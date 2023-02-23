Норвежский фаворит свалился в снег и сломал лыжу. Драма в спринте на чемпионате мира

В Планице стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам – 2023. В четверг, 23 февраля, были разыграны первые медали – в мужском и женском спринте.

Самая яркая и динамичная дисциплина подарила зрителям желаемое зрелище и как минимум одну драму. Первый номер квалификации, фаворит из Норвегии на ровном месте наступил себе на лыжу и эпично полетел в сугроб.

Катастрофа поджидала норвежцев в полуфинале. Эрик Вальнес, показавший лучшее время в квалификации, чуть ли не на старте дистанции ни с того ни с сего запутался в ногах, наступил сам на себя, упал и сломал лыжу. Мало того, что упал сам, так ещё и сбил соотечественника – Эвена Нортуга. А вот счастливчик Йоханнес Клебо, бежавший совсем рядом, столкновения смог избежать.

Вальнес после падения, похоже, непечатно ругался по-норвежски и кидался сломанными лыжами, но дистанцию всё-таки был вынужден закончить, хоть и пришёл к финишу через две минуты после того, как линию пересёк Клебо.

Эвен Нортуг из-за аварии потерял много времени и тоже в финал не попал. А это значило, что норвежцы ещё до финала потеряли шансы занять весь пьедестал, как в прошлом году. Помимо Клебо, за золото сражался только Пол Голберг, во втором полуфинале уступивший французу Жулю Шаппа.

Ну а финал, честно говоря, никаких сюрпризов не преподнёс. Заварушек и столкновений не было: Йоханнес Клебо сделал всё чисто и красиво. На финишную прямую он вышел в одиночку – конкурентов у него не было.

А серебро делили с помощью фотофиниша: Голберг и Шаппа зарубились как следует. Норвежец всё-таки забрал серебро – его разножка в шпагате оказалась длиннее, но и француз выглядел довольным: третье место на чемпионате мира для него – это настоящий прорыв. А для болельщиков – мини-сенсация.

Клебо, кстати, выиграл свой седьмой титул чемпиона мира и поравнялся с великим Гунде Сваном. Но, конечно, для Йоханнеса семь побед не предел.

В женском финале всё оказалось тоже весьма предсказуемо. В решающем забеге участвовали четыре шведки и две норвежки. Но готовность сборной Швеции явно выше: уже к середине дистанции девушки в бело-синих комбинезонах убежали от соперниц, чтобы поделить медали между собой.

Золото в итоге с довольно большим преимуществом снова забрала Йонна Сундлинг, серебро у Эммы Рибом, а бронза – у Майи Дальквист. С печалью в глазах покидала стадион лишь Линн Сван, оставшаяся четвёртой.

Первые медали на чемпионате мира разыграны. Теперь медальную коллекцию лыжники будут пополнять почти каждый день. Вторая гонка состоится уже в пятницу, 24 февраля. Мужчины будут соревноваться в скиатлоне.