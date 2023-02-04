Клебо внезапно проиграл гонку на Кубке мира. Норвежец устроил кошки-мышки с соперниками?

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо после коньковой гонки на 10 км с раздельного старта на этапе Кубка мира в Тоблахе мог установить феноменальный рекорд по количеству побед в одном сезоне. Но ему помешал… стартовый номер. Не жёлтый биб, который Йоханнес носит по праву лидера, а место в стартовом протоколе. Теперь стать единоличным рекордсменом Клебо сможет только после чемпионата мира в Планице.

Лидер сборной Норвегии стартовал 42-м. Перед ним из тех, кто реально мог претендовать на места в топ-3, стартовал только Харальд Амундсен. Все остальные – позади. Пол Голберг, Симен Крюгер, Дидрик Тёнсет, Ханс Холунд, Ивер Андерсен, Шур Рёте – все позади. Кажется, именно это помешало Клебо одержать 15-ю победу в сезоне.

После первого круга Йоханнес был лидером. Затем на первой половине второго круга с длинным подъёмом позволил себе расслабиться, но выдал фантастически мощный финишный отрезок. Такое впечатление, что Клебо просто проверял какие-то свои задумки и играл в кошки-мышки. То ли с соперниками, то ли сам с собой.

В итоге он проиграл победителю Голбергу всего 2,8 секунды, хотя за 2 км до финиша проигрывал 7 секунд. Если бы Клебо стартовал позади своего напарника по сборной Норвегии, то начал бы финишное ускорение раньше и мог выбрать это мизерное отставание. Но именно Голберга вели по Клебо, а не наоборот, и Пол терпел до победного.

Как и Крюгер, который в итоге стал вторым и которому Йоханнес на последней паре километров кинул 9 секунд.

Впрочем, все эти тактические игры в протоколе не останутся. Останется то, что Йоханнес в коньковой разделке финишировал третьим и не смог побить рекорд Мартина Сундбю. Пока в истории Кубка мира остаются два лыжника, которые смогли одержать по 14 побед за сезон. Но нет сомнений, что после чемпионата мира в Планице останется только один рекордсмен.

Кстати, в топ-10 финишировали восемь норвежцев. Правда, некоторые сильные конкуренты отсутствовали.