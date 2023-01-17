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Шоу про лыжи и биатлон на Первом канале — что про это известно, когда будет запущен проект, кто будет участвовать

Лыжи и биатлон появятся в шоу на Первом канале. Теперь и Бузовой винтовку дадут?!
Андрей Шитихин
Лыжи и биатлон появятся в шоу на Первом канале
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Детали пока неизвестны. Но в любом виде это будет здорово.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время этапа Кубка страны в Сыктывкаре поделилась сенсационной информацией. ФЛГР и Союз биатлонистов России совместно с Первым каналом обсуждают возможность запуска спортивно-развлекательного шоу. Что вообще про это известно, кто будет участвовать и какое влияние это окажет на лыжи и биатлон?

Пока всё только в стадии обсуждения.

«Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время – самое сложное. Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем», – сказала Елена Вяльбе.

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Действительно, по ходу зимнего сезона очень сложно найти «окно» для съёмок и подстроить под это свои планы. А нужно ли?

Обязательно нужно! Появление лыжно-биатлонного шоу на Первом канале – прекрасная возможность рассказать о любимых в нашей стране зимних видах спорта. Особенно если это шоу станет традиционным и растянется на несколько телевизионных сезонов. В любом формате. Не исключено, что в нём будут принимать участие звёзды не из мира спорта. Интересно же посмотреть, как, допустим, Ваня Дмитриенко встаёт на лыжи, а Ольга Бузова учится стрелять.

Но даже если шоу станет площадкой только для бывших и действующих спортсменов. Представляете, какую можно подать вывеску? Александр Большунов и Наталья Непряева переходят в биатлон! Пусть и на очень короткое время. Да просто турнир смешанных команд из лыжников и биатлонистов с прохождением огневых рубежей и дистанции станет увлекательным.

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Пусть хотя бы на некоторое время, но популярность биатлона, который и так раскручен, и особенно лыж точно вырастет. В любом случае если есть такой шанс – нужно использовать. Медали, наверное, любят тишину. Но люди, которые их завоёвывают, достойны того, чтобы их знали все.

Конечно, для этого одного выпуска шоу, а может быть, даже одного сезона такого проекта будет недостаточно. Но с чего-то пора уже начинать!

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