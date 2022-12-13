«Я всегда и всем говорю прямо в лицо». Пламенное интервью с Александром Большуновым

Старт сезона в российских лыжах получился очень громким, особенно если учесть, что его практически нигде нельзя было увидеть. Сочная спортивная борьба, молодые звёзды и даже эффектные конфликты – то, без чего не обходится обычно Кубок мира, теперь можно найти в России.

Один из главных героев этой драмы, как и всегда, Александр Большунов. После третьего этапа Кубка страны он дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором прямо ответил на все острые вопросы: и о поражениях от юного Коростелёва, и о вопросе телетрансляций, и о пикировке с Устюговым, и даже о репутации человека, который не поздравляет партнёров по команде.

«То, что я проигрывал – это нормально»

– Александр, поделитесь впечатлениями от Кубка России? Осенью вы предполагали, что на одной ноге в России победить невозможно.

– То, что я проигрывал – это нормально. Обычно так и бывает, что начинаешь сезон не в лучших кондициях. Если говорить об этапах Кубка мира и подготовке к чемпионату мира, то первые старты не могут быть с супервыдающимися результатами. Рассчитываешь же выйти на пик формы в январе-феврале, и очень высокие результаты на старте сезона просто не нужны. Мои результаты в первых гонках ни о чём не говорят. Это план, который работает. Давайте сравним этапы Кубка России и Кубка мира. У нас первые гонки были 19-20 ноября. Обычно мы в это время в Финляндии только отборочные старты бежали. Потом в Руке стартовал Кубок мира, а у нас был уже второй этап Кубка России, и там были две победы в дистанционных гонках. Так что всё по плану. То, что первые результаты были не очень, вообще ни о чём не говорит.

– Вас кто-то разозлил, завёл на Кубке России?

– Понятно, что, когда тебя обыгрывают, ты хочешь взять реванш. Это и будет нас всех двигать вперёд. Когда мы друг друга обыгрываем, это будет нас заставлять больше тренироваться. Каждый будет хотеть друг друга обыграть, и это поможет нам всем не останавливаться.

– Но кто больше вас завёл? Савелий Коростелёв или Сергей Устюгов?

– На самом деле, никто не завёл. Есть план, которого я и Юрий Викторович придерживаемся. Всё идёт как надо, и пока нет смысла выходить на какие-то высочайшие скорости. Работаем и выступаем по плану. Но, повторю, когда ты финишируешь третьим-четвёртым, потом хочется выиграть вне зависимости от своего состояния. Но если есть понимание, что сейчас всё идёт снизу вверх, а не сверху вниз, то ничего другого и придумывать не нужно.

«Аня кормила дочку, а я менял подгузники»

– Кажется, впервые за последние два сезона всё идёт по плану? Если взять прошлый сезон, в это время всё было «ай-ай-ай».

– А без «ай-ай-ай», как правило, не бывает больших побед. Но в этом году ведь у меня тоже произошло событие, которое повлияло на всю мою подготовку. Это событие – одно из лучших в жизни любого человека. У меня родилась дочка. Сейчас у меня другая роль, я к ней привык. А в августе, когда пропустил сбор и вместо этого был с семьёй, я реально переживал, даже Аню немного напрягал. Я понимал, что мне и тренироваться нужно, и, с другой стороны, нужно на семье сосредоточиться. Сейчас понятно, что всё сделал правильно – то, что тогда остался. И всё равно, ты же не представляешь, как всё будет происходить.

Теперь понимаю, что мне поменьше можно было думать о тренировках, а полностью сосредоточиться на Ане и Еве. Мы же тренируемся круглый год, и, если ты не потренируешься какое-то время, вообще ничего страшного не случится, база-то уже наработана. Иногда даже нужен такой промежуток времени, когда ты должен сбавить. Есть моменты, когда топчешься на одном месте, 70% своих возможностей выдаёшь и не можешь ни подняться, ни опуститься. Вот тогда нужно сбавить обороты, чтобы выше пойти.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Сейчас любой свободный день по возможности проводите дома?

– Конечно, стараюсь использовать любую возможность быть с Аней и Евой. Несмотря на помощь бабушки, когда отец рядом – это совершенно другое. Даже просто присутствие близкого человека отвлекает, и уже не так переживаешь. Поэтому и в Ханты-Мансийск жена с дочкой прилетали, и сейчас вот перед Чусовым полтора дня дома провёл. Я поговорил с Юрием Викторовичем и улетел на день раньше из Вершины Тёи. Кубок России всё-таки не тот турнир, когда нельзя со сбора отлучиться на день раньше. Тем более у меня действительно есть причина, по которой нужно побывать дома. Юрий Викторович в такой ситуации всегда поддерживает. Он по глазам видит, что мне нужно домой. Да и на меня такие поездки воздействуют лучше тренировок. Когда ты месяц находишься на сборе, нужно хоть чуть-чуть изменить свой график, побыть с семьёй — и делать это при любой возможности.

– Отцовство, которое вы представляли до рождения Евы, совпало с действительностью?

– Да всё само собой пришло! Всему научился. Я стараюсь помогать вообще во всём. В первый месяц вставал с Аней, пока она кормила дочку, менял Еве подгузники. Но сейчас ночью вообще их не слышу, они всё делают очень спокойно и тихо. Ночью я сплю. А когда не сплю, стараюсь помогать. Но при этом не стоит забывать о тренировках, а, если ты не выспишься ночью, о каком восстановлении можно думать?

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Почему я не могу подколоть Устюгова?»

– Вернёмся к гоночным делам. Кубок мира по накалу, драйву, эмоциям совершенно несопоставим с Кубком России. У нас гораздо круче!

– Абсолютно с этим согласен. Но самое интересное, что результаты не так важны.Ну выиграл Большунов или проиграл, это не особо интересно. Максимум пару изданий могут поинтересоваться и написать. А вот если какие-то острые слова были, тут же все налетают – и Губерниев своё мнение выскажет, и Легков, и даже иностранцы – я видел уже заметки: драка в сборной России, все поссорились. Шутку не все поняли. Ну надо же адекватно реагировать. Кажется, только вы и объяснили ситуацию, всем же остальным нужно было дать сенсационные подробности. Для всех это была битва века. Ну, раз спортивные результаты не помогают, чтобы Кубок России показывали, может, такие вещи помогут? Жаль, что не засняли ещё всё это. Ажиотаж бы пошёл ого какой!

– Ведь это же реально подколка была?

– Конечно же! Ну Серёга же сказал про «мешков», почему я тоже не могу подколоть его? Да, я знаю, что некоторые спортсмены сборной России именно «мешком» его и называли. Меня не было в их числе, но он прикололся над всеми нами. Однако он тоже в сборной, на самом деле. Просто сам выбрал, где ему удобнее тренироваться, чтобы показывать более высокие результаты. Серёга имеет право говорить и делать то, что он считает нужным. И я тоже. Но всё это только шуточная пикировка и не более того. Если спортсмен так не будет делать, он не будет олимпийским чемпионом.

– Можете расставить точки над «i» в ситуациях с Александром Терентьевым и Глебом Ретивых после командных спринтов на Олимпиаде и чемпионатах мира? И то, что не поздравили Коростелёва после спринта в Вершине Тёи?

– Как правило, все замечают только негатив. Если Большунов – всё всегда плохо, он никогда не подойдёт. Вечером после гонки в Вершине Тёи я угощал всю команду пирогом, юниорам и Савелию сам принёс этот пирог на стол. На той же Олимпиаде я завершил свой этап, передал Саньку эстафету, потом накрылся курткой и попытался передать ему все силы, которые ещё были у меня. Сидел и думал: «Саня, пожалуйста, сделай всё, на что ты сейчас способен, забери все мои силы». Я замер, укрылся курткой с головой, не смотрел на табло и ничего не слышал и не видел. Только после слов диктора посмотрел на табло и увидел, что мои попытки передать ему свои силы не помогли. Конечно, когда ты борешься за первое место, то любое другое – поражение. Но чуть позже я подошёл к Саше, мы обнялись и поздравили друг друга. Этого уже никто не показал, ну и ладно. И всё же мы проиграли, а не выиграли.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Я такой человек, который всегда и всем говорит прямо в лицо. Я не могу говорить за спиной. Ко всем своим коллегам я отношусь с уважением. Ровно то же было и на чемпионате мира – 2021 с Глебом Ретивых. Ты передаёшь эстафету с преимуществом в четыре-пять секунд и думаешь: «Глеб, сделай всё красиво, постарайся». А потом видишь, что вы даже не вторые, а третьи. Это тоже медаль, тоже отличный результат. Но есть разница, что ты выгрыз эту бронзу в борьбе или проиграл первое место. Мы оба были расстроены. И я, и он, потому что тоже всё понимал и корил себя. И вновь на камеры не попало, как я подошёл к нему и поздравил. Да, если бы мы выиграли, я бы подбросил его высоко в небо! Но мы же проиграли. Эмоции вообще не те.

«Меня сильно раздражает отсутствие трансляций»

– После интервью норвежцам, когда вы всю душу перед ними вывернули, были ещё попытки со стороны зарубежных СМИ с вами поговорить?

– Были, но смысла нет. Я уже всё рассказал, а толку? Они от нас закрываются и думают, что мы от них тоже будем закрываться. Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские, говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся. Есть адекватные люди, которые всё понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах. Правда, сейчас они нас вообще не видят.

– Вас это возмущает, задевает? И кто в этом виноват?

– Меня это сильно раздражает. В такое время нужно обязательно показывать внутренние соревнования. Это же для нас самих нужно. Мы должны развивать спорт в своей стране и выводить его на новый уровень. Все же стараются: организаторы делают всё возможное, чтобы условия проведения соревнований были отличными, спортсмены ведут бескомпромиссную борьбу, но этого никто не видит. А ведь можно же показывать отовсюду, даже из Вершины Тёи, если захотеть. однако со стороны «Телеспорта» сейчас хамское отношение в плане показа лыжных гонок. Они, наверное, денег хотят заработать на перепродаже прав, но сейчас не тот момент. Да вы денег больше заработаете, если будете показывать лыжные гонки. Мне кажется, масса желающих готовы сами сброситься на организацию трансляций. Я знаю, что запрос на трансляции большой, понимаю возмущение болельщиков. Трансляциями должен заниматься тот, кто владеет правами, но этого не происходит. Надеюсь, что вопрос всё-таки будет решён.

– В начале разговора вы сказали, что постепенно набираете форму. А к какому старту? Какой для вас главный турнир в этом сезоне?

– Чемпионат мира в Планице. Но мы туда не едем. А чемпионат России, Кубок России и «Чемпионские высоты» в моей иерархии равны. Как получится – так и наберу форму.