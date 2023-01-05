«Пора поставить Норвегию на место». Лыжницы двух стран поругались из-за скандальной песни

Норвежцы поют, что могут купить Швецию целиком. Шведы отвечают желанием поставить младшего соседа на место.

«Тур де Ски» всегда приковывает к себе особое внимание болельщиков. Даже сейчас, когда россияне не участвуют в лыжной многодневке, она вызывает интерес. Баталии происходят не только на лыжне, но и вне её. Так, норвежские и шведские лыжницы успели поругаться из-за песен на стадионе.

Песни вроде бы шутливые, но, как оказалось, довольно обидные.

«Мне стало грустно»

История началась на старте «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире, 1 января. Перед спринтом на стадионе играла музыка, которую FIS традиционно разрешила выбрать лыжникам. Тириль и Лотта Венг попросили включить трек норвежской группы Soppgirobygget – Kjøpe hele Sverig («Купить всю Швецию»).

«Это песня заводит! Она хорошо подходит к эмоциям перед лыжной гонкой», – сказала Венг.

Правда, ждать, когда трек заиграет на стадионе, норвежки не стали. На арену лыжницы приехали на машине, из которой громко играла заказанная песня.

Спортсменкам из Швеции выбор соперниц не понравился, и они попытались заменить композицию сестёр Венг на трек шведского певца-блогера SamTheMan – Sämst i Norden (Utan Sverige vore Norge ingenting, или в переводе на русский: «Худшие в Скандинавии (Без Швеции Норвегия была бы ничем)».

Инициаторами «музыкального переворота», как окрестили его в иностранной прессе, стали Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Правда, революция не удалась, Венг заметили, что шведки поменяли песню, и вернули обратно свою.

«Не знаю, о чём думали в FIS, когда разрешил менять песни друг друга. Когда они выбрали «Купить всю Швецию», я подумала, что мы сможем поменять её и всё сработает. Но потом всё переключили обратно, тогда мне стало грустно», – объяснила Дальквист после окончания «музыкального переворота».

«Это не новость, что вы худшие в мире»

Что же это за песни такие, раз вызвали такую схватку между лыжницами?

В июле 2022 года норвежская группа Soppgirobygget выпустила свой трек «Kjøpe hele Sverig». В песне поётся о том, что Норвегия круче Швеции, а ещё о том, что если бы норвежцы захотели, то могли бы легко купить соседнюю страну.

Все права на видео принадлежат Soppgirobygget. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале группы.

Слова там примерно следующие:

«Мы можем купить всю Швецию, если захотим.

Держись подальше, милый брат,

Встань, положи правую руку на сердце и слушай, как мы поём хором.

О да, мы любим эту страну, потому что у нас есть Эрлинг Холанд.

Мы можем купить всю Швецию, если захотим.

У нас есть Эдегор и Клебо, у нас есть крупные залежи нефти.

Самое прекрасное в мире – когда Швеция у нас на поводке,

Поэтому мы здесь, чтобы остаться. Король Карл Густав, ты слышишь?

Мы можем купить всю Швецию, если захотим.

Мы будем сеять в Стокгольме хаос».

Группа активно гастролировала со своим треком по Норвегии, и на концертах сотни фанатов радостно кричали про покупку соседней страны. В августе песня дошла до Швеции, где популярный блогер, певец и пародист Сэм Петтерсон под псевдонимом SamTheMan перепел «Kjøpe hele Sverig», поменяв слова. Сперва Сэм выложил короткую версию ответа, а когда небольшое видео завирусилось, опубликовал в соцсетях полную версию песенного ответа.

«По вашим расчётам, вы можете купить Швецию за нефтяные деньги? Так купите Швецию, это было бы хорошо!

Но пришло время поставить младшего брата на место. Швеция, давайте покажем им, где дверь, ведь все ненавидят Норвегию!

Купите всю Швецию, если вы так посчитали! Вот только денег не хватит.

Нефть, горы и рыба – всё, что у вас есть. А у нас есть железо, «Икея», Златан, АВВА, леса и рыба.

То, что ваша зарплата выше, не имеет значения. Купите пиццу, и вы снова на нуле.

Младшего брата Швеции нужно вернуть на Землю. Надеюсь, что это лучший метод. Вы, норвежцы, слышите мои слова?

Это совсем не новость, вы худшие в мире. Без Швеции Норвегия была бы ничем».

Права на видео принадлежат SamTheMan. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Svenska Klipp.

«Это дружеские насмешки»

Пускай песни звучат довольно обидно, сами спортсменки уверяют, что хотели поставить их ради шутки.

Оказалось, что, помимо уже упомянутых композиций, были взаимные попытки поменять и другие, более невинные песни. Фрида Карлссон выбрала песню из шведского фильма «Лучший в мире Карлссон» по мотивам известной книги Астрид Линдгрен, но Тириль Венг поменяла её на попсовую композицию певицы Селин Bæstevænna («Лучший друг»), в которой рассказывается про любовь к лучшему другу. Однако Венг вернула всё на свои места.

«Это лучшие дружеские насмешки, которые я знаю. Мы посмеялись, когда увидели, что они изменили нашу песню, но мы быстро вернули её обратно. Должна признаться, что на самом деле я тоже изменила песню Фриды, но я была трусихой и вернула ту, что она поставила, потому что боялась, что это будет иметь негативные последствия», – призналась Тириль.

«Это юмор, который мы хотим показать. Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле мы довольно хорошие друзья. Фрида и Майя первыми изменили нашу песню. Когда мы это увидели, мы рассмеялись, а потом нам пришлось возвращать изначальный вариант», – сказала Лотта Венг.

А вот настрой шведок, кажется, чуть менее шутливый, хотя и они спокойно относятся к инциденту.

«Эта важная битва. Посмотрим, будем ли мы и дальше жульничать с песнями», – поделилась планами Дальквист.



«Посмотрим, чем всё это закончится», – загадочно выпалила Карлссон.

С тех пор прошло уже немало дней, однако больше споров по поводу музыки у норвежек со шведками не возникало. Спортсменки разбирались лишь на лыжне. Хотя до конца «Тур де Ски» ещё достаточно времени.