Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023: Йоханнес Клебо выиграл первое золото в спринте, Вальнес упал и сломал лыжу

Норвежский фаворит свалился в снег и сломал лыжу. Драма в спринте на чемпионате мира
Михаил Чесалин
Драма в спринте на чемпионате мира по лыжам
Аудио-версия:
Комментарии
В итоге сборная Норвегии не смогла собрать все медали.

В Планице стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам – 2023. В четверг, 23 февраля, были разыграны первые медали – в мужском и женском спринте.

Самая яркая и динамичная дисциплина подарила зрителям желаемое зрелище и как минимум одну драму. Первый номер квалификации, фаворит из Норвегии на ровном месте наступил себе на лыжу и эпично полетел в сугроб.

Расписание чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным гонкам

Катастрофа поджидала норвежцев в полуфинале. Эрик Вальнес, показавший лучшее время в квалификации, чуть ли не на старте дистанции ни с того ни с сего запутался в ногах, наступил сам на себя, упал и сломал лыжу. Мало того, что упал сам, так ещё и сбил соотечественника – Эвена Нортуга. А вот счастливчик Йоханнес Клебо, бежавший совсем рядом, столкновения смог избежать.

Лучший норвежский лыжник может выиграть всё золото ЧМ-2023. Главные интриги турнира Лучший норвежский лыжник может выиграть всё золото ЧМ-2023. Главные интриги турнира

Вальнес после падения, похоже, непечатно ругался по-норвежски и кидался сломанными лыжами, но дистанцию всё-таки был вынужден закончить, хоть и пришёл к финишу через две минуты после того, как линию пересёк Клебо.

Эвен Нортуг из-за аварии потерял много времени и тоже в финал не попал. А это значило, что норвежцы ещё до финала потеряли шансы занять весь пьедестал, как в прошлом году. Помимо Клебо, за золото сражался только Пол Голберг, во втором полуфинале уступивший французу Жулю Шаппа.

Ну а финал, честно говоря, никаких сюрпризов не преподнёс. Заварушек и столкновений не было: Йоханнес Клебо сделал всё чисто и красиво. На финишную прямую он вышел в одиночку – конкурентов у него не было.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 18:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:56.07
2
Пол Голберг
Норвегия
+2.22
3
Жуль Шаппа
Франция
+2.24

А серебро делили с помощью фотофиниша: Голберг и Шаппа зарубились как следует. Норвежец всё-таки забрал серебро – его разножка в шпагате оказалась длиннее, но и француз выглядел довольным: третье место на чемпионате мира для него – это настоящий прорыв. А для болельщиков – мини-сенсация.

Клебо, кстати, выиграл свой седьмой титул чемпиона мира и поравнялся с великим Гунде Сваном. Но, конечно, для Йоханнеса семь побед не предел.

В женском финале всё оказалось тоже весьма предсказуемо. В решающем забеге участвовали четыре шведки и две норвежки. Но готовность сборной Швеции явно выше: уже к середине дистанции девушки в бело-синих комбинезонах убежали от соперниц, чтобы поделить медали между собой.

Золото в итоге с довольно большим преимуществом снова забрала Йонна Сундлинг, серебро у Эммы Рибом, а бронза – у Майи Дальквист. С печалью в глазах покидала стадион лишь Линн Сван, оставшаяся четвёртой.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:21.67
2
Эмма Рибом
Швеция
+0.87
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.45

Первые медали на чемпионате мира разыграны. Теперь медальную коллекцию лыжники будут пополнять почти каждый день. Вторая гонка состоится уже в пятницу, 24 февраля. Мужчины будут соревноваться в скиатлоне.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023