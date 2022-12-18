Наши лыжники финишировали в обнимку на Российско-китайских играх. И судьи дали два золота!

Финиш мужской лыжной эстафеты на Российско-китайских зимних играх в Чанчуне превратился в настоящее шоу. Савелий Коростелёв и Егор Митрошин обнялись и абсолютно одновременно пересекли финишную черту.

Один выступал за Китай, другой – за Россию, а в итоге два первых места!

Вообще, с лыжной эстафетой, конечно, интересная история получилась. Сначала ребятам объявили составы, которые были сформированы по итогам классической разделки. Первый и второй этапы по кругу 2,5 км должны были пройти коньком, следующие два – классикой. Но затем всё резко изменилось.

Чемпионов первых гонок Савелия Коростелёва и Евгению Крупицкую попросили уступить свои места, чтобы побольше участников уехали из Китая с золотом. В итоге у парней в состав эстафетной команды вошли Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин, а у девушек – Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Алина Пеклецова и Елизавета Пантрина.

Но чуть всё поменялось ещё раз.

В эстафетный день российские лыжники заработали девять золотых медалей Фото: Соцсети Ольги Жолудевой

На таких играх что главное? Дружба. В итоге Савелия Коростелёва попросили пробежать за сборную Китая на последнем этапе. Ну не набралось у китайцев достаточного количества участников, почему бы и не выручить?

А вот китайских девушек для эстафеты оказалось достаточно. В итоге наши лыжницы на 10 км «привезли» соперницам более пяти минут. Парни же договорились, что несправедливо оставлять Савелия без заслуженной золотой медали. В итоге Егор Митрошин ехал так спокойно, как только мог, чтобы Коростелёв догнал его на дистанции. На финишную прямую Савелий и Егор вышли вместе, а финишировали в обнимку.

Тут сразу вспомнился знаменитый финиш Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова на молодёжном чемпионате мира в феврале 2017 года в США. Тогда парни тоже устроили шоу, за что потом получили по шапке от Елены Вяльбе и Юрия Бородавко.

Но чтобы подобное произошло в эстафете – такого в истории ещё не было. Судьи развели руками и объявили двух победителей, золотые медали получили все участники.

В общем, там, где российские лыжники – там шоу. Даже на соревнованиях, которые по уровню организации ну вообще никак не тянут на международные, а российский гимн на награждениях играет со смартфонов.