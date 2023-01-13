«Я бы не драматизировал историю с Большуновым и Устюговым». Интервью с тренером Бородавко

В пятницу, 13 января, в Сыктывкаре прошли гонки с раздельным стартом. Аккурат между выступлениями женщин и мужчин мы поговорили с тренером сборной России Юрием Бородавко. Тем, как всегда, было много. Это и состояние Натальи Непряевой, побеждающей почти без конкуренции, и странное поведение норвежцев на «Тур де Ски», и, конечно, гоночные отношения Большунова и Устюгова – куда же без них?

«Большое преимущество расхолаживает»

– Юрий Викторович, что скажете по итогам женской разделки?

– Наталья смогла выиграть и развеять опасения, которые были. Всё-таки конкуренции нет, и мотивация у неё не такая сильная. А хотелось бы, чтобы Наталья смогла заставить себя выйти на свою соревновательную скорость. Поэтому я её сегодня мотивировал, заставлял работать.

– Да, было слышно, как вы активно её подбадривали, несмотря на то что у неё по ходу гонки было огромное преимущество.

– Это плохо для психологии. Если для победы ей сейчас хватает не самого высокого темпа, то впоследствии это может сыграть негативную роль – её максимальные соревновательные скорости могут упасть. Так что наша задача сейчас – поддерживать эти скорости, на которые она способна.

– Насколько Непряева сейчас далека от своих оптимальных кондиций?

– У неё есть огромный потенциал. Она может включаться. Но для того, чтобы она включалась, нужна конкуренция, борьба. Она должна заставлять себя бороться с более сильными соперницами. А преимущество в 20–30 секунд в какой-то степени спортсмена расхолаживает.

– По другим спортсменкам что скажете? Удивил ли вас кто-то?

– Конечно, ожидали большего от Вероники Степановой, ждали, что она поборется с Натальей Непряевой. Вероника очень мощно прошла финишную часть, но проигрыш составил порядка 25 секунд – это много. А все остальные девушки выступили в свою силу и заняли свои места.

– Вам как тренеру интересно смотреть российские гонки в глобальном смысле, следить за девушками не только из сборной, за юниорками?

– Всегда было такое, что юниорки составляли конкуренцию девушкам из сборной команды, попадали в топ-10. Так всегда было. Мы и сейчас смотрим за молодыми спортсменками, но пока мало девчонок, которые могли бы составить конкуренцию. Даже десятые места – это солидный проигрыш. Хотелось бы, чтобы они были поближе к лидерам. Но мы смотрим за всеми, никого не упускаем из внимания. Все на просмотре. Мимо никто не пролетит.

«Плохо, когда есть никому не нужные падения»

– Большунов вчера сказал, что пять дней не тренировался, было у него какое-то повреждение задней поверхности бедра. Что случилось?

– У него было воспаление, лечился.

– Сильно то падение после контакта с Устюговым на нём сказалось?

– Во-первых, нарушился тренировочный процесс: Александр не мог полноценно тренироваться. Во-вторых, он не стартовал в ряде классических гонок, которые необходимы спортсмену для набора скорости. Так что падение, конечно, сказалось на состоянии Александра негативно.

– Вся эта история – это здоровая конкуренция лидеров, где каждый бьётся за место под солнцем, или же есть какие-то личные мотивы?

– Я бы вообще не драматизировал это. Хорошо, когда борьба, когда спортсмены выкладываются полностью, стараются обыграть друг друга. Но плохо, когда есть никому не нужные падения. Всё должно быть более рационально. Спортсмены должны думать о том, как пройти без падений, а не победить любой ценой.

Сергей Устюгов и Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Это противостояние, на ваш взгляд, привело к тому, что интерес к лыжным гонкам в России в последнее время стал колоссальным?

– Колоссальный интерес к лыжным гонкам возник после Игр в Пекине. Привлекают прежде всего те достижения, которые были у наших лыжников и лыжниц. Есть надежда на ту красивую борьбу, поскольку у нас очень сильная команда и как в спринте, так и на дистанции есть жёсткая конкуренция.

У каждого спортсмена в регионе есть свои болельщики. Есть фан-клубы Большунова, Спицова, Устюгова, Терентьева, поэтому и ажиотаж такой. Некоторые даже делают ставки на победу того или иного спортсмена. Конечно, борьба здесь в спринте была действительно красивой, бескомпромиссной. Думаю, что многие молодые спортсмены увидели в деле наших чемпионов и призёров Олимпийских игр. Это даст хороший толчок для них. Они видели, к чему можно стремиться и как нужно бегать классический спринт.

«У Большунова тактика на удушение»

– Юрий Викторович, вы говорили, что Александр Терентьев не может бегать из-за определённых проблем со спиной. Сейчас всё удалось решить?

– Сейчас он постепенно набирает форму.

– То есть он ещё не в форме?

– Пока нет тех оптимальных кондиций, которые он может выдать.

– А вчера в финале он так на публику поиграл, когда выиграл свой забег.

– Очень странная тактика. Он выходил на подъём шестым и как драный заяц метался то вправо, то влево.

– Он сказал, что ему просто закрыли коридор и он выбирал.

– Не закрыли ему. Он сам позволил себя опередить. А кто ему откроет калитку? Нужно выбирать позицию самому, а не ждать, что кто-то перед ним расступится.

– Раз уж мы начали обсуждать тактику, Савелий Коростелёв вчера такую интересную вещь сказал, что тактике надо учиться у Клебо, Терентьева и Устюгова, а Большунов – это просто машина, которая прёт во всю свою физуху.

– Это тоже тактика. У Большунова функционально высокие физические кондиции. Это тактика на удушение конкурентов. Поэтому я бы как Савелий не сказал (улыбается).

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Довольны ли тем, что такие молодые парни, как Коростелёв и Бакуров, о себе заявляют?

– Это здорово, так и должно быть! Преемственность должна быть. Молодые всегда подпирали взрослых спортсменов, особенно в спринте. Это нормально и здорово. Это говорит о том, что конкуренция не только будет продолжаться, но и будет расти. Из такой конкуренции может выйти новый чемпион.

– То есть вот эти мальчишки уже показывают, что есть прослойка?

– Не прослойка, а спортсмены, которые готовятся обыгрывать опытных, соревнуясь на одной лыжне. Это было всегда. Точно так же приходили и Большунов с Устюговым. Они молодыми обыгрывали более сильных спортсменов.

«Выступление норвежцев подозрительно»

– Кто вас удивил на «Тур де Ски»?

– Удивили прежде всего норвежцы.

– Это чем же?

– Своей несостоятельностью. «Тур де Ски» проходил абсолютно неинтересно, никакой борьбы. Гонка преследования полностью себя дискредитировала. Все шли шагом, собрались все 50 человек. Никакого интереса в этом нет. Все работали на Клебо, зная, что он выиграет спринт. Ни тот же Крюгер, ни Холунд не попытались дёрнуться и сделать отрыв. Это всё обедняет лыжные гонки, не добавляет интриги и интереса. Падает и интерес у спонсоров, потому что смотрибельность таких гонок резко снижается.

Норвежцы на «Тур де Ски» Фото: IMAGO/Nordphoto/ТАСС

– А у девчонок было по-другому.

– У девчонок, да, всё было по-другому. В этом и есть красота лыжных гонок. Кто-то убегает, кто-то соревнуется и выкладывается полностью, как Карлссон. Даже финишировав 15-й, она сумела отстоять первую позицию. Это достойно уважения. Видно, что спортсменка выложилась на все 100%. Впервые победительница не была на награждении, она была под присмотром врачей. Это говорит о том, что она отдавалась полностью.

– Стоило дождаться Карлссон на награждении?

– Есть регламент. Думаю, что все всё понимают и спокойно к этому отнеслись.

– Как бы выступили наши на фоне норвежцев? Наверное, не было бы такого, чтобы и они везли Клебо на финиш в общей группе?

– Всё произошедшее на «Тур де Ски» лишний раз подтверждает, что есть определённая иерархия у сборной команды Норвегии. В команде существуют какие-то законы, командные интересы, которым они следуют.

– Вы считаете, они специально поддавались?

– В некоторых гонках – да. Это моё предположение. Они получили указание. После первой гонки, где были заняты девять мест, они в своих же классических гонках просто растворились по протоколу. Это было подозрительно.