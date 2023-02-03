Российская лыжница-чемпионка возмутила норвежцев на Кубке мира. Что натворила Юлия Ступак?

Появление российской лыжницы Юлии Ступак, олимпийской чемпионки Пекина, на трассе в Тоблахе, где проходит этап Кубка мира, вызвало бурную реакцию. Появление Ступак в Италии, честно говоря, выглядит неожиданным. Но то, что позволили себе норвежцы – за гранью. Как всегда, они выделились своими резкими комментариями.

Юля Ступак в нынешнем сезоне практически не выступала. Только в начале декабря в Вершине Тёи на этапе Кубка России попробовала пробежать спринт, но крайне неудачно. Она с трудом прошла квалификацию, едва не опоздала на свой четвертьфинал, получив строгое замечание от судей, ну а самом забеге бросила бороться на половине дистанции.

С тех пор она только тренировалась. В Екатеринбурге, в Сыктывкаре. Теперь вот – в Италии. Явно за свой счёт, поскольку приказ Минспорта о запрете тренировок российским спортсменам на заграничных базах был отменён только на днях. Почему в Италии?

Самый очевидный, кажется, ответ – Ступак поехала на горный сбор к своему бывшему тренеру Маркусу Крамеру, который сейчас тренирует сборную Италии и индивидуально работает с Сергеем Устюговым. Осенью Устюгов объяснил, что не смог тренироваться с Крамером в Европе в силу ограничений, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.

Но олимпийская чемпионка Вероника Степанова в конце лета – начале осени тоже проводила сбор в Швейцарии. Ну как сбор – лёгкие тренировки в межсборье. Дело не в этом. А в том, что в индивидуальном порядке решение таких вопросов возможно. Очевидно, Юлия Ступак тоже воспользовалась подобным вариантом.

Юлия Ступак Фото: РИА Новости

Правда, Маркус Крамер отказался от подробных комментариев, заявив, что нет никаких проблем с тем, что Ступак тренируется в Италии на трассах Кубка мира. Нынешний тренер спортсменки Юрий Бородавко объяснил, что высота в Тоблахе подходит Юле для более качественной подготовки к «Чемпионским высотам». Елена Вяльбе резко опровергла все домыслы о том, что Ступак якобы намерена сменить спортивное гражданство.

Впрочем, не так важно, с какой целью Юлия Ступак уехала в Италию. Главное, чтобы она побыстрее вернулась в свои привычные кондиции. Интересно другое – как отреагировали те, с кем Юля совсем недавно бегала на всех крупнейших стартах, а также руководство FIS.

Спортсменки удивлены тем, как россиянка могла выйти на трассы Кубка мира в тренировочном бибе, который выдаётся только по аккредитации для участников соревнований. А россияне на данный момент отстранены от участия в Кубке мира и всех международных стартах.

Член Совета FIS норвежец Эрик Рёсте, главный русофоб в мировых лыжах, потребовал от оргкомитета Кубка мира в Тоблахе запретить Ступак появляться на трассах. Гоночный директор FIS Михал Ламплот пообещал, что такого больше не повторится, намекнув, что биб россиянка получила от тренеров или персонала одной из команд. Несложно догадаться от какой.

Будут ли теперь норвежцы добиваться того, чтобы Ступак вообще выдворили из Италии? Ведь она же тренируется! Не в России! На трассах Кубка мира! А на Кубке мира все упоминания о России должны быть стёрты напрочь. Это ведь преступление, перед которым меркнут все допинг-нарушения в норвежской команде.