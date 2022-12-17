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Большунов обыграл Устюгова в спринте на Кубке России, проехав по лыжам соперника, видео — будет ли наказание?

Большунов жёстко подрезал Устюгова в финале спринта. Горячая битва «мешков» продолжается!
Андрей Шитихин
Большунов обыграл Устюгова в спринте
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Александр просто проехал по лыжам соперника. Сергей чуть не упал.

Острейшая борьба на Кубке России по лыжным гонкам продолжается. И это очень круто для наших лыж. В финале классического спринта в Кирово-Чепецке олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов устроили настоящую битву, которая осталась за лучшим спортсменом России.

Но был один очень спорный момент, который и решил судьбу гонки.

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Вообще, ещё в квалификации заруба получилась знатной. Большунов и Александр Терентьев показали абсолютно одинаковое время, и более молодой Терентьев получил первый номер в забегах на выбывание только потому, что у него более высокий рейтинг именно в спринтах – он находится выше по рейтингу рус-пунктов. Устюгов показал четвёртый результат.

А дальше два главных лыжника России последних лет уверенно шли к финальной битве. И эта битва получилась очень жёсткой. Устюгов немного затормозил на старте, но потом вырвался вперёд. Александр не стал отпускать Сергея, и два лидера начали убегать от остальных. Ключевой момент забега произошёл перед выходом на мост, с которого спортсмены уже выкатывают на финишную прямую.

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Александр, заметив боковым зрением ускорение Сергея, резко перестроился на его лыжню, проехал прямо по лыжам соперника – тот чуть не упал. Спорный момент, конечно, потому что такой необходимости захлопывать калитку не было. Но Большунов припомнил Устюгову похожий момент в Чусовом, когда Сергей сделал то же самое, только в коньковом спринте.

Права на видео принадлежат Министерству спорта Кировской области.

Устюгов попробовал удержаться за Большуновым, но эта заминка уже не позволила ему достать соперника, и Сергей на половине финишной прямой просто бросил бежать. Но его преимущество над остальными, лучшим из которых стал Терентьев, было столь велико, что Устюгов спокойно докатил до второго места. После финиша он поздравил Большунова и что-то ему объяснял, но всё было очень спокойно. Гораздо спокойнее, чем в истории с «мешками» на прошлом этапе Кубка России.

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Спринт получился просто шикарным. И у женщин тоже. Вернувшаяся на Кубок России после небольшой простуды Наталья Непряева уверенно забрала победу, не позволив в финале никому даже приблизиться к себе.

Подавляющее преимущество. А Веронику Степанову и Анастасию Фалееву в битве за серебро разделили всего 0,06 секунды!

Следите за российскими лыжными гонками – они просто шикарные.

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