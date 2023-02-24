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Йоханнес Клебо готовился к чемпионату мира — 2023 вне сборной — почему он отстранился от норвежской команды?

«Не могу сказать, что он важен для команды». Почему Клебо отстранился от сборной Норвегии
Татьяна Постникова
Клебо готовился к чемпионату мира вне сборной
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Йоханнес весь сезон готовился самостоятельно, а все остальные будто бы и не заметили его отсутствия. Всех всё устраивает?

23 февраля на чемпионате мира – 2023 по лыжным видам спорта были разыграны первые награды в лыжных гонках. Спринт классикой уверенно выиграл Йоханнес Клебо, который до этого одержал победы в 14 из 19 гонок. Судя по первому старту, он готов так круто, что может завоевать на турнире в Планице все золотые награды. Но нюанс в том, что Клебо готовился не со сборной и даже живёт отдельно от партнёров. А он вообще в команде?

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Многолетние конфликты

Клебо долгие годы вёл настоящую войну с Норвежской лыжной федерацией. Началось она в 2019 году, когда Йоханнес впервые отказался подписывать контракт со сборной. Причиной стало непонимание пятикратным олимпийским чемпионом разграничения между случаями, когда он представлял исключительно себя, а когда – команду. Это сказывалось на контрактах со спонсорами и выступлениями Йоханнеса в информационном поле. Тогда Клебо удалось продавить свою позицию, и он смог выступать на этапах Кубка мира как с наклейками собственных спонсоров, так и спонсоров федерации.

Следующий конфликт случился в ноябре 2021 года. На первом этапе Кубка мира в Финляндии Клебо отказался выходить на гонки с логотипом нового спонсора – стримингового сервиса Viaplay, так как, по мнению Йоханнеса, такое сотрудничество влекло конфликт интересов. Но в этот раз федерация сумела найти рычаги давления на лыжника и отстояла свою позицию.

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В апреле 2022 года Клебо вновь отказался подписывать контракт с командой. Причины, по которым это было, не назывались, но, вероятно, речь опять была об имиджевых правах. Тем не менее после долгих переговоров соглашение всё-таки было заключено. Правда, история на этом не закончилась. Йоханнес объединился с другими спортсменами и обратился за помощью к одному из лучших спортивных юристов Норвегии Полу Клевену. В итоге лыжники выиграли споры у федерации по поводу имиджевых прав. Казалось, что в отношениях Клебо и федерации наступил мир, но нет уверенности, что это так.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Daniel Karmann/DPA/ТАСС

«Мы приняли разные решения»

С момента появления разногласий между Йоханнесом и федерацией в апреле 2022 года Клебо стал тренироваться отдельно от сборной. Летом на несколько недель лыжник улетел на сборы в США, пока вся остальная команда тренировалась совместно. На тот момент это было вполне объяснимо – пятикратный олимпийский чемпион получил травму ягодицы и занимался восстановлением по собственной программе.

Однако после поездки в Парк-Сити Йоханнес продолжил тренироваться самостоятельно. Так продолжалось и после старта сезона. Даже к чемпионату мира Клебо предпочёл готовиться самостоятельно, а не вместе со сборной. Пока норвежцы тренировались на родине в Шейкампене, пятикратный олимпийский чемпион отправился на высокогорный сбор в Италию. Сам Клебо объясняет причины такого выбора желанием готовиться на высоте.

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«Для того чтобы отказаться от такого варианта подготовки, мне требуется довольно веская причина. Изначально я надеялся, что все поедут на высотные курорты. Есть ли у меня интерес, чтобы кто-то ещё готовился со мной в горах? На самом деле нет, но было бы интересно посмотреть. Я хотел бы, чтобы все были на высоте, но мы приняли разные решения», – пояснил Клебо VG.

«Все решают проблемы по-разному»

Лыжники сборной Норвегии же не видят проблем в том, что лучший спортсмен страны тренируется отдельно, вне рамок национальной команды.

«Это вообще не имеет значения, – признался Симен Хегстад Крюгер. – Я не могу сказать, что он устанавливает стандарты для команды или чрезвычайно важен для остальной группы. Его отсутствия мы почти не замечали. Я верю, что наш вариант подготовки позволит конкурировать с теми, кто готовился на высоте.

Йоханнес задаёт планку? У нас немного отличаются тренировки, вчера у дистанционной команды была немного другая работа, чем у спринтеров. И у нас здесь по-прежнему так много хороших лыжников, что нас более чем достаточно. Всегда найдётся тот, кто может задать высокий стандарт. Нет никакой проблемы. Я думаю, что Клебо будет нелегко завоевать шесть золотых медалей из шести. Есть много людей, находящихся в прекрасной форме, даже несмотря на то, что у нас была разная подготовка».

Солидарен с Крюгером и Пол Голберг: «Мы прекрасно понимаем, что каждый спортсмен решает свои проблемы по-разному. То, что сделал Йоханнес, раньше делали Петтер Нортуг и Мартин Сундбю. Я отношусь к Йоханнесу так же, как и к другим, когда мы катаемся на лыжах. Особенно перед чемпионатами мира должно быть место для личных корректировок тренировочного плана. Это всё-таки индивидуальный вид спорта. Если бы Йоханнес чаще бывал на сборах с командой, улучшило бы это уровень сборной? Если меня что-то интересует, я связываюсь с Йоханнесом и получаю ответ. То, как Йоханнес добивается успеха, зависит от того, как он мотивирует себя».

В итоге получается, что Йоханнес на чемпионате мира вроде бы в сборной Норвегии, но по факту его там нет. Даже живёт Клебо отдельно от партнёров в особом номере отеля, напоминающего старинный европейский замок.

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Выходит, лучший норвежский лыжник в целом предоставлен сам себе. Но пока такая тактика даёт результат, это всех вполне устраивает.

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