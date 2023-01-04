Клебо хочет сокрушить рекорд россиян на «Тур де Ски». Норвежец настроен очень серьёзно

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо не замечает соперников на многодневке «Тур де Ски». Он выиграл уже три этапа подряд и останавливаться не собирается. Очевидно, что пятикратный олимпийский чемпион нацелен на то, чтобы сокрушить рекорды россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова. А потом вообще установить вечный рекорд.

Клебо идёт по чемпионскому графику. Три гонки – три победы. Причём гонки разные: спринт, пасьют и разделка. Конёк и классика. Норвежец в отличной форме, он просто не замечает соперников. Если смотреть на итоговое преимущество в спринте, например, где Йоханнес, казалось бы, вырвал совсем мизер у итальянца Федерико Пеллегрино, может создаться ощущение борьбы. Но на самом деле её не было.

Клебо убегал от всех соперников тогда, когда хотел, создавал любое преимущество, и, если бы не бросал бежать на финишной прямой, другие лыжники могли и в кадр во время его финиша не попасть. Йоханнес действительно отличный лыжник, за которым следят все, кто даже эпизодически интересуется лыжными гонками.

Он уже побил на текущем «Тур де Ски» один рекорд, который когда-то казался вечным. Другой великий норвежец Петтер Нортуг за время своей активной карьеры выиграл 13 этапов многодневки. А на счету Клебо теперь 14 побед на этапах «Тур де Ски». Но по ходу нынешнего «Тура» Йоханнес может побить ещё один рекорд, совладельцами которого являются россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Наши парни выигрывали на многодневке по пять этапов подряд. Устюгов сделал это в 2017-м, Большунов – в 2021-м. В те сезоны итоговые победы на «Тур де Ски» тоже были за Сергеем и Александром. У Клебо сейчас три победы подряд. Впереди коньковая гонка преследования на 20 км (последний раз такая длинная гонка была в расписании многодневки в 2017-м), классический спринт, классический масс-старт и гонка в гору Альп-де-Чермис.

Каковы шансы на то, что Клебо побьёт рекорд россиян? Очень большие, на самом деле. В преследовании Клебо может дать соперникам себя догнать, потом держаться в группе и выиграть финиш. То же самое справедливо для классического масс-старта. Ну а в классическом спринте его шансы на победу почти 100 процентов.

Меньше шансов на то, что Йоханнес выиграет все семь гонок, поскольку в забеге в гору есть лыжники, которые делали это гораздо лучше. Но Клебо с каждым годом становится круче и круче. И его шансы высоки ещё и потому, что наших ребят на «Тур де Ски» нет. А без россиян конкуренция совсем не та.

Но если норвежец побьёт рекорды Большунова и Устюгова, а тем более если выиграет все гонки, невозможно сказать, как делают некоторые наши чиновники, что эти победы и рекорды будут неполноценными.