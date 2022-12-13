В русских лыжах новый мем. Даже норвежцы заинтересовались, что же такое «мешок»

Осталось только показать шоу от лыжников на всю страну. Наши спортсмены этого более чем достойны.

Наши лыжники могут «в юмор». Ещё как могут! Как же красиво они всё сделали на этапе Кубка России в Чусовом, который начался с «мешков» и мешками закончился. Сергей Устюгов подколол ребят, а те придумали смешной ответ на заключительной церемонии награждения. Всё это привлекло внимание больше, чем непосредственно сами гонки, и вышло далеко за пределы лыжного сообщества.

Согласитесь, что совершенно прав Александр Большунов, который заявил, что соревнования – это шоу, значит, подобное хоть иногда нужно делать. Да, Кубок России не показывают на ТВ, но с помощью журналистов можно было следить за происходящим, а иногда и наблюдать, когда что-то удавалось заснять. Наверняка видео с «награждением в мешках» станет вирусным, а кого-то, возможно, заставит задуматься – да почему же такого нет на телевидении?

Давайте честно, за лыжными гонками внутри России, когда нет нерва «русские против норвежцев», следят только те, кто в восторге от данного вида спорта. А когда происходит что-то подобное словесной пикировке Большунова с Устюговым, которую многие восприняли всерьёз, это выводит лыжные гонки в новостные тренды.

Всполошились даже норвежцы, которые просто не понимали, что за «мешок», какой «мешок», почему из-за этого предмета Устюгов и Большунов едва до драки не дошли? А участники этого шоу искренне радовались. Получился нежданчик, о котором действительно говорили все. То, что сделали наши лыжники и на лыжне, и за её пределами – очередной сигнал тем, кто отвечает за трансляции.

В Кирово-Чепецке уже будет организована трансляция через интернет местными силами, а там, глядишь, и остальные этапы покажут. Наши лыжные гонки этого достойны без «мешков» и словесных пикировок. Ну а мем про то, что «сборная России – мешки», это не на один год, кажется.