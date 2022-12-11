«Ему пора на курсы управления гневом». Норвежский лыжник разбил телефон после поражения

На следующий день после инцидента Пол Голберг выиграл. Вот что значит направить негативную энергию в нужное русло!

Норвежец Пол Голберг на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостёлене лихо выиграл 10-километровую разделку, однако не менее интересной была его реакция на неудачу в спринте в первой гонке этапа.

Голберг так расстроился из-за падения после контакта с итальянцем и итогового четвёртого места, что вдребезги разбил свой мобильный телефон.

На пути встал дебютант из Италии

Спринтерские забеги свободным стилем в норвежском Бейтостёлене в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам завершились победой француза Ришара Жуве, вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон занял третье место. А вот лидер Кубка мира норвежец Пол Голберг пришёл к финишу четвёртым и жутко злым.

Пол счёл, что итальянец-дебютант Симоне Мочеллини нарушил правила, закрыв ему траекторию, и помешал победить в финале. 32-летний норвежец был подавлен, расстроен и даже обижен, когда пересёк финишную черту.

«Здесь и сейчас именно он (речь об итальянце. – Прим. «Чемпионата»), я считаю, мешает мне бороться за победу. Вот что меня сейчас больше всего раздражает», – эмоционально выпалил Голберг сразу после гонки.

Норвежец надеялся, что подиум можно спасти, и подал протест на действия итальянца, однако судьи оценили столкновение с Мочеллини как «гоночный инцидент», после чего в итальянском лагере все возликовали.

«Италия известна криками и аплодисментами, и так было сегодня. Это фантастически. Сейчас я позвоню маме. Я думаю, что она на работе и плачет», – прокомментировал Мочеллини свою успешную гонку для NRK.

Он также сообщил, что сожалеет о судьбе Голберга в финале. Это подтвердил и тренер сборной Италии Маркус Крамер. Тем не менее он был согласен с результатом и рад, что ученик сделал ему такой подарок на 60-летие.

«Ему пора на курсы управления гневом»

После уверенной победы в гонке на 10 км Голберг рассказал NRK, что пятничный инцидент в спринте стоил ему мобильного телефона. Должно быть, он разбил его после того, как закончил интервью в пресс-зоне.

«Я был так зол, что умудрился разбить свой мобильный телефон. Когда тебе почти 33 года, ты должен понять, что так больше продолжаться не может. Я был очень расстроен. Но сейчас я счастлив, что смог направить свой гнев во что-то позитивное», – рассказал Голберг после субботней победы.

«Склонен ли я преодолевать разочарования, ломая вещи? Для тех, кто знает меня давно, это вполне привычно. Мой тренер Арильд Монсен говорит, что я не могу продолжать в том же духе. Я думаю, что неплохо владею своим сознанием, но это исключение, подтверждающее правило».

Партнёр Голберга по команде Эмиль Иверсен считает, что поведение Голберга нельзя назвать зрелым: «Думаю, что Полу пора записаться на курсы управления гневом. Он вроде их посещал лет 15 назад. Пора снова повторить. Теперь он счастлив только тогда, когда выигрывает соревнования. Сегодня он заработал немного призовых денег. Точно должно хватить на новый смартфон. Но его девушке всё равно стоит поговорить с ним о его поведении».

В пятницу вечером Пол Голберг получил установку поспать несколько часов, а после сна успокоиться и смотреть только в будущее. За это время его сосед по комнате успел купить лидеру Кубка мира новый мобильный телефон.

«Лучший лыжник мира в данный момент»

В субботу Голберг одержал девятую победу в своей карьере. Благодаря этому он также увеличил своё преимущество в общем зачёте, где оторвался более чем на 300 очков от ближайшего преследователя. За три гоночных уикенда в этом сезоне на счету Голберга пять крепких подиумов, два из которых – победные.

«Он стоит здесь в жёлтой майке, но раздражается, что вчера не выиграл. Он в потрясающей форме и на данный момент является лучшим лыжником в мире, – заметил эксперт NRK Фредрик Окланд. – Обычно он нормальный человек, поэтому меня немного удивила эта история с телефоном».

Кстати, победа в субботу стала для Голберга первой победой в интервальном старте за девять лет. Пол не выигрывал такие гонки после забега классикой на 15 километров в Лиллехаммере 7 декабря 2013 года.

«Надеюсь, это мой базовый уровень, а там посмотрим. Нам не хватает Йоханнеса Клебо и финна Ийво Нисканена, поэтому, когда они вернутся, должно быть ещё лучше. Я очень счастлив, что у меня получается показывать такие выступления изо дня в день», – отметил Голберг.