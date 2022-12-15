Российских спортсменов послали в Китай на политически важный турнир. Это новая Олимпиада?

С 16 по 19 декабря в китайском городе Чанчунь пройдут соревнования III Российско-китайских зимних молодёжных игр. В условиях изоляции наши спортсмены очень высоко оценивают возможность выступить на серьёзном международном старте: лыжники поехали в Китай мощным составом. А вообще на Играх будут разыграны медали в семи зимних видах спорта.

Правда, и преувеличивать значение турнира не стоит.

Пока до сравнения с классической Олимпиадой этим Играм далеко.

Победа резервным составом сборной Удмуртии

Эти соревнования в рамках сотрудничества двух стран проводятся с 2006 года. Но зимние Игры впервые были проведены лишь в 2016-м в Харбине по четырём видам спорта – конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, хоккей и горные лыжи. В 2018-м молодые спортсмены приехали в Уфу. Там программу соревнований чуть изменили. Российские организаторы добавили лыжные гонки, а вместо горных лыж включили сноуборд.

Тогда нашу лыжную команду представляла юниорская сборная Удмуртии, в составе которой выступал Александр Ившин. В то время он ещё не был трёхкратным чемпионом мира среди юниоров. В общем, сами понимаете, каким был уровень турнира. Естественно, что удмуртские юниоры обыграли китайских сверстников, хотя и в борьбе. То есть выиграли даже не резервным составом сборной России, а резервным составом сборной Удмуртии.

Ившин в индивидуальных гонках победить не смог, но завоевал две медали. Кстати, сейчас он вновь в составе команды на III зимние Игры.

Россия отправила в Китай четырёх чемпионов мира!

На этот раз состав нашей лыжной сборной гораздо сильнее, чем в 2018-м.

Поскольку игры молодёжные, то в команду попали те спортсмены, кто был в юниорской сборной в прошлом сезоне и продолжает оставаться в нынешнем. Состав был сформирован по итогам чемпионата мира – 2022 в Люгне и отборочных контрольных стартов в октябре-ноябре в России.

В итоге на трассы лыжного центра национального лесного парка «Цзинъюэтан» в городе Чанчунь выйдут 11 спортсменов. Планировалось 12, но чемпион мира среди юниоров Никита Денисов подхватил грипп во время карантина и остался в Москве. «Бывает. Буду лечиться», – философски заметил Денисов.

Но и без него в сборной России четыре чемпиона мира среди юниоров: Савелий Коростелёв, Александр Ившин, Никита Родионов и Дарья Непряева. Кроме них, в окончательный состав попали Егор Митрошин, Данил Муралеев, Елизавета Пантрина, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева, Арина Каличева и Алина Пеклецова.

Больше половины состава конкурентоспособны и на взрослом уровне, что парни и девушки уже доказали на первых этапах Кубка России в Вершине Тёи. Коростелёв так вообще лидировал в общем зачёте и несколько раз обыграл Александра Большунова в спринте. Интрига закрутилась, но очень быстро погасла, поскольку Савелий уже пропустил этап в Чусовом, пропустит в Кирово-Чепецке и, скорее всего, в Красногорске.

Смогут ли наши лыжники забрать все медали?

Российско-китайские игры – событие не столько спортивное, сколько политическое. Хотя даже Александр Большунов сказал, что он готов был бы и сам пробежать на этих стартах, поскольку они всё равно международные. В программе игр не только лыжные гонки, но и фристайл, горные лыжи, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, кёрлинг.

У лыжников команда, пожалуй, наиболее представительная, но есть звёзды и в других видах спорта. Например, в составе сборной России по сноуборду в Чанчунь отправилась чемпионка мира Софья Надыршина. А в конькобежном спорте за победы будут бороться чемпион мира по юниорам Сергей Букуев и вице-чемпионка мира Ксения Коржова. В фигурном катании за золото будет бороться один из лучших молодых спортсменов России Григорий Фёдоров.

Соревнования будут проходить три дня – с 17 по 19 декабря. Лыжники проведут за это время по три гонки: классические и коньковые разделки на 10/15 км, а также эстафеты 4 по 2,5 км, но не смешанными составами, а традиционными.

Конечно, наши юноши и девушки должны забирать все медали. Во всяком случае, ожидания именно такие. Но китайские лыжи – огромная загадка. Там работали норвежские и российские специалисты и тренеры, которые занимались в том числе и молодёжью. И не факт, что среди этой молодёжи на найдётся свой Ван Цян – тот самый спринтер, которого готовил Никита Крюков и который произвёл настоящий фурор в прошлом сезоне.