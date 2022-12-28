Бывшие спортсмены в ужасе от разборки между лидерами сборной, а вот болельщики — в восторге!

«Они не успокоятся. Дальше будет интереснее». Что говорят о стычке Большунова и Устюгова

Борьба лидеров сборной России Александра Большунова и Сергея Устюгова обострилась до предела. Следствием стало падение обоих спортсменов в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске. И если Устюгов, кажется, не пострадал, то Большунов потерял сознание и разбил лицо.

Что говорят об этом инциденте болельщики и эксперты в России?

«Никто не хочет уступать, а в итоге страдают все»

Поведением Устюгова и Большунова не слишком довольны их тренеры. Иван Брагин и Юрий Бородавко заявили, что от такой борьбы проиграли оба спортсмена.

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать — в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так всё и происходит, – сказал Брагин. – От их мальчишества проиграли все – в том числе болельщики. Никто не хочет уступать, а в итоге страдают все. Мы не увидели той борьбы, которую Сергей и Александр могли бы показать. Два непримиримых характера не могут друг другу уступить. Сейчас послушал обоих: каждый считает, что он прав. В итоге и получается, что третья гонка – и всё по одному и тому же сценарию».

«Это два амбициозных спортсмена. Никто не хотел уступать, сложный поворот, заходили вместе, и любое неосторожное движение могло привести к столкновению, – согласился Бородавко. – Я не думаю, что у того или у другого спортсмена был умысел. Получилось очень серьёзное падение. Здравый смысл должен возобладать, спортсмены должны с уважением относиться друг к другу. И к себе, потому что любое падение – это выбывание из турнирной сетки. Оба остались без финала, никому ничего это не принесло, никто никому ничего не доказал. Всё это говорит о том, что холодная голова должна присутствовать».

Похожего мнения придерживается и тренер сборной России Егор Сорин.

«До этого они так же бодались в классическом спринте даже на первой части дистанции. В начале гонки, где столкновение стоит дорого, можно всегда уступить. Видно, что парни борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее, особенно на таких опасных красногорских спусках».

Егор Сорин Фото: РИА Новости

А вот глава ФЛГР Елена Вяльбе вообще отказалась комментировать ситуацию между спортсменами.

«Не два орла, а два барана»

За пределами сборной России по инциденту между Большуновым и Устюговым прошлись более жёстко. Чемпион мира Алексей Петухов сравнил лыжников с двумя баранами.

«Сейчас есть нешуточный ажиотаж, на что обращают внимание зрители. Конечно, популяризация нужна, но сегодня конфликт Александра и Сергея, начавшийся из-за шутки, потом продолжившийся словами про олимпийскую медаль, вышел за пределы. Тренерский штаб и руководство федерации должны поговорить со спортсменами, так как ситуация находится за гранями дозволенного, болельщики Большунова настраиваются против болельщиков Устюгова. Шуткам есть предел, здесь должен подключиться и Юрий Бородавко, и Елена Вяльбе.

Алексей Петухов Фото: РИА Новости

Буквально недавно слышал комментарий Юрия Викторовича, что будет разговор с Большуновым и Устюговым, но, видимо, не успели его провести из-за того, что тренировочный процесс требует собранности, отдачи, и чтобы такие моменты не отвлекали от гонок, решили его отложить. Сегодня же мы видим, что доходит уже и до травм. Мне коллеги пишут: «Посмотрите, что два орла делают». Но мне кажется, это не два орла, а два барана. Думаю, они осознают, что совершили ошибку и что нужно пожать друг другу руки и начать всё с чистого листа».

Ситуацию прокомментировала и трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Они оба в этой ситуации неправы. Однозначно. Так себя вести нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно на при болельщиках. Это неспортивное поведение и со стороны Большунова, и со стороны Устюгова. Как дети малые ссорятся между собой. Виноваты и тот, и другой. Надеюсь, что конфликт скоро прекратится».

Высказался и призёр Олимпийских игр Александр Бессмертных.

«Там была обычная лыжная ситуация. Всё стандартно, такие падения бывают. Публику, конечно, это происшествие подогрело. В итоге получилось, что никому не интересны результаты спринта, а все обсуждают падение Большунова и Устюгова. Вот и думаешь, может, лучше делать такие шоу».

Спокойнее к столкновению Большунова и Устюгова отнёсся олимпийский чемпион Александр Легков.

«Это была борьба, они оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга. Я пообщался с Серегой, он переживает, в какой-то степени даже себя винит. Он же сказал, что, если его признают виновным – он извинится. Такое бывает, у нас случались моменты и пожёстче. Мы с Максом Вылегжаниным тоже на финише разбирались, было дело. Главное, чтоб до драк не доходило и на дистанции была честная борьба. Они всё равно товарищи по команде, сборная России».

«Сейчас лыжи как матч «Спартак» — ЦСКА»

Своё мнение высказывают и читатели «Чемпионата» в комментариях к новостям и материалам. Здесь болельщики тоже по-разному относятся к случившемуся. Кто-то, например, осуждает такие стычки.

«Логичное завершение всей этой мешочной возни».

«Допрыгались друг другу на лыжи».

«Случайность? Не думаю! Всё спланировано. Такое теперь у них будет в каждой гонке».

«Они не успокоятся, дальше будет только интереснее и смешнее».

Кто-то же всё ещё спорит о виновнике инцидента. Разумеется, каждый поддерживает своего любимчика.

«Что-то часто Большунов попадает на разборки: сначала норвежцы, теперь Устюгов. «Звездится» Большунов».

«Большунов бы пересмотрел видео, там видно, что больше виноват он сам. Устюгов шёл по внутреннему радиусу, а Большунов держался слишком близко, тем самым мешая тупо передвигаться в повороте Устюгову, у которого другого варианта и не было… Так что нечего других винить, надо уметь признавать и свои ошибки!»

«Виноват Устюгов. Он по-фуркадовски пытался умышленно срезать Большунова, но в итоге и сам тоже упал. Всё-таки до Фуркада ему как до луны. Фуркад-то гроссмейстерски срезал Логинова».

«У Устюгова большой должок Большунову за золото – это раз. Два – Устюгов и раньше занимался чепухой. Насколько я помню, с финном, что ли, однажды дурака валял, потом проиграл. Он просто пытается искусно это делать, но у него не получается, просто не умеет».

«Оба виноваты. Оба «звездятся» Устюгов потому, что его время ушло, Большунов потому, что считает, что все вокруг него должны танцевать. Большунов не любит проигрывать, поэтому делает всё, чтоб выигрывать. Он часто попадает в такие ситуации, и раньше с норвегами. Сейчас нашёл Устюгова».

Однако большинство всё же положительно оценивает инцидент, убеждая, что теперь Кубок России стало смотреть интереснее.

«По делу лидеры ссорятся, что поделать. Иностранных стартов нет, развлекаются как могут».

«Сейчас лыжи прям как матч «Спартак» – ЦСКА, смотреть интересно. А самое главное – парни растут от конкуренции, и молодняк тянется за ними».

«Ради этого мы и смотрим лыжи, в биатлоне такого нет».

«Тот случай, когда Кубок России интереснее побегушек норвегов с норвегами».

«Молодцы ребята, добавляют зрелищности в условиях санкций как могут — контактная борьба на лыжне, словесные перепалки после гонки. Сейчас отработают тактику свободного падения, потом на международных стартах норвежцы своих лыжников будут по кустам собирать».

«Красавцы! Не дают болельщикам скучать! Приятно смотреть такую борьбу».

«Кубок мира тут рядом и не стоял».