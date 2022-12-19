«Ещё и «Катюшу» тут споём». Российские лыжники разгромили соперников с флагом и гимном

В китайском Чанчуне завершилась соревновательная программа III зимних Российско-китайских молодёжных игр. На лыжных соревнованиях наши спортсмены и тренеры устроили настоящее шоу: подарили китайцам лидера сборной России и золотую медаль и слушали гимн на церемонии награждения, даже когда его приходилось включать на смартфоне. Домой наши лыжники возвращаются с триумфом: 10 человек из 11 в команде – чемпионы!

Все эксклюзивные подробности – у президента ФЛГР Елены Вяльбе.

«Да я сама предложила парням финишировать вместе. Всем было приятно».

Одним из самых ярких моментов соревнований на трассе в парке Цзинъюэтан был финиш эстафеты. Два российских лыжника вышли на финишную прямую вместе, а затем обнялись и финишировали вместе. При этом из России была только одна команда. Как такое возможно? Очень просто. Егор Митрошин бежал за Россию, Савелий Коростелёв – за Китай (наши одолжили соперникам из Поднебесной своего лидера для более равной борьбы), а победила дружба, поскольку судьи вручили золото и нашим, и китайцам.

«Что касается выступления Савелия Коростелёва в составе сборной Китая, история следующая. На собрании капитанов наш тренер Сергей Сергеевич Дергунов предложил своему китайскому коллеге такой вариант, что Савелий может быть у них финишёром. Конечно же, представители сборной Китая сразу согласились. Ну а перед эстафетой я предложила ребятам объединить команды в одну и продемонстрировать дружеский финиш. Мне кажется, всем ребятам было приятно: и Савелий с золотой медалью, и у китайцев одно золото есть. Получилось здорово», – рассказала Вяльбе.

«Пришлось включать гимн на смартфоне. Но китайцы быстро всё исправили»

В первый соревновательный день наши лыжники выиграли все медали в классических разделках на 10 и 15 км, но свой гимн расслышали с трудом. Представители нашей делегации включали его на смартфоне.

«Действительно, в первый соревновательный день пришлось включать российский гимн на смартфоне. Не знаю почему, но организаторы посчитали, что это не совсем обязательно. При этом на открытии гимн играл. Но уже на второй день всё исправили, награды вручали в торжественной обстановке.

На Олимпиаде наш гимн не играл, но все знали, что побеждают спортсмены сборной России. По такому мы очень соскучились! Было очень приятно, когда после эстафет по всему стадиону раздавался российский гимн, мы слышали его даже в рамках ограничений, наложенных на наш спорт. Пусть уровень соревнований и не такой высокий, как хотелось бы, но гимн придавал торжественности.

По лицам спортсменов было видно, как они гордятся тем, что играет гимн и поднимается наш флаг. Надеемся, что скоро все ограничения с нас снимут, мы увидим наш флаг и услышим гимн и на крупнейших стартах», – выразила надежду президент ФЛГР.

«Что-то слабеньких конкурентов привезли. Могли бы и натренировать кого-нибудь»

Российские лыжники, естественно, выиграли все гонки. В личных гонках у парней дважды победил Савелий Коростелёв, у девушек – Евгения Крупицкая и Елизавета Пантрина. С учётом того, что были ещё и две эстафеты, без золота из Китая уедет только Арина Каличева, но в её активе серебро в коньковой разделке. Вяльбе посетовала на то, что соперники были слишком слабые.

Чемпионами стали Коростелёв, Митрошин, Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев, Крупицкая, Пантрина, Алина Пеклецова, Дарья Непряева и Ольга Жолудева.

«Несмотря на то что в Китае карантин и мы все ходим в масках, всё же чувствуются послабления – на Олимпиаде было гораздо жёстче. Нет этих ежедневных ПЦР, а это расслабляет. В плане организации нам было удобно, поскольку лыжная трасса в черте города в парке необыкновенной красоты.

Ребята сказали, что трасса сложная – вроде бы тягуны небольшие, но она совсем небыстрая, что и показывали результаты. Снег искусственный, поэтому приходилось объяснять организаторам, чтобы каждый день проходили трассу ратраком, иначе она в бетон превратится.

Единственное, что-то совсем слабеньких конкурентов для нас они привезли. У них, конечно, и нет лыжников сильнее, но могли бы уже натренировать кого-нибудь. Но, наверное, мы слишком сильных спортсменов привезли. Самое главное, что у нас внутри команды была сильная конкуренция, я видела, как спортсмены настраивались на борьбу между собой. С погодой нам тоже повезло. Ветра не было, и, несмотря на мороз, бегали в комфортных условиях», – отметила Елена Вяльбе.

«На закрытии споём «Катюшу» вместе с китайцами»

Ну и отдельно Елена Валерьевна отметила организацию соревнований. Без накладок не обошлось, но в целом сделано было всё хорошо.

«Весь Чанчунь украшен, везде баннеры и плакаты с рекламой Игр. В провинции Цзилинь не было никаких масштабных мероприятий с момента начала пандемии, но для Российско-китайских игр сделали исключение. Более того, даже аэропорт открыли специально для нашего чартера из Москвы, а вообще он закрыт для зарубежных рейсов.

На стадионе только русская музыка играла всё время, волонтёры были только русскоязычными, все наши пожелания исполнялись очень быстро. Видела, что ребята говорили про скудные завтраки и вообще про еду, но это Китай, тут еда своеобразная. Каждый день было мясо, были креветки, было и много другого. В принципе, выбор был очень большим.

На замечательное открытие китайцы привезли скрипача, который даже круче, по-моему, чем Ванесса Мэй. А на церемонию закрытия мы им предложили сделать номера, которые исполнят спортсмены. Подготовили номер, рассказали китайцам, а они сделали такой же! В общем, на закрытии часть куплетов «Катюши» споют китайцы, часть – россияне, ну и потом вместе. После закрытия нас обещали отвезти в крупнейший парк ледовых фигур. В целом мы довольны, что поучаствовали в таких соревнованиях», – резюмировала Вяльбе.