«Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой

Наталья Непряева в прошлом сезоне выиграла общий зачёт Кубка мира, а этой зимой лучшую лыжницу планеты, как и всю сборную, на международные соревнования не пустили. В России же Наталья подтверждает свой статус лидера и является ориентиром и раздражителем для всех соперниц.

Наталья рассказала «Чемпионату» о своей мотивации, о кайфе от гонок и даже о звёздном статусе. А ещё – о предстоящем участии в «Гонке Легкова», общении с соперницами из-за рубежа и желании выступить на Олимпиаде-2026.

«Я сейчас от гонок кайфую»

– «Гонка Легкова» уместилась аккурат между «Чемпионскими высотами» и чемпионатом России в Тюмени. Для вас это будет тренировка, перезагрузка какая-то?

– Очень рассчитываю пробежать эту гонку по кайфу. Приятно бегать гонки в таком состоянии, когда ты выходишь на старт и кайфуешь от того, что ты делаешь, от своего самочувствия, от атмосферы. «Гонка Легкова» здорово вписывается по срокам – чётко посередине между основными стартами сезона. Так что я рассчитываю и положительные эмоции получить от этой гонки, и соревновательную форму поддержать перед чемпионатом России, где планирую бежать всю программу.

– Дистанция в Пересвете будет необычной – 20 км. Такую сейчас только на Кубке мира бегают.

– Действительно, для девочек это непривычная дистанция, мы привыкли либо к 15 км, либо к 30 км. Мне очень интересно пробежать «двадцатку», хотя я пока не особо понимаю, как рассчитывать силы. Посмотрим по самочувствию.

Наталья Непряева Фото: РИА Новости

– А что вы вообще знаете о «Гонке Легкова»?

– Мне достаточно много про неё рассказывал сам Александр. Про атмосферу, про организацию, про то, что это больше не спортивные соревнования, а лыжный праздник. Конечно, мне интересно поучаствовать. Я скажу так: из всех коммерческих гонок, что были мне предложены, я выбрала именно «Гонку Легкова». Она просто идеально подходит по всем параметрам.

– Часто в нынешнем сезоне вы получали удовольствие в гонках?

– Здесь всё от самочувствия зависит. Когда самочувствие хорошее, когда уверена в своих силах, то получаешь удовольствие от гонок. Да, такие гонки у меня были. И сейчас гонок, от которых я, как сказала бы Юля Ступак, кайфую, гораздо больше, чем в начале сезона. Дай бог, чтобы и дальше это удовольствие продолжалось. Но были гонки, особенно в начале сезона, когда мне было тяжело.

– Наверняка Александр рассказал вам не только об атмосфере, но и об очень солидных призовых – 300 тысяч рублей за победу. Это повлияло на ваше решение пробежать «Гонку Легкова»?

– Рассказал, конечно. Но это больше приятный бонус. У меня не было такого: «О, всё, тут такие призовые – обязательно еду!» Человек по атмосфере выбирает, куда ему ехать, если говорить о коммерческих гонках.

«Ни в коем случае не считаю себя королевой»

– Призовые на Кубке России стали неожиданными для вас? Ведь никогда в истории такого не было – грамоты, медали и иногда бонусы от местных оргкомитетов.

– Честно говоря, неожиданностью этого не стало. Скорее, наоборот, я бы удивилась, если бы этого не было. Вот тогда было бы неожиданно и неприятно. Конечно, я рада, что нас так поддерживают. Не скажу, что для меня, но для спортсменов из регионов это большой плюс и огромная мотивация! Как и для тех, кто не попадал в призы на этапах Кубка мира. Хороший дополнительный заработок.

Наталья Непряева Фото: РИА Новости

– Вам сейчас больше усилий приходится прикладывать для побед? Многие спортсменки выздоровели, кто-то, как Юлия Ступак, вновь вернулся в гонки после перерыва.

– Не скажу, что я до «Чемпионских высот» не напрягалась. Просто получается так, что по ходу сезона у меня соперницы менялись, но конкуренция как была, так и остаётся.

– Удивил вас кто-то из соперниц? Очень здорово Вероника Степанова выглядела в первой половине сезона.

– Да, но она и в прошлом сезоне очень неплохо бегала. А соревнуюсь я не только с Вероникой. В каких-то гонках она сильно выглядела, в каких-то — Настя Кулешова, в каких-то — Маша Истомина. Я для себя чётко понимаю перед гонкой, кто именно будет в числе фаворитов. Стараюсь анализировать свои ощущения и больше внимания обращать на этих спортсменок.

– Ваш анализ всегда был безошибочным?

– Чаще всего всё совпадало. Взять тот же скиатлон на «Чемпионских высотах». Я видела Машу Истомину на сборе в Сочи и понимала, в каком она состоянии. Тем более мы работаем в одной группе, и все знают, кто что делает. Вероника Степанова тоже была в это время там же, я её видела, однако даже не представляла, какую именно работу она делает, а потому не могла понять, чего от неё ждать в Малиновке. Это исключительно внутренние ощущения, которые помогают мне понять, кто должен в конкретной гонке поработать, а кто – нет. Но я скажу так: до старта все равны.

– И на Кубке России, и на «Чемпионских высотах» очень много болельщиков. Насколько приятнее бежать не на пустом стадионе, а в такой обстановке?

– Конечно, это добавляет адреналина и мотивации, ведь люди настолько искренне свои эмоции выплёскивают, скандируют имена. Когда своё имя слышишь – это подбадривает. Хотела бы поблагодарить болельщиков за то, что они приходят на наши соревнования. Хотя многие из них меня осуждают, наверное.

– За что?

– За то, что практически не фотографируюсь с ними, не раздаю автографы. Я хотела бы объяснить свою позицию. Сейчас стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей. Очень многие сейчас болеют, в том числе и спортсмены. Многие либо в данный момент заболели, либо только-только переболели. У меня тоже за последнюю неделю дважды визуально проявлялись простудные признаки. К счастью, ни во что большее это не переросло. Но я понимаю, что организм ослаблен, поскольку с набором спортивной формы больше риск подхватить какой-то вирус.

Знаю, что на меня обижаются за то, что отказываюсь морозиться и фотографироваться со всеми, но каждому нереально угодить. Я как профессиональный спортсмен не могу подвергать риску своё здоровье и три часа после гонки общаться с болельщиками. Понимаю, что мне после гонки нужно по минимуму закатиться – из-за холодной и ветреной погоды, а не раздавать автографы и тем более фотографироваться и обниматься с болельщиками. Прошу меня понять.

– Как вы относитесь к тому, что вас называют российской королевой лыж? Вы согласны с этим?

– Приятно слышать такое, но… Ни в коем случае не считаю себя королевой. Наверное, это всё-таки былые заслуги ещё свою роль играют. Однако у меня язык не поворачивается назвать себя королевой. Назвать себя так, значит, поставить в один ряд с выдающимися лыжницами прошлого, такими как Елена Валерьевна Вяльбе, например. Разве можно на данный момент нас сравнивать?

Лидер – да. Безусловно, я ощущаю себя лидером женской сборной России. Но не королевой.

– Сложно бегать с таким постоянным прессингом, когда от вас всё время ждут побед, а любой другой результат становится причиной для хейта?

– На самом деле, за столько лет у меня прочный панцирь вырос, который защищает меня от всего. Я психологически устойчива и к хейту, и к похвалам. Я просто знаю, что могу и что не могу, и делаю то, что могу. Что там говорят… Не то чтобы я совсем была равнодушна, но трезво оцениваю ситуацию. Прекрасно понимаю, что меня очень многие хейтят по разным поводам, это их право. Пусть эти люди радуются результатам своих любимых спортсменок, а я буду радовать тех, кто болеет за меня. С полной уверенностью могу сказать, что никакие разговоры не влияют на мою психику и моё настроение. Хотела бы пожелать научиться тому же самому юным лыжницам. Самое главное — не обращать внимания на внешние раздражители, иметь здоровую самооценку и понимать, что ты должна сделать.

«У меня есть спортивная злость и самолюбие»

– Вы хоть как-то следите за чемпионатом мира в Планице?

– Целенаправленно гонки не смотрю. Бывает, что приходишь в столовую, а там по телевизору идёт трансляция. Тогда во время приёма пищи посмотрю. Но больше узнаю от подруг и друзей по команде, особенно когда какие-то форс-мажорные ситуации происходят: падения, поломка креплений и т. п. Единственное, что я детально проанализировала – это протокол женского скиатлона. А всё остальное проходит в таком формате: «А, эта гонка так завершилась? Ну ок, теперь я в курсе».

Эмоций особых нет. Но есть спортсменки, с которыми я общалась на Кубке мира в рамках моего ограниченного английского, и их поддерживаю больше, чем кого бы то ни было.

– Вы и сейчас с ними общаетесь?

– На самом деле, насколько я знаю, очень многие спортсмены хорошо к нам относятся. В социальных сетях я постоянно общалась с двумя-тремя лыжницами, мы и сейчас общаемся так же тепло. Никакие внешние факторы на наше общение не повлияли. Более того, одна из них даже первая мне написала после того, что случилось прошлой зимой.

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– Вы пришли бы на встречу с иностранными коллегами, которую предложила организовать Юлия Ступак?

– Честно говоря, я вот только от вас про это услышала. Возможно, такая встреча и была бы полезной. Это сложный вопрос.

Юлия Ступак и Наталья Непряева Фото: РИА Новости

– Вам тяжело сейчас находить мотивацию и продолжать выходить на гонку за гонкой?

– Могу сказать, что я начиная с лета не отдавалась настолько тренировочному процессу, как это было раньше. Однако всё равно пытаешься искать мотивацию, стараешься убеждать себя, что это твоя работа, что ты зарабатываешь этим деньги. Но уже немножко так… Может, приоритеты в жизни чуть поменялись. Посмотрим, что будет дальше.

А психологический отдых нужен любому спортсмену. Пока у меня нет таких проблем, что «всё, я устала, оставьте все меня в покое, я ничего не хочу». Я хочу бегать. У меня есть спортивная злость, самолюбие. Мотивирую себя тем, что нужно выходить на старт и быть первой.

– Согласны с Большуновым, который сказал, что российские спортсмены обязательно выступят на Олимпиаде-2026?

– Я очень на это надеюсь! Это и есть моя главная мотивация. Знаю, что мне нужно делать сейчас, чтобы потом вернуться на тот же уровень, который был до этого.