Норвежцев заставили хорошенько понервничать. Но Клебо всё равно выиграл очередное золото

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. В воскресенье, 26 февраля, было разыграно сразу два комплекта наград – в женском и мужском командных спринтах. Их итоговые результаты заставляют зевать, потому что победы одержали фавориты. Но на последнем круге норвежским болельщикам пришлось попереживать за Клебо.

Мужская гонка складывалась для норвежской пары, за которую выступали Йоханнес Клебо и Пол Голберг, без больших сюрпризов. Парни в красных комбинезонах, казалось, не обращали вообще никакого внимания на соперников и лидировали на протяжении всей дистанции. В одной группе с ними держались шведы, французы и даже канадцы. А ещё – итальянцы. И именно они смогли навязать фаворитам ощутимое сопротивление.

Голберг на своём последнем этапе «привёз» Клебо небольшой отрыв, и Йоханнес мог чувствовать себя полностью комфортно до последнего подъёма, где его неожиданно настиг другой мастер спринта – Федерико Пеллегрино. Итальянец, к удивлению болельщиков, не просто догнал норвежца, но и попытался обойти его. Клебо пришлось прибавить в скорости, чтобы не упустить первое место.

Впрочем, после того как Йоханнес после подъёма занял наиболее удобную траекторию на повороте, стало понятно, что лидерство он уже не отпустит. На финишной прямой Пеллегрино уже не тягался с соперником. Впрочем, судя по эмоциям, серебряные медали Италию устроили. Как и Францию – бронзовые.

В женской гонке тоже обошлось без сюрпризов. Фаворитками командного спринта были шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг. Их главными соперницами – норвежки Анне Кальво и Тириль Венг. В итоге эти две команды и поделили золото между собой. Решающим фактором, безусловно, стало финишное ускорение Сундлинг. Шведка на последних метрах дистанции втопила так, что норвежка, как ни старалась, удержаться за её спиной не смогла. Так что у шведской женской сборной в копилке очередное золото. Норвегия смогла обеспечить себе серебро, а бронза – у американок Диггинс и Керн.

В понедельник на чемпионате мира выходной – медалей разыграно не будет, а в последний день зимы девушки выйдут на старт коньковой разделки.