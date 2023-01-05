Позор на «Тур де Ски»: соперники даже не пытаются обыграть норвежца. В штаны наложили?

Йоханнесу Клебо уже откровенно скучно побеждать, но другие не могут ничем ответить. Российские лыжники бы себя так не вели.

То, что происходит в мужской части «Тур де Ски» – позор для мировых лыж. Наверное, никогда ещё лыжные гонки не были настолько скучными и предсказуемыми. Норвежец Клебо, абсолютно лучший лыжник мира в отсутствие россиян, ждёт хоть какой-то конкуренции, но никто даже не пытается что-то сделать. К Йоханнесу никаких вопросов нет – он делает то, что должен. А вот что делают остальные?

Где лидер Кубка мира Пол Голберг? Забегает в призы вслед за Клебо и рад этому? Где Симен Крюгер, от которого ждали борьбы с соотечественником на коньковой гонке преследования на 20 км? Где швед Калле Хальфварссон, который постоянно делает какие-то громкие заявления о том, что вот сейчас-то он начнёт побеждать норвежцев? На словах он Лев Толстой, а на деле – никакой.

Ладно, парни. Вы не можете сопротивляться Клебо на спринтах, хотя Федерико Пеллегрино показал, что это можно делать. Не можете сопротивляться на коротких дистанционных гонках. Но 20 км коньком – вполне себе достаточная дистанция, чтобы попробовать разорвать пелотон по ходу гонки даже на такой трассе, как в Оберстдорфе.

И кто на это решился? Никто. Все в штаны наложили. Профиль трассы не подходит? Не нужно сказки рассказывать. Фрида Карлссон и Криста Пярмякоски в женской гонке показали, как можно за счёт мощной протяжки сбросить конкурентов. Но девушки всегда отчаянно бьются в любой гонке.

А мужики так не могут. Да, Клебо готов лучше всех, и вероятность, что он отобьёт любые атаки, близка к 100 процентам. Но никто даже не пробует сделать что-то, чтобы лишить его козырей. Вот и получается, что Клебо без сопротивления выигрывает, а профильные дистанционщики без попыток разорвать пелотон привозят на финиш ещё и спринтера Пеллегрино, который спокойно заезжает в топ-3.

Таким поведением лыжники позорят не только себя, но и вид спорта. Без россиян это совершенно неинтересно. Это не очередной лозунг на тему несправедливого отстранения, а реальность. Разве можно представить, что российские парни так безропотно будут ехать в пелотоне и спокойно ждать, что же произойдёт на финише? Да, попытки отрыва могли бы быть неудачными, но они бы точно были.

Кажется, даже самому Клебо уже неинтересно так побеждать, а многим даже в Норвегии неинтересно смотреть на гонки с предсказуемым результатом. Кому из спонсоров захочется вкладывать деньги в вид спорта, где результаты известны ещё до начала соревнований? Вместо классной борьбы и заруб на трассе, чего в избытке в Кубке России, – скукота и отсутствие эмоций.