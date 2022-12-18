В российских женских лыжах новый безоговорочный лидер. Даже Наталья Непряева пока не может ничего сделать.

Степанова пошутила над Вяльбе после победы. Вероника громит всех и на лыжне, и в медиа

Женская классическая разделка на 10 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке завершилась более чем убедительной победой лидера общего зачёта Вероники Степановой. Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете обыграла своих подруг по сборной России Марию Истомину и Наталью Непряеву. А буквально через несколько минут после финиша Степанова пошутила над президентом ФЛГР Еленой Вяльбе. Громит всех даже в медиа!

Степанова со старта российского сезона просто неудержима. Она выигрывает спринты и дистанции, коньком и классикой – ей вообще без разницы. Её тренер Егор Сорин в интервью «Чемпионату» говорил, что Вероника выполнила значительно больший тренировочный объём по сравнению с прошлым сезоном, и вот сейчас это приносит результат.

Главная задача для Степановой в Кубке России – в каждой гонке забегать в тройку призёров, и пока Вероника очень успешно с этим справляется. Накануне она проиграла Наталье Непряевой классический спринт, и многие думали, что Наталья возьмёт своё и в классической разделке. Тем более она бегает её прекрасно.

Но Непряева прилетела в Кирово-Чепецк после простуды и, видимо, на дистанции ещё не готова к таким скоростям. А Вероника готова. Она от отсечки к отсечке только наращивала своё преимущество, лишь на заключительных полутора километрах сбросив скорость по сравнению с Непряевой. Никакой неожиданности в этом нет. В Чусовом Степанова прекрасно пробежала классический пасьют, показав лучшее «чистое» время.

Между Степановой и Непряевой вклинилась Мария Истомина, которая провела отличную гонку и обыграла свою подругу по тренировочной группе. Вероника же, сделав после финиша заминку, тут же опубликовала пост в своих соцсетях: «Как вы уже поняли, бежала так, чтобы фото с заминки побыстрее опубликовать. Медали любят медийность».

Совершенно очевидно, кому адресовано это сообщение. Ведь президент ФЛГР Елена Вяльбе всегда повторяет, что «медали любят тишину». Пока Вероника побеждает и может себе позволить многое, даже такие шутки.

В мужской же гонке победил тот, кто побеждает почти всегда – Александр Большунов. А вот второе место занял Антон Тимашов, и это огромная неожиданность. Антон блестяще разложился по дистанции. Как ни старался его достать на второй половине Алексей Червоткин, не получилось. Перед своими болельщиками Червоткин финишировал третьим.

Каждый день в российских лыжных гонках происходит что-то громкое. Если не на трассе, то на словах. Так что в тишине лыжи точно не остаются.