«Хейтеры пишут, что завязала и сдулась». Куда пропала олимпийская чемпионка Юлия Ступак?

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак в нынешнем зимнем сезоне практически не выступает. Она провела только одну гонку – спринт на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи, где выбыла в четвертьфинале. И всё.
Болельщики предположили даже, что Юля не выдержала тренировок у Юрия Викторовича Бородавко и завершила карьеру. Но это совсем не так!
Ступак перешла в группу Бородавко после ухода из сборной России Маркуса Крамера. Летняя подготовка давалась спортсменке непросто, об этом говорил и сам Юрий Викторович. Смена тренировочного плана, болезни и «отходняк» после страшного психологического напряжения, в котором все российские лыжники-олимпийцы находились в прошлом сезоне.
На летнем чемпионате России в Тюмени Ступак привычно выиграла классический спринт, но в разделках дважды была только 13-й. Впрочем, судить о подготовке по лыжероллерным стартам вряд ли можно было. Однако Юля практически полностью пропустила вкатку в Ханты-Мансийске и не приехала на первый этап Кубка России в Вершину Тёи.
Впрочем, на второй этап туда же спортсменка добралась. И сразу же показала обновки: Ступак перед началом сезона сменила экипировщика, перейдя с «Фишера» на «Россиньол». В Хакасии до спринта Юля была если и в прекрасном настроении, то в очень хорошем – точно. Ускорялась, позировала, рассказала, что очень довольна и лыжами, и ботинками.
Но уже в спринте стало ясно – состояние олимпийской чемпионки совсем не боевое. Ступак с трудом преодолела квалификацию, а в своём четвертьфинале бросила бежать примерно на половине спринтерского круга. В других гонках в Вершине Тёи она не вышла на старт и не приехала на этапы Кубка России в Чусовой и Кирово-Чепецк.
«Результаты биохимии у Юли были не очень хорошими, мы решили отправить её на дополнительное обследование. Спортсмен должен выходить на старт абсолютно здоровым», — сообщил Юрий Бородавко.
И вот тут начались всякие предположения – от того, что лыжница пропустит сезон по самой радостной причине для любой женщины и до того, что она просто сдулась и больше вообще не будет бегать. Эти высказывания сильно задели саму лыжницу, которая решила даже ответить через соцсети.
«Дааа, не привыкли у нас люди своей жизнью заниматься. Если не бегаешь, значит — завязала и сдулась. Смешно, правда. Тем, кто пишет чушь во всех социальных сетях про меня — удачи и всего наилучшего. Я вас не знаю и знать не хочу», — написала Ступак.
«Я считаю, что у каждого спортсмена должно быть личное пространство, в которое никто не имеет права лезть. Захочет Юля рассказать медицинские подробности – сделает это сама. У неё действительно есть отклонения по здоровью, не позволяющие ей выступать в полную силу. Без этого вообще бессмысленно выходить на старт. Зачем? Чтобы просто покататься? Я не могу сказать, когда она вновь будет бегать на соревнованиях. Когда все показатели будут в полном порядке, тогда и вернётся», — сказал Бородавко.
Ступак до бала олимпийцев, на котором предстала в шикарном чёрном платье, тренировалась в Сыктывкаре на комплексе имени Раисы Сметаниной. Тренировалась в одиночку. Можно предположить, что у Юли та же ситуация, что у биатлонистки Светланы Мироновой. Должно пройти время, чтобы их организм дал сигнал о том, что готов тренироваться и соревноваться.
Но то, что Ступак вернётся – совершенно точно. Настрой у Юли такой же, как всегда. Однако иногда бывают такие сбои, которые одним настроем не исправишь.
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