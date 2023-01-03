«Лучший твой подарочек — это я!» Большунов нарядился Дедом Морозом, Непряева — Снегурочкой

Весь спортивный мир отмечает наступление Нового 2023 года. За границей этот праздник менее популярен, чем Рождество, но в России его отмечают на полную катушку. Как же 2023 год встретили звёзды спорта?

«Лучший твой подарочек — это я!»

Представителям зимних видов спорта пришлось отмечать Новый год относительно сдержанно, ведь соревнования по лыжам и биатлону пройдут уже на этой неделе. Особенно не повезло иностранным лыжникам, которые сейчас выступают на «Тур де Ски».

Пока в России доедают новогодние салаты, тот же Йоханнес Клебо уже охотно разрывает соперников на лыжне, хотя Рождество он встретил в образе Санта-Клауса. Но в сауне обошлось без шубы.

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

Тренируясь, 2023 год встретили и Эмма Рибом с Йонной Сундлинг. Спортсменки опубликовали совместное праздничное фото в лыжных костюмах.

Биатлонисты же могли позволить себе расслабиться чуть-чуть больше, поскольку этап Кубка мира в Поклюке стартует лишь 5 января. Йоханнес Бё отпраздновал вместе со своей семьёй: супругой Хеддой и сыном Густавом.

Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё

С Новым годом всех поздравила и Лиза Виттоцци. Смотрите, какая у неё ёлка!

Фото: Из личного архива Лизы Виттоцци

Российские и белорусские спортсмены встречали Новый год более ярко, ведь наши соревнования возобновляются лишь 12 января. Наталья Непряева шумно отметила праздник в кругу семьи, нарядившись Снегурочкой.

Фото: Из личного архива Натальи Непряевой

А Динара Алимбекова и Антон Смольский устроили уютные посиделки.

Крутой праздник в кругу родных организовал и лучший российский лыжник Александр Большунов. У него было больше поводов для веселья: лыжник отметил 31 декабря и Новый год, и собственный день рождения.

«Первые поздравления от моих любимок», – написал Александр, опубликовав милые фотографии с дочкой. В честь праздника Еву нарядили в костюм с подписью: «Лучший твой подарочек – это я! С днём рождения, папуля!»

Фото: Из личного архива Александра Большунова

А позже Большунов опубликовал видео, где катается в костюме Деда Мороза вокруг собственного дома на лыжах.

«Полно любви, радости и танцев»

А вот представители летних видов спорта могли позволить себе по-настоящему расслабиться, ведь до старта сезона ещё полно времени. Тем не менее почти все именитые спортсмены отметили Новый год в кругу семьи.

Гимнаст Артур Далалоян встретил 2023-й в кругу самых близких: с женой Ольгой и детьми Степаном, Николь и Каролиной.

Фото: Из личного архива Артура Далалояна

Никита и Дарья Нагорные же, наоборот, устроили грандиозный праздник, где собрались три поколения, а ещё устроили новогоднюю фотосессию.

Вместе с родными Новый год встречал и Сергей Шубенков. Спортсмен поделился фотографией с сыном, написав пожелание: «А давайте у нас в следующем году всё просто будет нормально».

Фото: Из личного архива Сергея Шубенкова

Ангелина Мельникова же отметила Новый год вместе со своими подругами, нарядившись в забавный свитер с оленем.

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

Дарья Клишина также праздновала вместе с друзьями и семьёй. Легкоатлетка в своих соцсетях опубликовала снимки в шикарном чёрном платье. И какой же Новый год без мандаринов?

Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

А вот бразильская гимнастка Ребека Андраде встретила 2023 год на шумной вечеринке с друзьями в клубе на пляже. «Мой 2023-й начался так. Полно любви, радости, танцев и счастливых мгновений», – написала она.

Фото: Из личного архива Ребеки Андраде

Снукерист Ронни О’Салливан закатил большую семейную вечеринку, во время которой даже танцевал на крыше. Там было очень весело!

Всех спортсменов и поклонников спорта с Новым годом! Всем успехов и больших побед в 2023-м!