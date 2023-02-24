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Чемпионат мира по лыжам — 2023: Йоханнес Клебо проиграл во второй гонке не чемпионате мира, скиатлон выиграл Крюгер

И где же этот «золотой мальчик»?! Клебо проиграл уже во второй гонке на чемпионате мира
Михаил Чесалин
Йоханнес Клебо проиграл во второй гонке
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Но у Норвегии всё равно полный пьедестал.

Скиатлон на чемпионате мира в Планице показал, что всё-таки выдающийся норвежский лыжник Йоханнес Клебо пока не превратился в непобедимого универсала. Семикратный чемпион мира остался без восьмого золота.

Расписание чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным гонкам

В первый медальный день ЧМ-2023 Клебо в классическом спринте был великолепен: он финишировал в финале с таким отрывом, что мог позволить себе махать рукой болельщикам ещё с середины финишной прямой.

Более длинные гонки – на 30 и 50 километров – Клебо всегда давались намного тяжелее спринтов, но в последние годы Йоханнес «дистанции» подтянул. Поэтому можно было себе представить, что и в скиатлоне (15 + 15 км) он завоюет первое в своей звёздной карьере золото чемпионата мира.

Но всё пошло не так ещё на пит-стопе. Йоханнес немного замешкался и потерял драгоценные секунды, которые, возможно, оказались решающими.

Клебо оказался в общей группе, а в небольшой отрыв ушли два его соотечественника: Шур Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Они работали примерно в пяти секундах ото всех остальных, но этот разрыв и стал судьбоносным.

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Где-то на 18-м километре, на равнине Клебо совершил одиночный рывок и переложился к лидерам. Однако тройка держалась вместе недолго. Ускорение явно не пошло Йоханнесу на пользу, и как только начался подъём, он вновь поймал просвет. Но это не он был так слаб, а Рёте и Крюгер работали мощно. Потому что основная группа мгновенно осталась от них в полуминуте.

Клебо попробовал вновь исправить ситуацию на равнине, но сил ему не хватало. А Крюгер работал, как бешеный, и вскоре просвет поймал уже Рёте. За пять километров до финиша между норвежцами было примерно по 10 секунд.

Стало ясно, что Симен своё золото не отпустит, и интрига сохранялась только в борьбе за серебро. Но когда Йоханнес на последнем километре настиг Шура, распределение медалей стало очевидным: уж финишную прямую Клебо никому не отдаёт, даже если пробежал перед этим почти 30 километров.

Так в итоге и получилось: Крюгер финишировал в одиночестве на первом месте, Клебо – второй, а Рёте, отставший от него на две секунды – третий.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.
24 февраля 2023, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
1:09:40.30
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.20
3
Шур Рёте
Норвегия
+14.10

Если Клебо и хотел на чемпионате мира сделать то, что не получилось у биатлониста Бё – выиграть все золотые медали, – то план сломался уже во второй гонке турнира. Ну а глядя на рывок Крюгера и рывок Большунова в Малиновке, остаётся только пожалеть, что российского спортсмена сегодня не было на трассе в Планице. Эх, какую же красивую зарубу мы могли увидеть!

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