Клебо всех обманул? Норвежец растерзал соперников в классике

Йоханнес Клебо красиво и уверенно выиграл классический масс-старт на 20 км на этапе Кубке мира в Ле Рус. После неудачи в своём любимом классическом спринте пятикратный олимпийский чемпион очень сильно провёл масс-старт, забрав не только победу, но и максимальное количество бонусных очков. На тяжелейшей французской трассе Клебо показал свою настоящую готовность к чемпионату мира в Планице.

Йоханнес действительно провёл гонку великолепно. В отличие от гонок на «Тур де Ски», в Ле Рус соперники навязали ему серьёзнейшую борьбу. Поочерёдно с самим Клебо соперники задавали темп, пытались где-то ускориться, где-то сделать протяжку, но лидер Кубка мира контролировал абсолютно всё. Невозможно сказать, что Клебо рюкзачил за кем-то, как было раньше. Он вёл свою гонку, берёг лыжи, чтобы раньше времени не содрать с них мазь, проходил сложнейший поворот вне накатанной траектории по свежему снегу.

В гонке не было ни единого момента, когда лидеры могли расслабиться. Когда кто-то из той группы, кто шёл впереди, позволял себе отвлечься на пару секунд, тут же отваливался. На последнем из шести кругов в группе лидеров остались только шесть лыжников, и примерно за 2,5 км до финиша вперёд пошёл трёхкратный олимпийский чемпион, великолепный мастер классики финн Ийво Нисканен.

Он попытался убежать от всех и небольшой просвет буквально в четыре-пять метров всё же сделал. Клебо был единственным, кто бежал буквально на пятках у Нисканена. Норвежец использовал свой фантастический финиш, ускорившись сразу после заключительного спуска перед выходом на финишную прямую.

Йоханнес выиграл уже четвёртую подряд классическую дистанционную гонку в рамках Кубка мира. И это точно никакая не случайность. Клебо был и остаётся главным фаворитом чемпионата мира в Планице во всех дисциплинах. Ну а то, что ему не слишком удались две предыдущих гонки во Франции… Может, он всех обманул? Или просто не хотел показывать то, на что действительно способен.

Ийво Нисканен Фото: Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty

Здорово проявил себя и Нисканен, который пропустил значительную часть сезона, но перед Планицей тоже раскрыл свои карты. А третьим стал швед Вильям Порома, который в очередной уже раз опередил нескольких сильных норвежцев и уверенно лидирует в молодёжном зачёте Кубка мира.