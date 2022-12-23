«Хейтеры пишут, что завязала и сдулась». Куда пропала олимпийская чемпионка Юлия Ступак?

Российская лыжница вернётся в гонки в следующем году. Но на каких соревнованиях — не знает даже её тренер.

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак в нынешнем зимнем сезоне практически не выступает. Она провела только одну гонку – спринт на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи, где выбыла в четвертьфинале. И всё.

Болельщики предположили даже, что Юля не выдержала тренировок у Юрия Викторовича Бородавко и завершила карьеру. Но это совсем не так!

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Ступак перешла в группу Бородавко после ухода из сборной России Маркуса Крамера. Летняя подготовка давалась спортсменке непросто, об этом говорил и сам Юрий Викторович. Смена тренировочного плана, болезни и «отходняк» после страшного психологического напряжения, в котором все российские лыжники-олимпийцы находились в прошлом сезоне.

На летнем чемпионате России в Тюмени Ступак привычно выиграла классический спринт, но в разделках дважды была только 13-й. Впрочем, судить о подготовке по лыжероллерным стартам вряд ли можно было. Однако Юля практически полностью пропустила вкатку в Ханты-Мансийске и не приехала на первый этап Кубка России в Вершину Тёи.

Впрочем, на второй этап туда же спортсменка добралась. И сразу же показала обновки: Ступак перед началом сезона сменила экипировщика, перейдя с «Фишера» на «Россиньол». В Хакасии до спринта Юля была если и в прекрасном настроении, то в очень хорошем – точно. Ускорялась, позировала, рассказала, что очень довольна и лыжами, и ботинками.

Но уже в спринте стало ясно – состояние олимпийской чемпионки совсем не боевое. Ступак с трудом преодолела квалификацию, а в своём четвертьфинале бросила бежать примерно на половине спринтерского круга. В других гонках в Вершине Тёи она не вышла на старт и не приехала на этапы Кубка России в Чусовой и Кирово-Чепецк.

«Результаты биохимии у Юли были не очень хорошими, мы решили отправить её на дополнительное обследование. Спортсмен должен выходить на старт абсолютно здоровым», — сообщил Юрий Бородавко.

И вот тут начались всякие предположения – от того, что лыжница пропустит сезон по самой радостной причине для любой женщины и до того, что она просто сдулась и больше вообще не будет бегать. Эти высказывания сильно задели саму лыжницу, которая решила даже ответить через соцсети.

«Дааа, не привыкли у нас люди своей жизнью заниматься. Если не бегаешь, значит — завязала и сдулась. Смешно, правда. Тем, кто пишет чушь во всех социальных сетях про меня — удачи и всего наилучшего. Я вас не знаю и знать не хочу», — написала Ступак.

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«Я считаю, что у каждого спортсмена должно быть личное пространство, в которое никто не имеет права лезть. Захочет Юля рассказать медицинские подробности – сделает это сама. У неё действительно есть отклонения по здоровью, не позволяющие ей выступать в полную силу. Без этого вообще бессмысленно выходить на старт. Зачем? Чтобы просто покататься? Я не могу сказать, когда она вновь будет бегать на соревнованиях. Когда все показатели будут в полном порядке, тогда и вернётся», — сказал Бородавко.

Ступак до бала олимпийцев, на котором предстала в шикарном чёрном платье, тренировалась в Сыктывкаре на комплексе имени Раисы Сметаниной. Тренировалась в одиночку. Можно предположить, что у Юли та же ситуация, что у биатлонистки Светланы Мироновой. Должно пройти время, чтобы их организм дал сигнал о том, что готов тренироваться и соревноваться.

Но то, что Ступак вернётся – совершенно точно. Настрой у Юли такой же, как всегда. Однако иногда бывают такие сбои, которые одним настроем не исправишь.