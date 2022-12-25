«Пусть правила посмотрит!» В лыжах скандал: Большунов сильно разозлил Устюгова

Мужской спринт классикой на этапе Кубка России в Красногорске получился просто огненным. Большунов и Устюгов рубились с первых метров дистанции, в итоге на трассе вновь случился спорный момент, а после финиша Сергей высказал Александру претензии и не стал пожимать руку. По всей видимости, «мешки» из Чусового так задели обоих, что успокоиться они до сих пор не могут.

Пока самые популярные лыжники России разбирались между собой, победу одержал Александр Терентьев, который продемонстрировал наконец свою знаменитую «мельницу». У женщин вне конкуренции была Наталья Непряева.

Спор между Устюговым и Большуновым, начавшийся с шутки о «мешках» в коньковом спринте на этапе в Чусовом и продолжившийся шуткой с мешками на награждении после окончания того мини-тура, всё-таки перерос в конфликт. На классическом спринте в Кирово-Чепецке лыжники тоже зарубились с первых метров, а в решающий момент гонки Александр при резком перестроении наехал на лыжи Сергея, тот еле удержался на ногах, сбился с ритма и до финиша просто докатывал, всё же заняв второе место. Тогда Устюгов лишь покачал головой, но открыто высказывать ничего не стал. За него это сделал личный тренер Иван Брагин.

В Красногорске на быстрой лыжне ситуация вновь повторилась. В ключевой момент гонки Большунов дважды вновь перестраивался так, что мешал Устюгову. Что точно случилось – знают только они сами. Сергей в итоге на финишную прямую вновь выходил, сбившись с ритма, и не смог побороться за медаль.

Выиграл Александр Терентьев, который на последнем подъёме своей «мельницей» обошёл соперников, а затем держал маленький радиус и самую удобную лыжню. Большунов финишировал вторым, а Глеб Ретивых в борьбе с Савелием Коростелёвым вырвал бронзу. Устюгов – только пятый. После финиша Сергей сразу снял лыжи и пожал руки всем соперникам по финалу.

Всем, кроме Большунова. Ему он бросил «так бегать нельзя!» и покинул финишную зону. Устюгова пытался удержать представитель ФЛГР Вячеслав Веденин, но это было бесполезно. «Пусть правила почитает», — резко сказал Сергей и ушёл. Он даже на награждение не вышел, зато пришёл к журналистам и объяснил, что так делать – просто не по-человечески. Устюгова можно понять. Он был готов биться за победу, а в итоге совсем остался без медалей. Да ещё в весьма спорных обстоятельствах.

Нарушал ли правила Александр? У него своё мнение на этот счёт: «Когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел. Я приехал и ему сказал так же. Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат».

Ответить на вопрос по нарушению может только жюри соревнований. И только в случае подачи протеста. А протест главному тренеру сборной ХМАО-Югры Сергею Турышеву подать не дали – на видеозаписи с трансляции моменты нарушений не были видны. По правилам, должно быть чётко видно, был ли контакт и создавалась ли помеха. Видимо, нужной записи не нашлось и у судей видеоконтроля. Но контакт видел даже тренер Большунова Юрий Бородавко, который призвал всех успокоиться.

Конфликт главных лиц русских лыж разгорается не на шутку. Да просто полыхает. А это уже не смешно.

За тем, что произошло после финиша, как-то в стороне даже остались победы Терентьева и Натальи Непряевой, у которой в женском спринте не было конкуренток. Вероника Степанова на этот раз в финал не вышла. А Непряева после мужского забега выскочила в финишный коридор и поцеловала Терентьева. Лучше романтика в лыжах, чем война.