В русских лыжах новый мем. Даже норвежцы заинтересовались, что же такое «мешок»

Наши лыжники могут «в юмор». Ещё как могут! Как же красиво они всё сделали на этапе Кубка России в Чусовом, который начался с «мешков» и мешками закончился. Сергей Устюгов подколол ребят, а те придумали смешной ответ на заключительной церемонии награждения. Всё это привлекло внимание больше, чем непосредственно сами гонки, и вышло далеко за пределы лыжного сообщества.
Согласитесь, что совершенно прав Александр Большунов, который заявил, что соревнования – это шоу, значит, подобное хоть иногда нужно делать. Да, Кубок России не показывают на ТВ, но с помощью журналистов можно было следить за происходящим, а иногда и наблюдать, когда что-то удавалось заснять. Наверняка видео с «награждением в мешках» станет вирусным, а кого-то, возможно, заставит задуматься – да почему же такого нет на телевидении?
Давайте честно, за лыжными гонками внутри России, когда нет нерва «русские против норвежцев», следят только те, кто в восторге от данного вида спорта. А когда происходит что-то подобное словесной пикировке Большунова с Устюговым, которую многие восприняли всерьёз, это выводит лыжные гонки в новостные тренды.
Всполошились даже норвежцы, которые просто не понимали, что за «мешок», какой «мешок», почему из-за этого предмета Устюгов и Большунов едва до драки не дошли? А участники этого шоу искренне радовались. Получился нежданчик, о котором действительно говорили все. То, что сделали наши лыжники и на лыжне, и за её пределами – очередной сигнал тем, кто отвечает за трансляции.
В Кирово-Чепецке уже будет организована трансляция через интернет местными силами, а там, глядишь, и остальные этапы покажут. Наши лыжные гонки этого достойны без «мешков» и словесных пикировок. Ну а мем про то, что «сборная России – мешки», это не на один год, кажется.
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