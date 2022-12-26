«Победа в нечестной борьбе — это некрасиво». Кто прав в конфликте Большунова и Устюгова?

В российских лыжах снова конфликт ведущих спортсменов. Серьёзные разногласия возникли между лидерами сборной России Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Всё началось с безобидных шуток, но теперь, кажется, переросло в настоящее противостояние как на лыжне, так и за её пределами. Что же говорят лучшие лыжники страны о своём споре?

«Соперничество на трассе — это нормально»

История началась ещё 10 декабря на этапе Кубка России в Чусовом. Тогда Устюгов выиграл спринт, довольно резко перестроившись в одном из моментов перед Большуновым. После победы Сергей бросил фразу про мешки, уже ставшую легендарной в лыжном сообществе.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал он.

В коньковой разделке золото осталось за Большуновым, а Устюгов довольствовался лишь седьмым местом. После победы Александр выдал огненную речь, где посоветовал Сергею не разбрасываться такими словами и напомнил ему, кто сделал его олимпийским чемпионом. Гонку преследования выиграл тоже Большунов, Устюгов же замкнул топ-6. На награждении лыжники устроили настоящее шоу: Александр, а также все спортсмены, заехавшие в «цветы», вышли к пьедесталу в мешках. От участия в этом отказался лишь Сергей. По его словам, он просто сперва не понял затеи, но ему она понравилась.

«Классно же! Угадайте, кто придумал, ё-моё (смеётся)? Я хотел бы ещё на финише позарубаться в мешках. Устюгов не стал надевать мешок, – пояснил Большунов. – Почему? Да потому что он не мешок (смеётся). Конечно, я ему предлагал. Мешок он забрал как памятный приз. Этот перформанс, конечно, запомнится. А почему бы и нет? Мы что, должны обижаться друг на друга? Нет! Мы должны веселиться».

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Идея понравилась и остальным: болельщики были в восторге, а тренеры радовались интересному «движу». Казалось, что история счастливо закончилась. Но нет, она, наоборот, только началась.

Уже на следующем этапе в Кирово-Чепецке конфликт разгорелся с новой силой. Первым триггером стало опасное поведение Большунова на лыжне: в спринте он наехал на лыжи Устюгова, из-за чего тот едва не упал. Это в итоге стоило Сергею золота, он сбил дыхание и ритм и уже не мог бороться с Александром. Тогда после гонки спортсмены вроде бы спокойно решили ситуацию, однако тренер Устюгова Иван Брагин назвал поведение Большунова неспортивным. Остальные же не видели особой проблемы в такой борьбе.

«Знаете, что такое подрезал? Это когда спортсмен прыгает на лыжи. А то, что он опередил, — он это сделал, не наступая на носки. Он находился впереди, у Большунова было преимущество. На самом деле это было опережение, подреза не было», – объяснил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Скорее всего, он имел право, потому что ехал впереди, – высказался Александр Легков. – Если они стояли на трассе, может, им было больше видно. Но на финишную прямую они выкатывались вместе, и Большунов уехал с большим преимуществом. Там даже разножки не было. Не складывается ли у меня ощущение, что в лыжах возникает как-то много трэш-тока? Складывается. Лидеры всегда так бегали. А как я бегал с Вылегжаниным? Не было таких моментов, что ли? Нормально общались. Лидеры всегда между собой борются. Соперничество на трассе – нормально всё. Друг над другом подшучивают после финиша. Проблем вообще не вижу. Я общаюсь на эти темы и с тем, и с другим. Проблем там вообще не вижу».

«Ну пусть теперь с камерой бегает»

На этапе в Красногорске в спринте классикой произошла аналогичная ситуация. Тут уже Устюгов сдерживаться не стал, после гонки он не пожал Большунову руку, а потом и вовсе не вышел на награждение, хотя попал в «цветы».

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создаётся помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, но неприятно».

Недовольство высказал и тренер Иван Брагин: «На трансляции всё прекрасно видно. Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили — я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами. Подобный инцидент произошёл уже второй раз подряд. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй — уже неслучайно! Зачем так делать? Сегодня Саня и без этого контролировал гонку. Александр — очень сильный спортсмен. Он и без всяких ситуаций выигрывает у всех. Но когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво».

Им практически сразу жёстко ответил Большунов. По словам Сан Саныча, он не нарушил правила и после гонки даже не заметил, что Сергей не пожал ему руку.

«Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что всё нормально. Я приехал и ему сказал так же. Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат. Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы всё-таки выяснить, кто сильнее (смеётся). Можно даже бежать по разным лыжням».

Тренер Бородавко же довольно уклончиво ответил на обвинения в адрес своего подопечного, перенеся ответственность за оценку ситуации на судей.

«Да здесь дело не в мешках и прошлой истории, а в другом совершенно. Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Там действительно была потеря скорости и равновесия. Сергей считает, что это было некорректно и неспортивно. Но у нас есть жюри, которое обладает всей информацией и видеоматериалами. Они примут решение — было ли это по правилам или нет. Думаю, что со временем всё это пройдёт. Ситуация нормализуется, когда Сергей успокоится. Это всего лишь спорт, не нужно драматизировать. Никакой проблемы я не вижу».

При этом специалист добавил, что проведёт с обоими спортсменами определённый разговор внутри группы. Похоже, изначально шуточная перепалка действительно переросла в заметный конфликт. Из-за ситуации даже стал переживать Дмитрий Губерниев, который ранее отказался следить за лыжами, потому что «их чёрт знает где показывают».

«Вместо спортивных лыжных результатов все опять обсуждают скандальные ситуации. Состав участников финала был потрясающим. Жаль, обсуждают всё что угодно, но не спорт. Хочется обсудить великолепную борьбу, а не взаимоотношения Устюгова и Большунова. Для того чтобы о лыжах говорили сейчас, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают чёрт-те что».

А как вы считаете, кто прав в данной ситуации?

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