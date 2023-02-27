Астрид Эйре Слинн чуть не завершила карьеру, но вернулась в лыжи через биатлон. В 35 лет дебютировала на чемпионатах мира — и сразу успех!

«Два года назад это было невозможно». Медаль ЧМ для Норвегии выиграла удивительная лыжница

Сборная Норвегии продолжает удивлять на чемпионате мира по лыжным гонкам. И не только результатами своего лидера Йоханнеса Клебо.

После того как Тириль Венг покинула Планицу из-за плохого самочувствия, казалось, что шансы норвежек на медали в гонках минимальны, однако чудо случилось. Сенсацию преподнесла 35-летняя Астрид Эйре Слинн, завоевавшая бронзу в дебютной гонке на таком уровне!

А ведь совсем недавно она едва не завершила карьеру лыжницы.

«Я собиралась сдаться»

Астрид Эйре Слинн была крайне перспективной лыжницей в юниорском возрасте. В 2009-м на чемпионате мира до 23 лет она завоевала серебро в скиатлоне, а через год в этой же дисциплине стала чемпионкой мира. Параллельно Слинн достойно представляла Норвегию на Кубке мира.

Но со временем результаты лыжницы стали падать. С 2014 года Астрид потеряла место в сборной на Кубке мира и сосредоточилась на гонках на длинные дистанции и различных марафонских сериях. Однако и тут наступил спад: сезон-2020/2021 стал для Слинн переломным. По словам норвежки, она жила словно в кромешной тьме и была готова уйти из спорта.

«Я собиралась сдаться. Я очень плохо каталась на лыжах, а моё тело было совершенно не в форме. Когда такое происходит, ты страдаешь ещё и морально. Когда ты живёшь, чтобы бегать на лыжах, но не можешь толком этого делать, это угнетает. Ты всё время чувствуешь себя ужасно».

Однако нашёлся человек, который решился помочь Астрид и вытащить её из подавленного состояния. Им оказался коллега по Team Koteng Крис Есперсен. Лыжник предложил Слинн попробовать себя в биатлоне.

«Я обнаружила, что стрельба – это очень приятное занятие, которое не было тяжёлым для моего тела. Я могла концентрироваться на том, как моргаю, как шевелятся мои мышцы, и приобрела мастерство того, как становиться в чём-то лучше, даже если не чувствуешь себя хорошо. Я постепенно снова начала тренироваться и почувствовала, что теперь всё стало получаться. Я немного посоревновалась на лыжных турнирах, чтобы посмотреть, что со мной происходит. Не потому, что думала, что я настолько хороша, а чтобы посмотреть, на что я способна. С тех пор всё шло очень хорошо».

Есперсен взял на себя всё: роли тренера, наставника, психолога. Главное, чему научил Слинн её друг, – правильно отдыхать и расслабляться. Норвежка утверждает, что биатлон и занятия с Крисом просто спасли её карьеру.

«Крис проделал сумасшедшую работу. По его словам, за два года я превратилась в лыжника. Два года назад у меня не было достаточно хорошей техники, поэтому медаль чемпионата мира была просто невозможна».

«Бронза для меня почти золотая»

Благодаря упорной работе и хорошим результатам на турнирах с длинными дистанциями Слинн получила права выступить на этапе Кубка мира. Уже в Ле-Рус Астрид завоевала бронзу в масс-старте на 20 км, отказавшись при этом от участия в престижных марафонских турнирах. Во многом благодаря этому норвежка получила место в сборной на ЧМ-2023, но в качестве запасной.

Однако и здесь Слинн улыбнулась удача. Главная звезда норвежской команды Тириль Венг после первой гонки покинула чемпионат мира, из-за чего Астрид получила право выступить в скиатлоне. Удивительно, но для 35-летней лыжницы эта гонка стала дебютной на чемпионатах мира.

И Слинн свой шанс не упустила. Норвежка умудрилась не только стать лучшей в команде в непрофильной для себя дисциплине, но и сенсационно завоевала бронзу. Попадание на подиум удивило даже саму Астрид.

«Я шокирована, всё прошло так хорошо! Когда проснулась утром, не думала, что всё так сложится. Я пыталась атаковать и старалась держаться потом за соперницами. Бронза для меня сегодня почти золотая».

«Тот факт, что она завоевала бронзу в 35 лет и как дебютантка чемпионата мира, абсолютно невероятен. Для норвежских женских лыжных гонок это чрезвычайно важно», – сказал норвежский тренер Шур Оле Сварстад.

Успехом Слинн восторгались даже соперницы.

«Это потрясающе, что она поднялась на пьедестал почёта. Астрид действительно сильна, и я действительно впечатлена тем, что она сделала сегодня», – высказалась норвежка Анне Кьерсти Кальво.

«Придётся присматривать за ней на 30 км, потому что для неё это наиболее вероятный шанс завоевать медаль, – заявила шведка Линн Сван. – Тот факт, что она выиграла медаль уже сейчас, – это просто невероятно».

Гонка на 30 км пройдёт 4 марта. И Астрид планирует снова всех удивить.