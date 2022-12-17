Клебо в растерянности. Лучшего лыжника Норвегии отправили в нокаут на финишной прямой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в текущем сезоне очень хорош. Несмотря на свои бесконечные жалобы на здоровье, он остаётся фаворитом любой гонки и охотно этот статус фаворита конвертирует в золотые медали.
Перед коньковым спринтом в Давосе Клебо, вернувшийся после пропуска ряда норвежских гонок, снова был главным претендентом на победу. Но в финале выдающийся норвежец был отправлен в нокаут. Прямо как в боксе – резко, молниеносно. В челюсть Клебо пробил Федерико Пеллегрино.
Вообще, весь день получился для Клебо неидеальным. В квалификации он занял второе место, а первым был француз Лука Шанава, отмечавший свой день рождения. Йоханнес выиграл четвертьфинал, а в полуфинале стал вторым, уступив Федерико Пеллегрино. Вроде бы экономил силы. В финал с этой парой прошли: Шанава, норвежец Эвен Нортуг, швед Ангер и британец Клагнет.
Француз, наверное, очень хотел выиграть в свой день рождения, поэтому со старта понёсся вперёд. Клебо же держался поодаль: весь первый круг он шёл на пятом месте и лишь на втором круге начал потихоньку продвигаться вперёд.
Норвежец вышел на вторую позицию, поймал момент перед последним поворотом, когда лидер гонки начал терять силы, и рванул к финишу. Шанава действительно остался позади, но в спину Клебо мёртвой хваткой вцепился Федерико Пеллегрино. У итальянца была неспокойная ночка: ранним утром он был в Италии, где его жена ждёт рождения ребёнка. Супруга отправила его соревноваться, и он за считаные часы доехал до Италии и вышел на старт.
На финишную прямую они выехали вдвоём: Клебо и Пеллегрино за его спиной. А дальше произошло то, чего почти никто ожидать не мог. Федерико как-то совершенно спокойно выехал из-за спины Йоханнеса, накатил и вырвал первое место. Норвежец от такого поворота событий совершенно растерялся. Да и итальянец, кажется, был в шоке в течение нескольких минут после финиша.
Но шок прошёл, а результат остался. Пеллегрино – первый, Клебо – второй, а Лука Шанава на день рождения сделал себе бронзовый подарок.
После финиша Клебо объяснил, что у него не получилось в гонке.
«Я сделал всё, что мог, но мышцы так затекли, что у меня не получалось ускоряться. А перед Пеллегрино мне нужно снять шляпу.
Сегодня было тяжело. Но гонка завтра будет совершенно убийственной. Остаётся лишь постараться максимально восстановиться перед ней».
В воскресенье лыжников в Давосе ждёт коньковая разделка на 20 километров.
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