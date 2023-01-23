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Норвежские лыжники опозорились в эстафете на Кубке мира – как пробежал Клебо, кто выиграл, результаты

«Провал на века». Норвежские лыжники опозорились в спринте без Клебо
Андрей Шитихин
Норвежцы опозорились в эстафете
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Они падали, ломали палки и заняли последнее место. А лучший спринтер мира просто не заявился на гонку.

«Провал на века», «это просто задница», «неуважение к соперникам». Такие слова говорились в адрес норвежских лыжников и ими самими после кошмарного выступления в командном спринте на этапе Кубка мира в итальянском Ливиньо. Первая норвежская команда не сумела пробиться в число 15 (!) финалистов, а вторая в финале стала последней. Хотя в составе норвежцев бежали сильнейшие спринтеры. Не было только самого лучшего.

Без Йоханнеса Клебо норвежцы оказались вообще неконкурентоспособны.

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Команда в составе Эвена Нортуга и Эрика Вальнеса просто не пробилась в финал. Квалификация проходила в новом формате. Раньше был традиционный командный спринт в полуфинале, из которого дальше уже отбирались финалисты. Сейчас же состав финала определялся по итогам квалификации, которая напоминала квалификацию в личном спринте.

Каждый из участников команды пробегал один спринтерский круг, затем их времена складывались, и 15 лучших команд отправлялись в финал. Нортуг-младший настолько слабо пробежал круг, что большинство комментаторов сразу сказали, что он просто экономит силы на финал, и назвали такое поведение «неуважением к соперникам». Вальнесу пришлось приложить все силы, чтобы обеспечить команде место в финале, но этого не хватило.

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Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен постарался защитить Нортуга-младшего, объяснив, что у спортсмена просто был плохой день, мышцы не работали, потому и бежал медленно, но сам лыжник предпочёл отмолчаться. Вальнес же был краток: «Это просто задница!»

Ховард Тёугбёль и Синдре Скар в финал пробились, но стали в итоге последними. 15 команд в довольно узкой зоне передачи эстафеты – это практически 100-процентная гарантия падений, сломанных палок, столкновений и всего того, что может повлиять на результат. Норвежцы собрали бинго.

На подходе к передаче эстафеты кто-то из соперников (кажется, это был поляк Мацей Старега) сбил Тёугбёля, а обернувшийся посмотреть Скар тоже упал и сломал палку. Со смены норвежцы ушли последними без единого шанса на место в топ-3.

«Я думал, что Ховард сейчас коснётся меня. Обернулся, а он упал, потом меня тоже зацепили. Такое чувство, как будто кто-то с косой едет за тобой и собирается тебя убить. Люди делают много глупостей, и мне кажется, что это только во вред», — сказал Скар в интервью Viaplay.

Он добавил также, что ему пришлось после финиша наорать на швейцарцев. Но в такой толчее сложно точно сказать, кто и в чём виноват. Легендарный норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю назвал выступление соотечественников в спринте «провалом на века».

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Могло ли быть лучше? Скорее всего, если бы в составе одной из команд выступал лучший спринтер мира Йоханнес Клебо. Но пятикратный олимпийский чемпион предпочёл отказаться от командника, сославшись на недостаточно хорошее самочувствие.

Норвежцам же если и предъявлять претензии, то не к соперникам, а к самим себе за кошмарное выступление и к FIS. Именно международная федерации изменила формат отбора в финал, не удосужившись ни тайминг нормальный сделать, ни понять, что такое количество команд в коридоре передачи эстафеты – это запредельно много. С другой стороны, победили не норвежцы, и это замечательно, ведь в таких условиях шанс есть у всех, от завалов и поломок никто не застрахован.

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