Уникальный случай в истории лыж. Церемонию награждения «Тур де Ски» провели без чемпионки

Одним из самых обсуждаемых событий финала «Тур де Ски» стало необычное награждение у женщин по итогам многодневки. Международная федерация лыжного спорта (FIS) провела церемонию без победительницы турнира Фриды Карлссон, которой было плохо после гонки. Подиум с незанятой верхней ступенью выглядел, мягко говоря, странно. Естественно, после этого многие критиковали FIS и называли решение о проведении церемонии без победителя дикостью. И это неудивительно, ведь случай по-настоящему уникальный.

«Так не должно быть»

Фрида Карлссон лидировала в зачёте «Тур де Ски» перед заключительной гонкой. Казалось, что шведке ничего не помешает легко пройти и масс-старт в гору, ведь лыжница имеет хорошую горную подготовку. Сперва всё так и было, но с середины гонки что-то пошло не так: Фрида стала отставать от соперниц, а потом просто «встала». В итоге до финиша шведка добралась лишь 15-й, сразу рухнув без сознания. К Карлссон сразу подбежали медики и скрыли спортсменку от камер с помощью рекламных баннеров. Несмотря на то что лыжница пришла в себя, её унесли из зоны финиша на носилках.

Несмотря на экстренную ситуацию, FIS не стала переносить церемонию награждения. Карлссон на тот момент была ещё в плохом состоянии, поэтому выйти за наградой не смогла. В итоге верхняя ступенька пьедестала пустовала, а призёры слушали гимн Швеции без победительницы многодневки.

«Я был раздражён. Так не должно быть, – возмущался норвежский эксперт Петтер Нортуг. – Между Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и шведской сборной должна быть коммуникация. Решение должно было быть найдено. Фрида может испытать это ещё раз (выиграть «Тур де Ски». – Прим. «Чемпионата»), но первая победа всегда особенная. FIS уничтожает Фриду, не позволив ей подняться на вершину пьедестала».

У Международной федерации лыжного спорта нашёлся ответ на претензии норвежца и других экспертов, правда, будто не слишком убедительный.

«Мы всегда стараемся, чтобы все были на месте, чтобы иметь возможность отдать им должное, – пояснила координатор Кубка мира и член FIS Дорис Каллен. – Если бы мы ждали дольше, то могли бы потерять других участников. Вот почему мы должны были сделать это таким образом. Мы говорили со шведской федерацией и с Фридой, понимали, что она не придёт в себя вовремя. У нас впереди была и мужская гонка. К сожалению, так должно было быть».

Фриде Карлссон стало плохо после гонки Фото: Paul Brechu/Getty Images

«Я не собираюсь идти на награждение»

Случай с Фридой – по-настоящему уникальный. Впервые в истории «Тур де Ски» победитель многодневки отсутствовал на награждении. Но вообще в лыжах не так много случаев, когда призёр пропускал церемонию вручения медалей.

Забавно, что сама Карлссон в этом сезоне уже дважды не поднималась на подиум, будучи обладателем наград. До «Тур де Ски» неприятный инцидент случился на этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия). В разделке на 10 км шведка стала третьей, но на награждение не вышла. Причиной стало плохое самочувствие спортсменки. Она признавалась, что сильно замёрзла во время гонки и долго не могла согреться и прийти в себя. А вот Джессика Диггинс, едва не потерявшая сознание, на церемонии появилась.

«Сегодня я надела на себя два термобелья, завтра, видимо, будет три либо надену пуховик. В Пекине тоже было холодно, но я тогда я не обратила на это внимания, – признавалась тогда Карлссон. – Сейчас я очень чувствительна к холоду, это даже больно. Конечно, мне было приятно пересечь финишную черту и завоевать медаль, но потом стало очень холодно. Ужасно холодно… Точно не скажу, что это моя любимая погода. Я замёрзла и получала помощь».

Плохое самочувствие – не единственная причина отказа от участия в награждении. Сергей Устюгов после этапа Кубка России в декабре, по всей видимости, был здоров, но не вышел на цветочную церемонию от досады или обиды. Тогда упустил медаль и стал лишь пятым после стычки с Александром Большуновым на трассе. Получать свои цветы Устюгов не стал.

Однажды и сам Большунов отказывался подниматься на подиум. На финише драматичного марафона на чемпионате мира – 2021 россиянин столкнулся с Йоханнесом Клебо и сломал палку, из-за чего пришёл к финишу третьим.

«Я не буду ничего говорить, все всё сами видели на экране. Пусть что хотят, то и делают. Если идут против нас, если кого-то дисквалифицируют, то только меня. Я не собираюсь идти на их награждение, потому что считаю, что это было нечестно», – эмоционально говорил Большунов.

В итоге российская сторона подала протест, и Клебо, выигравшего гонку, дисквалифицировали. Победителем был признан Эмиль Иверсен, а серебро перешло Большунову. После этого Александр согласился выйти на награждение, однако полученную медаль так и не надел и был крайне расстроен.

Но если в перечисленных историях отсутствие призёров или спортсменов из топ-6 было не слишком критично, то ситуация с Фридой – другой случай. Это была не отдельная гонка «Тур де Ски», Кубка мира или России, а более высокий уровень – общий зачёт многодневки. И проведение церемонии без победителя, в данном случае главного человека турнира, в честь которого в каком-то смысле всё и устроено, выглядит настоящим неуважением и безалаберностью.