«Он начал специально толкаться». Большунов с Устюговым сцепились до падения и крови. Видео

Серьёзным падением в полуфинальном забеге завершилось выступление Сергея Устюгова и Александра Большунова в спринте на Кубке России. Олимпийские чемпионы не смогли продолжить борьбу за попадание в финал, а Большунов финишировал с лицом, разодранным в кровь.

«Сильно ударился головой и потерял сознание»

Главные соперники на Кубке России по лыжным гонкам Устюгов и Большунов встретились уже в первом полуфинале, с ними на старт также вышли Савелий Коростелёв, Иван Якимушкин, Сергей Волков и Фёдор Назаров.

Большунов практически с самого старта шёл лидером, Устюгов держался плотно за ним. Уже на первом спуске Сергей и Александр шли параллельно и очень близко друг к другу. Внезапно Большунов начал падать и сбил Устюгова. И если Сергею удалось достаточно быстро встать и поехать в сторону финиша, Александр долго не мог прийти в себя. И понятно почему – он сильно упал лицом в снег и прокатился таким образом несколько метров. Однако позже он всё-таки продолжил движение по дистанции, разминая запястье правой руки.

Уже на финише стало понятно, что падение Большунова обошлось без серьёзных травм. Он помахал зрителям и эффектно ускорился на финише. «Спросите у Устюгова, что случилось», – сказал Большунов сразу после того, как пересёк финишную черту. Несмотря на финиш с разодранным после падения лицом, Александр Большунов улыбался после завершения гонки.

Позже в трансляции Александр Большунов поделился своим мнением о произошедшем:

«Да всё нормально, просто Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами толкаться, после чего я упал. Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», – сказал Большунов.

«Когда мы упали, он ругался на меня»

Также об инциденте высказался и Сергей Устюгов:

«Сегодня пытался работать чуть пожёстче, в пределах правил. Я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. В первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он чуть пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шёл по своей траектории, и получилось так, что мы завалились. Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок. В одном месте мы переступали поворот, и получился завал.

Это произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но, когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что всё в пределах правил. Не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожёстче, нежели остальные спринты. Не получилось.

Думаю, если бы мы вышли из того поворота, то всё было бы нормально. Надо было немного пошире траекторию взять. Все свои забеги я здесь всегда проходил по широкому радиусу, но тут получилось так, что меня Александр вытеснял. Я не хотел уходить прямо на внутренний радиус, потому что там был лёд. Но ничего уже не изменить. Если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленного не было», – сообщил Устюгов.