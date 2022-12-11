«Было больно дышать». Норвежские и шведские лыжники страдают от морозов на Кубке мира

Оказалось, что в Европе может быть холоднее, чем в России.

Гоночный уикенд на этапе лыжного Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия) выдался необычайно холодным. Температура доходила до минус 20 градусов, тем не менее гонки всё равно проводились, пускай и на границе разрешённой зоны мороза. От таких суровых погодных условий лыжники страдали. После разделки на 10 км Джессика Диггинс долго не могла прийти в себя, а Фрида Карлссон вообще не вышла на награждение из-за мороза.

«Было ужасно холодно»

Сильные морозы оказались крайне неприятным сюрпризом для большинства участниц женской разделки. Серебряный призёр гонки Анна Кальво призналась, что ещё больше ценит свою медаль, завоёванную в такой холод.

«Я наконец-то на подиуме! Это так долгожданно и радостно! Но сегодня было просто ужасно холодно, нужно беречь себя. Самое главное сейчас – согреться, выпить чего-то горячего, тогда всё будет хорошо».

На мороз пожаловалась и Йоханна Хагстрём: «После каждого подъёма в гору я ужасно замерзала, ноги словно горели. Обычно я не езжу в рукавицах, ведь руки потеют. А сегодня пришлось утеплиться, но они всё равно были холодные».

Нелегко гонка далась и Джессике Диггинс. После того как американка пересекла финишную черту, она легла на снег и долго не могла подняться. Ей помогали встать члены команды. Они подняли Джессику, надели на неё тёплую одежду, стали растирать замерзшее тело, а потом увели в помещение.

«Я действительно не знаю, сколько я пролежала там. Я очень устала и замёрзла. Я немного устала за эту неделю, а когда холодно, нужно больше энергии, чтобы согреться. Со мной всё будет в порядке», – объяснила позже Диггинс.

Тяжело пришлось и Фриде Карлссон. Девушку сильно трясло от холода после гонки, из-за чего она решила даже не выходить на награждение. Во время церемонии шведка сидела и отогревалась в помещении.

«Сегодня я надела на себя два термобелья, завтра, видимо, будет три либо надену пуховик. В Пекине тоже было холодно, но я тогда я не обратила на это внимания. Сейчас я очень чувствительна к холоду, это даже больно. Конечно, мне было приятно пересечь финишную черту и завоевать медаль, но потом стало очень холодно. Ужасно холодно… Точно не скажу, что это моя любимая погода. Я замёрзла и получила помощь в палатке».

Кажется, единственная, кому бежать в мороз понравилось, была Тириль Венг. Она даже призналась, что ей было жарко: «Я сегодня даже вспотела! У меня нет проблем с холодом. Я, наверное, просто надела на несколько слоёв больше, чем все остальные, поэтому мне было не холодно».

«Я почти ослеп от снега»

Неприятный мороз прочувствовали и мужчины, бежавшие свою гонку через пару часов, когда на улице всё-таки немного потеплело. Правда, лыжникам тоже в чём-то не повезло – начался снегопад.

«Сегодня очень холодно, я не привык к такому, как и мои дыхательные пути. Было больно дышать, – признался Вильям Порома. – Мне пришлось ограничивать себя во время дыхания, а это совсем не помогает быстро бежать. Как бороться с холодом дальше? На самом деле, я не знаю, мне нужно поговорить с моим тренером. Беспокоюсь ли за дальнейшие гонки? Нет, я знаю, что я могу сделать и как себя чувствует моё тело. Но сегодня я не выдержал, было невероятно больно и холодно дышать».

О проблемах с дыханием рассказал и Эдвин Ангер: «Тело чувствует себя прекрасно. Но я не мог справиться с холодом. Я бежал, хватая ртом воздух, мне казалось, что я дышу через соломинку».

Калле Хальфварссон же пояснил, что ему не только было трудно дышать, он ещё и не мог видеть из-за начавшегося снегопада.

«У меня не было энергии с самого начала, не знаю, что это такое. Я совсем не чувствовал никакой энергии… Не знаю. Я просто устал. Я чуть не ослеп от снега поначалу, это было очень необычно. Когда я зашёл в поворот, то почти ничего не видел, всё вокруг было белым. Было тяжело из-за мороза, во время гонки я чувствовал, что в лёгкие втягивается много холодного воздуха, а в трахее появляется настоящий ледяной пузырь. Думаю, все почувствовали это».

К счастью для лыжников, в предстоящие выходные в Давосе, где пройдёт следующий этап Кубка мира, будет теплее – всего минус 8–10 градусов.