бы из Тюмени вообще не уезжали. Да и не всем телекомпаниям это интересно. И не всем журналистам, к сожалению. Вот многие кричат о том, что нас не показывали, пишут про это едкие статьи. Ребята, а вы сами сюда приезжали? Проекту «На лыжи!» и порталу «Чемпионат» это было интересно. Их работу все видели. Они не оставили болельщиков в информационном вакууме, рассказывая всё с места событий. А где были остальные?

Одна из задач федерации – вывести наш вид спорта на телевидение, но это не главная задача. Да, хотелось бы, чтобы нас видела вся страна. Возможно, вопрос ещё и в том, кто должен платить за трансляции. Федерация, которая и без того решает массу вопросов при довольно ограниченном бюджете? Или всё-таки телекомпании, которые не проявили заинтересованности? Пока так складывается ситуация, что отечественных лыж нет на ТВ, но есть Кубок мира.

В Вершину Тёи приезжало очень много ребятишек, они общались с нашими олимпийскими чемпионами, тренировались рядом с ними. Это никаким телевидением заменить нельзя. И это тоже популяризация. Мы не можем и не имеем никакого морального права свысока относиться к людям, которые делают для лыжников абсолютно всё.