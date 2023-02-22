«Не жалею, что пропустила Олимпиаду». Именитая российская лыжница – о возвращении в спорт

Лыжница Анастасия Кулешова (которую многие болельщики ещё помнят по девичьей фамилии Седова) помогла женской сборной России добраться до бронзовых медалей на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира – 2019.

А потом как-то незаметно для многих пропала с радаров.

Причина такого исчезновения – самая простая и счастливая: Анастасия уходила в декретный отпуск и родила дочку Мию. Торопиться с возвращением лыжница не стала и не форсировала подготовку к Играм в Пекине. Сезон-2022/2023 получается первым полноценным для Анастасии, и «Чемпионат» расспросил её о целях и планах, узнал не жалеет ли она о пропуске Олимпиады и выяснил, в чём она стала лучше в спортивном плане после рождения дочери.

«Никаких глобальных планов я не строила»

– Какой погодой Малиновка встретила спортсменов, как состояние трасс?

– Морозная тут погода, трассы идеально подготовлены и размечены.

– Какие гонки вы побежите на «Чемпионских высотах»?

– Все длинные дистанции – это как раз мои гонки. По поводу спринтов ещё обсуждаем с тренером.

Анастасия Кулешова Фото: Из личного архива спортсменки

– В межсезонье вы начали тренироваться с молодёжной группой сборной России под руководством своего брата Петра Седова. Как вам работается с ним? В чём отличие от работы с Николаем Седовым и Маркусом Крамером?

– У всех разные подходы как тренерские, так и человеческие. В принципе, нельзя людей сравнивать. Просто скажу, что мне комфортно работается в этой команде и с этим тренером.

– Насколько ваши ожидания от сезона совпали с реальностью?

– Если честно, никаких глобальных планов не строила. Для меня это первый полноценный сезон после рождения ребёнка. Конечно, хотелось выступать достойно, ведь всё лето ты тренируешься, а зимой, соответственно, ждёшь результатов. Насколько эти результаты окажутся достойными, станет ясно после «Чемпионских высот» и чемпионата России. Вся подготовка была направлена на то, чтобы хорошее состояние было именно на этих двух стартах. Все гонки, прошедшие в сезоне до этого, были вписаны в план подготовки к главным стартам. Всё равно лучшая форма приходит через старты.

– Достаточно ли было для вас гонок в текущем сезоне? Кажется, вы не так много бегали.

– Нет, недостаточно, потому что мне пришлось много пропускать из-за болезней. Этим я не очень довольна. План немного пришлось поменять, но это нормально, это спорт.

«Раньше я могла где-то схалявить. Сейчас – нет»

– Сейчас вы выступаете в другой роли, в роли мамы. Насколько рождение Мии поменяло ваше отношение к спорту?

– Поменяло очень сильно. Сейчас, когда выхожу на тренировки, то думаю о том, как бы мне эффективнее поработать, чтобы время, проведённое не с ребёнком, пошло мне на пользу в дальнейшем. Я стала больше ценить тренировочное время. Если раньше могла где-то схалявить, то сейчас понимаю, что трачу не просто своё время, а время, которое могла бы провести с дочкой, а не на сборах.

– Неужели вы когда-нибудь халявили?

– Конечно! Я та ещё халявщица (смеётся). Это правда. Мы же не роботы, а люди, мы все устаём.

– Мию с собой на сборы и соревнования не берёте?

– Нет. Она очень сильно ко мне привязана, и если мама рядом, то всё нужно делать вместе с мамой. Как профессиональному спортсмену мне тоже нужно отдыхать, что с ребёнком полноценно сделать невозможно.

Анастасия Кулешова с семьёй Фото: Из личного архива спортсменки

– Созваниваетесь с ней регулярно?

– Само собой. Ей 2 года и 8 месяцев, она рассказывает абсолютно всё, что с ней произошло за день: чем занимались в садике, как кормили, что делали друзья, с кем ещё подружилась. Ей всегда есть что рассказать.

– Мы с вами общались после Олимпиады в Пхёнчхане, и вы рассказывали, что закрытый Саров для ВАДА стал открытым. Сейчас ничего не изменилось?

– Как раз перед корейской Олимпиадой, когда вообще стоял вопрос о допуске России к Играм, одним из требований ВАДА было предоставление доступа в закрытые города, такие как Саров. Инспекторы не могли заехать в город, чтобы в любое время прийти к нам и взять допинг-тест. Этот вопрос был решён, сейчас допинг-офицеры могут приезжать в любое время, а мне не приходится час в день проводить на заправке на выезде из города.

«На «Гонке Легкова» безумно всё понравилось»

– Когда вы постепенно возвращались в лыжные гонки, то никуда не стали спешить, хотя все, наверное, ждали, что вы поборетесь за место в олимпийской сборной и поедете в Пекин. Сейчас нет сожалений по этому поводу?

– Это было абсолютное верное решение, я ни о чём не жалею. Те первые два года, которые провела с дочкой, те самые важные два года, которые любая молодая мама должна, просто обязана, на мой взгляд, проводить со своим ребёнком, я была рядом с ней. Видела, как она растёт, как начинает говорить, делать первые шаги. Я её растила, и мне это было настолько в кайф, что просто наслаждалась этим. Вставала на лыжи, когда у меня было на это время. Меня никто из-под палки не гнал на сборы.

Анастасия Кулешова Фото: Из личного архива спортсменки

Когда смотрела Олимпиаду в Пекине, внутри шевельнулись невоплощённые в жизнь амбиции. Было такое, да. Но на Играх выступали мои подруги, за которых я болела с искренним сердцем! Это чистая правда. Ещё раз, оглядываясь назад, понимаю, что два первых года моего ребёнка мне невозможно было бы вернуть, а на Олимпиаду я ещё смогу съездить. Для меня семья всегда на первом месте, всё остальное второстепенно.

– Но спортивные амбиции, судя по вашим словам, никуда не ушли.

– Нет, не ушли, но загадывать что-либо не хотелось бы. На любой тренировке может случиться травма, которая поставит крест на карьере. Меня всё-таки не было два года, а я уже не молодая и перспективная девочка. Да и ситуация в стране сейчас непростая.

– Сразу после Малиновки вы приезжаете на «Гонку Легкова», которую в прошлом сезоне выиграли на дистанции 20 км и которая положила начало целой серии побед – Югорский марафон, Авачинский. Тогда просто в кайф бежали?

– Именно. Я просто решила поездить по таким стартам, ни в чём себе не отказывать, не загоняла себя какими-то итоговыми местами. И всё получилось. В прошлом году впервые участвовала в «Гонке Легкова», и мне безумно всё понравилось. Сама организация, место проведения, атмосфера лыжного праздника, много болельщиков, которые и сами встали на лыжи. В этом году вновь хочется туда вернуться и почувствовать ту же атмосферу, пообщаться с приятелями и знакомыми, просто с болельщиками, которые ждут нас. В прошлом году многие просто подходили и спрашивали – можно с вами обняться? Знаете, это приятно. В такую обстановку хочется возвращаться вновь и вновь.

Анастасия Кулешова Фото: «Гонка Легкова»

– В этом году на 20 км ожидается звёздный состав – Наталья Непряева, Вероника Степанова...

– Тем интереснее будет пробежать!

– Помимо «Гонки Легкова», планируете поучаствовать в других подобных стартах, как в прошлом сезоне?

– Думаю, нет. В этом году и так много времени провела вне дома, долго не видела дочку. Я хочу съездить на «Гонку Легкова», получить крутые эмоции, зарядиться правильной лыжной энергией и затем пробежать чемпионат России.

«Сплошные норвежцы в топ-10 – это неинтересно»

– В нынешнем сезоне получается следить за Кубком мира? Одновременно с «Чемпионскими высотами» и чемпионат мира стартует.

– Практически нет. Даже по новостям.

– Вы придерживаетесь той же позиции, что и Елена Валерьевна Вяльбе – раз нас там нет, то и следить не стоит?

– Так и есть. Я стараюсь не читать новости, потому что это отнимает время и энергию, которая для спортсменов очень важна. Зачем следить за тем, что просто неинтересно? Когда ты заранее знаешь, что у мальчиков в топ-10 сплошные норвежцы, которых изредка кто-то разбавляет. Это неинтересно. Пусть они бегают. А мы будем следить за нашими стартами – Кубком России, молодёжными и юниорскими соревнованиями.

– Вас удивило, что в этом сезоне на Кубке России приличные призовые?

– Не могу сказать, что удивило. Но когда мы узнали об этом, было приятно. Тут нужно поблагодарить Елену Валерьевну, которая как бывшая лыжница и нынешний сильный управленец всё прекрасно понимает. Она очень многое делает для спортсменов, чтобы мы не чувствовали себя ущемлёнными. Надо отдать должное Елене Валерьевне за то, что в нынешнем сезоне у нас чёткий календарь, хорошие призовые, трансляции – да, сначала любительские, теперь будут и на федеральном ТВ.

Анастасия Кулешова Фото: Из личного архива спортсменки

– После рождения Мии вы возвращались в лыжные гонки через российские старты. В нынешнем сезоне организация соревнований стала лучше?

– В России старты всегда хорошо организованы. Есть некоторые места, где чуть похуже, есть жёсткие правила, которых нет даже на Кубке мира, но условия одинаковы для всех. У нас всегда хорошо и ответственно относятся к проведению соревнований. С учётом своего международного опыта вообще могу утверждать, что в России в плане организации всё идеально. За границей это в большинстве своём на любительском уровне – где-то посерьёзнее, но в целом не очень. Так что нашим организаторам честь и хвала.

– Савелий Коростелёв в начале сезона нашёл плюс в том, что российские спортсмены не участвуют в Кубке мира – так он сам получил возможность бегать с лучшими. Для вас это тоже плюс?

– Естественно, хотелось бы бегать с лучшими лыжницами мира. В России тоже хороший уровень подготовленности спортсменов, но было бы интересно посмотреть на наши результаты на Кубке мира. Как-то мы все так сравнялись… Но что имеем, то имеем. На данный момент мне на российских стартах интересно, поскольку я ещё не вышла на тот уровень, с которого уходила. Мне вполне достаточно наших соревнований, однако хочется бегать со всеми лучшими.

– Каким результатом были бы довольны на главных для себя стартах сезона?

– Я, как и любой адекватный спортсмен, хотела бы забежать в призовые места. Конечно, хочется добиться этого и в Малиновке, и в Тюмени. Всё остальное, как говорил Маркус Крамер, so-so. Будем смотреть по самочувствию. Очень хочется, чтобы это самочувствие было хорошим и позволяло навязывать борьбу. Именно так и получилось у меня на прошлом чемпионате России, когда я бежала и кайфовала от всего, что происходило. Хотелось бы вновь поймать те же ощущения.