Лыжник с 2019 года отстаивал право на свои имиджевые права.

Клебо выиграл войну с норвежской федерацией. Ему больше не грозит отстранение от сборной

Ни для кого не секрет, что один из лучших лыжников современности Йоханнес Клебо уже довольно давно конфликтовал с Норвежской лыжной ассоциацией из-за своего контракта. Всё это происходило из-за того, что федерация время от времени навязывала ему спонсоров, которые могли навредить его имиджу.

Но, кажется, эта затяжная война закончилась. Победой лыжника.

Всё началось с носков

Конфликт между Клебо и федерацией начался ещё в 2019 году. Йоханнес выложил в соцсетях фотографию с отдыха в горах. И «засветил» носки бренда, который не являлся спонсором сборной, что стало причиной выговора от Норвежской лыжной ассоциации. Клебо был этим крайне возмущён.

Когда норвежская федерация подписывает контракт со спортсменом, его имиджевые права отходят федерации, а она уже продаёт их спонсорам. Достигнутые со спонсорами соглашения должны гарантировать поставщику отраслевую эксклюзивность. Получается, Йоханнес, разместив фото в вещах другого бренда, действительно нарушил заключённый договор.

Йоханнес Клебо Фото: из личного архива Клебо

Натянутые отношения

Но история с носками – далеко не единственный эпизод в затяжном конфликте Йоханнеса с национальной федерацией. В прошлом году, в самом начале олимпийского сезона, лыжник даже мог потерять место в сборной.

Накануне домашнего этапа Кубка мира в Лиллехаммере Клебо отказался наносить на форму логотип стриминговой платформы Viaplay, которая на тот момент являлась не только официальным спонсором сборной, но и обладательницей прав на телетрансляцию этапов Кубка мира. По мнению лыжника, концентрация медийных и спонсорских полномочий в одних руках навредила бы федерации и ему лично – на кон поставлен вопрос о его независимом отношении к СМИ.

Споры, последовавшие за этим решением, были столь горячими, что Клебо даже был готов сняться с предстоящих стартов. Однако вскоре федерация всё-таки смогла найти рычаги воздействия на строптивого норвежца.

В 2022 году Йоханнес снова повздорил с федерацией. На этот раз яблоком раздора стало подписание невыгодного для спортсмена контракта. Что его не устраивало в старом контракте, непонятно – детали переговоров не раскрывались. Возможно, были финансовые разногласия или какие-то нюансы во взаимодействии со спонсорами и рекламодателями.

Спортсменам вернули права

Йоханнес в поисках путей разрешения конфликта объединился с другими спортсменами и решил обратиться за помощью к одному из лучших юристов Норвегии по спортивным делам – Полу Клевену.

«Конфликты неизбежны, когда федерация устанавливает ограничения на размещение логотипов других спонсоров на своей форме или в публикациях на личных страничках спортсменов», – приводит слова юриста VG.

Согласно решению судебно-прокурорского комитета Норвежской лыжной ассоциации, спортсмены выиграли горячие споры у федерации о том, кому принадлежат их имиджевые права. Теперь спортсмены будут обговаривать с федерацией количество спонсоров, которые смогут оказаться на форме, и каким образом это будет использовано. По мнению Пола Клевена, это значительно уменьшит количество спорных ситуаций между спортсменами и федерацией при подписании соглашений с национальной сборной.

Диалог будет налажен?

В целом обе стороны удовлетворены решением конфликта.

Норвежская лыжная ассоциация уже приступила к работе в соответствии с заявлением законодательного комитета. Генеральный секретарь Норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Лунде в электронном письме VG сообщил, что разделяет мнение о важности взаимовыгодного сотрудничества между федерацией и спортсменами в отношении управления имиджевыми правами и об обязательствах спортсмена участвовать в спонсорских соглашениях федерации. В преддверии следующего сезона Норвежская лыжная ассоциация наладит диалог со спортсменами национальной сборной.

Йоханнес же не скрывает своей радости. «Мы очень довольны тем, что комитет единогласно согласился с этим уточнением, – приводит его слова VG. – Важно, чтобы мы, спортсмены, имели право совместно определять, в какой мере и как федерация может использовать наши имена, фотографии и другие личные данные в коммерческих целях», – добавил лыжник.

Сейчас, когда наступил долгожданный мир, Йоханнес Клебо может спокойно готовиться к будущим стартам и предстоящему чемпионату мира – 2023 в Планице без страха не попасть в состав сборной из-за прихотей спонсоров.

Но долго ли продлится это спокойствие?