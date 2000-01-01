«За внешность выбрали». Как Валиева и Щербакова забирают славу у Большунова и Непряевой

Кто получил звание «спортсмен года» в России?
В борьбе за престижный титул вели между собой фигуристы и лыжники. Правда, победу Щербаковой и Валиевой над Большуновым и Непряевой не все посчитали справедливой.
Щербакова одолела Непряеву, но не Большунова
Розыгрыш Национальной спортивной премии шёл в различных номинациях, поэтому «спортсменом года» с отрывом стал Александр Большунов. В то время титул «спортсменки года» получила Анна Щербакова.
Ученица Этери Тутберидзе, выигравшая Олимпиаду, опередила Наталью Непряеву, у которой тоже есть награда из Пекина, да не одна: золото в эстафете и серебро и бронза в скиатлоне и командном спринте.
Также лыжница взяла «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира и стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». За год у Непряевой скопилось много достижений, поэтому неудивительно, что не все были согласны с результатами голосования.
Щербакова выиграла несправедливо — почему?
Так, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не признал превосходство Щербаковой: «Аня сотворила одно из чудес, завоевав личную золотую медаль, но в течение года Наталья сделала на порядок больше».
Даже среди специалистов в фигурном катании с сомнением отнеслись к победе Анны. Елена Радионова похвалила спортсменку, но также выразила мнение, что Наталья была ничуть не хуже:
«У каждого свои вкусы: кто-то любит больше фигурное катание, кто-то — лыжи. В следующий раз, думаю, Наталья Непряева тоже возьмёт награду», — сказала она.
Как Валиева обошла Большунова и Овечкина
Немного неожиданными оказались результаты опроса ВЦИОМ: россияне признали лучшим спортсменом года в стране не Щербакову, не Большунова и не Александра Овечкина, а Камилу Валиеву.
Эксперты негодуют из-за победы Валиевой
Подобное решение вызвало много вопросов у экспертов из-за допинговой истории фигуристки. Например, Светлана Журова посчитала, что лучше бы было выбрать Большунова, а не Валиеву:
«Большунов завоевал больше медалей, и я здесь принимаю спортивный принцип. Люди руководствуются эмоциями — у спортсменов не принято мыслить категориями гипотетическими — есть протокол и результат», — сказала она.
«Наверное, Валиеву за внешность выбрали. Кто заслуживает считаться спортсменом 2022 года в России? Большунов однозначно», — негодовал из-за победы Камилы и Александр Тихонов.
С ним солидарна Ирина Роднина: «Для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня лучший Александр Большунов».
«За внешность выбрали». Как Валиева и Щербакова забирают славу у Большунова и Непряевой
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