«Мне невероятно стыдно за это». На лыжном ЧМ возник скандал из-за Большунова и Непряевой

А ведь лыжники из России даже не участвуют в турнире в Планице!

Чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта в Планице пройдёт без россиян. Но российские лыжники умудрились наделать шума, даже не приехав в Словению. Сами того не подозревая, Александр Большунов и Наталья Непряева оказались в центре скандала из-за проморолика FIS.

«Что-то невероятно непонятное»

За пару дней до ЧМ-2023 FIS в своих социальных сетях опубликовала проморолик с нарезкой кадров с предыдущих турниров. В видео попало несколько кадров с участием российских лыжников: борьба Александр Большунова с Йоханнесом Клебо, погоня Натальи Непряевой за одной из соперниц, а также общий старт различных гонок, где были представители России. Подобное положение дел вызвало недовольство в комментариях: как, мол, в такой видеоролик можно добавлять тех, кто отстранён?

Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале международной федерации.

«Конечно, невероятно стыдно за то, что сделала FIS, – заявил журналист Expressen Томас Петтерсон. – Это небрежно, и я не понимаю, как это могло произойти. Эта тема была в центре внимания во всем мире в течение прошлого года, поэтому я нахожу невероятно странным данное видео. Происходит что-то невероятно непонятное».

Кроме того, корреспондент раскритиковал FIS за слишком мягкую позицию в отношении российских спортсменов.

Более спокойно, но не без негодования к проморолику отнеслись лыжники. Швед Вильям Порома сказал, что россиян не стоило включать в видео, хоть их выступления и являются частью истории.

«Предыдущий чемпионат мира прошёл, он всё-таки был, так что это часть истории. Наверное, хорошо, что россияне были там, но стоит ли соревноваться с ними сейчас – другой вопрос. Странно ли, что в промо есть русские? Да, однако всё равно это сложный вопрос. Их достижения – часть истории, но рекламировать то, что с ними происходит, не стоит», – пояснил Порома Nettavisen.

Своими мыслями по поводу видеоанонса поделился и двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг: «Ролик не видел, но не обязательно, чтобы русские были в нём. Они принимали участие во всех ЧМ в прошлом, поэтому сложно найти клипы, в которых они бы тоже не участвовали. Россияне не главные герои видео, поэтому, вероятно, всё скоро забудется».

В итоге за свою оплошность представителю FIS пришлось извиняться.

«На самом деле, это моя ошибка, – высказалась пресс-атташе федерации Синне Дюрхауг. – Этого бы не случилось, но, когда видео вышло, его уже поздно было менять. Туда вошли лишь небольшие эпизоды, однако мы бы их не включили. Сожалею ли я? Да, эти кадры не должны были войти в видео».

«Лицемеры – вперёд!»

В России на все эти события отреагировали, конечно, совсем иначе. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе увидела стремление FIS показать, как скучает по россиянам.

«Я думаю, это ещё раз доказывает, как FIS скучает по российским спортсменам, — предположила Вяльбе для «РИА Новости». – Российские лыжники являются единственными в мире, кто создаёт настоящую конкурентную борьбу, и это привлекает огромный интерес зрителей. Подобный ляп со стороны пресс-атташе FIS ещё раз доказывает, что им без нас плохо и скучно!»

Главный же тренер сборной России Юрий Бородавко обвинил иностранцев в излишней политизированности: «Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди. Не думаю, что Большунову и Непряевой от этой ситуации может быть неприятно. Они признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов. А эти политизированные люди — никто и звать их никак».

В стороне не остался и комментатор Дмитрий Губерниев. По мнению журналиста, FIS, как и IBU, поступает лицемерно, отменяя россиян, но при этом предлагая российскому телевидению приобрести права на их турниры.

«Всех переплюнули Олле Далин и IBU, говоря, что русских спортсменов не будет на Кубке мира, – выразил недовольство Губерниев. – При этом сами перед началом нынешнего сезона обивали пороги российских телекомпаний, чтобы продать права на Кубок мира без наших. Бизнес бизнесом, вы у нас купите, причём, насколько я понимаю, цена была завышена.

У лыжников была такая же ситуация. Они привлекли наших лучших спортсменов – это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры – вперед!».

Сейчас FIS тщательно чистит комментарии под постами с роликом в своих социальных сетях, убирая лишний негатив. Но это никак не спасает федерацию от скандала, разгоревшегося перед стартом чемпионата мира.