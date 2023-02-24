«Сделал всё, как учили». Большунов мог бы разрывать норвежцев на чемпионате мира — 2023

Хотя, кажется, Александр не сильно расстроен тем, что остался в Малиновке, а не поехал в Планицу.

Александр Большунов после третьего места в спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке с огромным преимуществом выиграл свою, наверное, любимую гонку – скиатлон. Трёхкратный олимпийский чемпион просто уехал от всех соперников, которые не смогли поддержать его скорость.

Большунов мог быть сейчас с тем же успехом рвать норвежцев на «грязном», по его словам, чемпионате мира в Планице, но действующего победителя туда не пустили, даже несмотря на личную квоту. Впрочем, сам он об этом если и жалеет, то вида не подаёт. Назвал чемпионат мира в Планице «грязным» и заявил, что уже не переживает по поводу своего недопуска на турнир.

В скиатлоне в Малиновке был изначально один записной фаворит. Большунов выиграл эту гонку два года назад в Оберстдорфе, огромными прыжками в гору убежав от норвежцев. То ускорение Александра потрясло всех, кто видел гонку. Кажется, ещё никогда в истории бег в гору не был таким быстрым. И он принёс лидеру сборной России первый в карьере титул чемпиона мира.

Спустя год в Пекине Большунов повторил свой успех. В олимпийской гонке он тоже никому не оставил шансов и финишировал с флагом. Именно в скиатлоне Александр завоевал своё первое олимпийское золото.

В Малиновке он бежал вместе со всеми только на классической части. Затем мгновенно переобул лыжи и втопил на всю катушку. За четыре коньковых круга его разрыв неуклонно рос. Уже после финиша ставший бронзовым призёром Илья Семиков назвал Большунова непобедимым на данный момент.

«Саня сделал всё, как учили тренеры: быстро переобулся и с самого начала коньковой части стал убегать, после чего все, в том числе и я, стали отваливаться. После финиша мы спорили, кто должен был за Саней пойти. Я сказал парням: «Лентяи, пацаны, что ж вы не пошли? Надо было попробовать!» Мне показалось, что они его просто отпустили и были готовы за второе-третье места биться», – резюмировал Устюгов, занявший второе место.

Было бы то же самое в Планице? Возможно, норвежцы и шведы держались бы за Большуновым гораздо дольше, чем российские лыжники в Малиновке. Возможно. Но итог был бы тем же самым – тут сомнений нет. Лидер сборной России просто бегает на другом уровне, вот и всё.

Жаль, что на чемпионате мира пробежать ему не дали даже по персональной квоте, на которую он имел полное право. И пока наши лыжники не вернутся в международные старты, никто не сможет утверждать, что именно он – лучший в мире. Даже если выиграет на ЧМ-2023 шесть золотых медалей.

Большунов же феерит в Малиновке, шутит, по часу общается с болельщиками после гонок и находится в прекрасном настроении. Похоже, соревнования в России прямо сейчас его полностью устраивают.