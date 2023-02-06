«Без сомнений нужно соглашаться на нейтральный флаг». Интервью с героем Олимпиады-2010

Российские болельщики помнят лыжника Александра Панжинского по гонке, ставшей культовой и вошедшей в так называемый «золотой фонд». Это классический спринт на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где он финишировал вторым вслед за Никитой Крюковым. Фотографии финиша в разножке облетели мир и для России стали визитной карточкой той Олимпиады.

В 2023-м Панжинскому 33 года: он уже не выступает на соревнованиях, но активно развивает российские лыжи даже в условиях международного бана. В интервью «Чемпионату» Александр рассказал об организации любительских гонок, порассуждал об ориентированности ФЛГР на профессиональный спорт и покритиковал федерацию за отсутствие трансляций Кубка России.

И, конечно, в преддверии чемпионата мира ответил на главные вопросы: сможет ли Йоханнес Клебо завоевать шесть золотых медалей? Являются ли «Чемпионские высоты» равноценной заменой? Читаем!

«То, что случилось между Большуновым и Устюговым — чёрный пиар»

— В этом сезоне наши лыжники не участвуют в Кубке мира, но у нас есть возможность следить и за международными, и за всероссийскими соревнованиями. Вы смотрите и Кубок России, и Кубок мира или выбрали что-то одно?

— Я стараюсь следить и за тем, и за тем, но картинка более качественная на Кубке мира, более доступная. Я чаще смотрю Кубок мира, к тому же в этом сезоне доводилось и комментировать Кубок мира, «Тур де Ски». В целом я с удовольствием наблюдаю за баталиями на Кубке мира. Там сильнейшие лыжники в отсутствие россиян. Я считаю, что и там, на Кубке мира, у российских болельщиков много любимчиков и много спортсменов, за которых они также болеют. Почему бы не смотреть Кубок мира? Мне очень симпатичны многие спортсмены, да и интриг там не меньше, чем на Кубке России.

В России большое внимание привлекли события, развернувшиеся между Большуновым и Устюговым — это, наверное, такой чёрный пиар, но и плюс большой. Без этого интерес к Кубку России совсем бы угас. Однако всё равно я слежу за всеми соревнованиями и верю, что в скором времени лидеры соединятся и будут бороться между собой. Потому что новые имена появились — Савелий Коростелёв, Вероника Степанова в этом сезоне очень хорошо себя демонстрирует. Каковы были бы их результаты на Кубке мира?

Сергей Устюгов и Александр Большунов Фото: РИА Новости

— Как раз хотела спросить про Савелия. Вы специализировались именно на спринтах — как с этой точки зрения оцените его перспективы?

— Не все гонки я смотрел. Из-за отсутствия хорошей картинки не видел его победы в Тёе, но в целом его стабильность в спринтах радует. Его хорошее прохождение квалификации очень важно: бывает, что спортсмен на Кубке России занимает 16-20-е места в квалификации, а потом в четвертьфинале и полуфинале за счёт скоростной выносливости может продемонстрировать хороший итоговый результат. На Кубке мира он попросту пойдёт домой после квалификации, потому что ему не хватит банально скорости, он не пройдёт сито квалификации. Савелий в этом плане хорош — у него высокая максимальная скорость. Он достаточно зрело ведёт себя в забегах, не пытается только лидировать и выматывать соперников темпом. Он пробует, ищет себя, у него хороший финиш. Думаю, у него отличные перспективы даже на Кубке мира. Не терпится посмотреть на него именно в битве с сильнейшими спринтерами планеты.

В дистанционных гонках россияне держат очень высокий уровень сейчас, а в спринте, я думаю, мы можем потерять больше, потому что опыт контактной борьбы на высоких скоростях с сильными соперниками очень важен. К сожалению, в четвертьфиналах и полуфиналах на Кубке России конкуренция недостаточно высокая, и наши лучшие спортсмены проходят эти забеги очень легко. Важно не потерять чувство контактной борьбы и высоких скоростей в предварительных забегах.

— Вы также упомянули Веронику Степанову. Кажется, что в этом сезоне она подтянула свой уровень так, что на Кубке мира могла бы бороться за победы.

— Безусловно, это были её лучшие гонки. Она обыгрывала Наталью Непряеву, у второго места выигрывала более минуты. Фантастические результаты показывала и в спринте — привозила по 10 секунд. Этот уровень явно можно приравнять к уровню лучших лыжниц на Кубке мира. Думаю, она в этом сезоне собрала бы немало подиумов, а может, и побед на Кубке мира. Нет такого суперъяркого лидера сейчас, как Терезе Йохауг, и в её отсутствие уровень Степановой в этом сезоне был бы явно не хуже Венг или Карлссон. Да и Наталья Непряева выступает не сильно хуже, по ней можно оценить уровень Вероники. А Непряева — обладательница Кубка мира. Степанова могла бы бороться сейчас даже за лидерство в Кубке мира.

«На чемпионате мира Клебо доберёт своё»

— В этом месяце стартует чемпионат мира, и основная интрига — возьмёт ли Йоханнес Клебо все шесть золотых медалей. Ваше мнение?

— Большие сомнения по поводу его участия в гонке с раздельного старта. Насколько я понимаю, он не прошёл квалификацию на эту гонку. Поэтому не факт, что он даже будет стартовать во всех шести. Вопрос и по дистанционным гонкам. Спринт, командный спринт и эстафета — там наиболее вероятны его победы, хотя и в спринте есть тоже достойные соперники: Федерико Пеллегрино, Ришар Жув сейчас дал оплеуху Йоханнесу. На чемпионате мира Клебо доберёт своё — выиграет там, где у него получается лучше всего.

Скиатлон — сложно будет Йоханнесу, но сейчас не видно каких-то сверхсильных дистанционщиков, которые могут выйти вперед и развалить группу. Ийво Нисканен, наверное, не в той форме, а Йоханнес, наоборот, демонстрирует высокие скорости в дистанционных гонках. Думаю, что скиатлон и марафон вполне по силам Клебо. А вот гонка с раздельного старта, даже если он её побежит, — самая сложная для него.

Побегут они 15 км с раздельного старта, и в этой гонке у Йоханнеса наименьшие шансы на победу. Но Клебо в этом сезоне стабилен, демонстрирует высокие результаты и на дистанциях. Будет интересно понаблюдать, но мне кажется, что шесть золотых медалей он не увезёт.

Возможно, кто-то даже преподнесёт сюрприз — тот же Нисканен на марафоне классическим стилем будет убегать, пытаться рвать группу. Уверен, что Нисканен в этом сезоне настроен только на чемпионат мира. Кубок мира он отпустил с самого начала сезона, был настроен на февраль.

Йоханнес Клебо Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

— Но будет ли конкуренция среди норвежцев? Юрий Бородавко даже говорил, что на «Тур де Ски» они специально уступали Клебо, и он подтянулся к рекордам Большунова с Устюговым.

— Ни разу не слышал и не видел, чтобы норвежцы специально кому-то уступали и отдавали победу. Они могут вести командную тактику во время гонки, чтобы отсеять максимальное количество соперников, но на финише всегда борются на максимуме. По моему мнению, никто не уступал Клебо, чтобы очередной рекорд он приписал себе. Я сильно в этом сомневаюсь. Уровень готовности Клебо сейчас выше, чем у остальных дистанционщиков. Тот же Холунд, который любит взвинчивать темп, — бледная тень себя в лучших гонках. Крюгер тоже не мог продемонстрировать свой максимум. Никто, думаю, Клебо специально не уступал — не тот рекорд, ради которого норвежцы, которые точно так же готовились, старались, которым отбираться на чемпионат мира, зарабатывать призовые деньги, будут отдавать победу напарнику. Я в этом сильно сомневаюсь.

— Вопрос про мотивацию наших лыжников. Готовиться к «Чемпионским высотам», наверное, не совсем то, что к чемпионату мира?

— Абсолютно согласен — думаю, что мотивация была снижена ещё перед сезоном, когда опустилось всё это непонимание, будут ли допускать российских спортсменов, не будут ли допускать… Но потом они поняли, что соревноваться придётся только в России и в целом уровень призовых на каком-то приемлемом уровне ожидается, будут итоговые самые важные соревнования типа «Чемпионских высот» — аналог чемпионата мира. Думаю, в целом многие спортсмены адекватно отнеслись к этому и стараются подготовиться к этим стартам с такой же самоотдачей, с таким же уровнем ответственности, как к чемпионату мира.

Сложнее всего лидерам команды – Большунову и Непряевой. Так как они достаточно много выигрывают по ходу этого сезона, очень мало раздражителей, и им сложнее настроиться, найти мотивирующие факторы. Для Большунова выиграть 10 гонок на Кубке России или 12 — разница небольшая. Но все мы знаем Александра Большунова, его максимализм. Ему хочется выигрывать каждый день. И благо что Сергей Устюгов несколько раз являлся раздражителем для Большунова, и Савелий Коростелёв в спринте.

Наталье Непряевой в этом году хорошую конкуренцию составляет Вероника Степанова. И поэтому эти моменты, которые подогревают и журналисты, они подогревают и самих спортсменов — наших лидеров. А для тех, кто является вторым-третьим-четвёртым номером команды, всегда есть мотивация обыграть лучших и стать лучшим в стране. Их уровень мотивации, я уверен, высокий. Думаю, ребята настроены на «Чемпионские высоты» в Малиновке, но Кубок России — это больше проходящие старты.

Вероника Степанова и Наталья Непряева Фото: РИА Новости

«Из Советского Союза пришло, что медали и результаты – самое главное»

— Знаю, что вы самостоятельно проводите гонки для любителей. Расскажите немного об этом.

— 25 февраля, в субботу, в Одинцовском парке имени Лазутиной во второй раз я провожу соревнования для всей семьи, где будут участвовать и дети, и взрослые. Сделаем отдельно семейный зачёт — люди могут участвовать как без детей, так и с детьми. Все участники приветствуются, есть шанс получить дополнительные призы в семейном зачете. Дистанции простые, короткие, чтобы больше людей с любым уровнем подготовки могли поучаствовать. От 600 метров для детей самых маленьких до 5 км для мужчин. Рельеф несложный, преимущественно равнинный. Каждого участника на финише ждёт медаль финишёра — красивая, со специальным дизайном. Яркая майка-номер на память. Каждому участнику можно будет бесплатно отведать из полевой кухни гречневую кашу с чаем. Будет хорошая музыка, ведущий, лотерея по стартовым номерам — разыграют призы от наших партнёров и спонсоров. Будет яркое субботнее утро, хорошее настроение. Хочется подарить яркие положительные эмоции — то, чего не хватает в последнее время всем нам.

— Я правильно понимаю — вы считаете, что будущее наших лыжных гонок за массовостью, а не за соревнованиями для сборников типа Кубка России?

— Я бы не отвязывал сборников от любителей. Если мы говорим о развитии вида спорта, это должно в любом случае работать в совокупности, в симбиозе некоем, и одно помогать другому. Без профессионального спорта, героев спорта, кумиров для молодёжи любительский спорт начнёт затухать и чахнуть. Но если развивать только профессиональный спорт, не будет какой-то культуры, любви, популярности. Профессиональный спорт тоже будет недополучать и в конце концов останется без корней. Все мы приходим в спорт, чтобы походить на кого-то, и первые шаги делаем в ранге любителя, даже когда тренируемся в спортшколе. Когда ещё нет зарплат, нет обеспечения, нет амбиций стать олимпийским чемпионом — это больше мечты.

Во всех регламентах, положениях, уставах Федерации лыжных гонок России прописано, что федерация должна развивать в том числе любительский спорт. Поэтому только в тесном взаимодействии любительского, массового и профессионального спорта можно получить какое-то развитие вида спорта. Поэтому мы создаём яркие эмоции и любовь к виду спорта как к досугу, времяпрепровождению на лыжах, чтобы у людей, которые не ставят перед собой высоких целей и задач, была взаимосвязь «лыжи равно хорошее настроение».

А я ещё пытаюсь, чтобы это было семейное времяпрепровождение — я семейный человек, у меня скоро родится третий сын, и я мечтаю, чтобы мы всей семьёй могли кататься на лыжах, и это самое фантастическое времяпрепровождение, какое только может быть. Солнышко светит, выпал снег — забываешь обо всех негативных эмоциях и получаешь позитив, заряд жизненной энергии, тонус, становишься более продуктивным и, конечно, более здоровым человеком.

Александр Панжинский Фото: РИА Новости

— Но создаётся впечатление, что федерация всё-таки намного больше продвигает профессиональный спорт. Для любителей что-то организуете вы, есть гонка Легкова, марафоны Russialoppet — это же всё не через ФЛГР.

— Наверное, так заведено. Сложно сейчас обвинять руководителей федерации. Я сказал бы, что положительные изменения в работе федерации намечаются — проект «На лыжи!», который пытается детский спорт развивать и регионы. Но да, сильный уклон именно в сторону развития профессионального спорта у федерации есть. В последние годы так сложилось, это пришло из Советского Союза, что медали и результаты — самое главное. Однако это система, и спортивные федерации — её заложники. Мы общаемся с Еленой Валерьевной Вяльбе, и, наблюдая со стороны, я вижу позитивные изменения, только этого мало. Наверное, можно винить всех и вся, но самому ничего не делать, и тогда ничего и не изменится.

Я сторонник того, чтобы прикладывать свои усилия. Поэтому пытаюсь свою энергию, знания, экспертность использовать, чтобы помогать федерации, раскручивать и популяризировать наш прекрасный вид спорта. Поэтому я развиваю свой частный спортивный клуб Topski, тренирую любителей, детей, провожу соревнования второй год уже. На телевидении стараюсь участвовать, от интервью не отказываюсь. Стараюсь использовать своё время именно для того, чтобы послать людям месседж, как сейчас говорят, что лыжный спорт — это прекрасно. Именно своими действиями я пытаюсь помогать федерации.

Но федерации не хватает, возможно, ресурсов, возможно, им сложно быстро перестроиться, потому что выстроена система в течение многих лет. Им тяжело пока разорваться. Они выбрали приоритетом развитие сборной страны, медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. С другой стороны, кто, если не они, будет заниматься этим?

Сборная России по лыжным гонкам Фото: Al Bello/Getty Images

«Под нейтральным статусом ездили на две Олимпиады, проблемы не вижу»

— Большая проблема Кубка России в этом сезоне — отсутствие трансляций. Но Елена Валерьевна говорит, что всё нормально — мол, победы любят тишину.

— Я уважаю мнение Елены Валерьевны, но здесь склонен к тому, что в современном мире победы должны видеть болельщики и зрители. Отсутствие картинки на федеральных каналах — это большая проблема для лыжных гонок. За последние два сезона наш вид спорта полюбили миллионы болельщиков, и, конечно, у них появились любимые персонажи, если можно так сказать, среди спортсменов. Они знают звёзд, следят за их личной жизнью через соцсети. Есть много различных каналов, где интересуются не только результатами спортсмена, но и его личной жизнью, путём к достижению цели.

Чем больше трансляций, чем больше медиашума — тем лучше, я считаю. Всё-таки это будет привлекать дополнительных спонсоров, внимание, дополнительное финансирование. И это как снежный ком будет только развивать лыжи. К тому же спортсмены, мне кажется, сами могут это ограничить, если есть внимание. Допустим, какой-то спортсмен не хочет давать интервью, не хочет публичности. Но есть спортсмены, которые этого жаждут. Мне кажется, лишать всех возможности занимать медиапространство нерационально. Нужно добиваться возможности трансляций нашего вида спорта как можно чаще, как можно больше. И Вероника Степанова всё делает правильно.

— И последний вопрос — не могу его не задать — про то, что наших лыжников могут допустить на международные старты под нейтральным флагом. Как вы считаете, нужно ли ехать, если такое предложение действительно поступит?

— Считаю, что нужно — без сомнений. Сильнейшие спортсмены, профессиональные спортсмены уровня сборной России должны соревноваться с сильнейшими лыжниками. А сильнейшие сейчас — норвежцы, шведы, итальянцы, французы — соревнуются на Кубке мира, чемпионате мира и, конечно, Олимпийских играх. Под нейтральным статусом ездили на две Олимпиады, на чемпионат мира, и поэтому проблемы здесь не вижу, если не будет введено каких-то дополнительных требований, которые будут противоречить моральным ценностям каждого спортсмена, о чём сейчас начинают говорить. Но пока никаких конкретных критериев, я так понимаю, в виде отказаться или осудить Родину и действия властей, нет. Такие требования россияне не смогут выполнить, потому что тогда у них будет уголовное преследование, ответственность в России.

В общем, я считаю, однозначно российским лыжникам нужно ехать, если такая возможность предоставится. Это лучший выход в данной сложившейся ситуации. Я на себе это испытывал в 2018 году — неприятно и не столь гордо, но из двух зол выбирать нужно меньшее — это участие в соревнованиях. Самая главная символика каждого спортсмена — русская речь, русские имена и фамилии. Вряд ли кто-то скажет, что Александр Большунов неизвестно из какой страны. Все знают, что он из России и он русский. Поэтому здесь проблем нет.